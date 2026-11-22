대학수학능력시험 이후 첫 주말인 21일 경부선 소정리역에서 화물열차가 탈선해 일반열차 운행에 차질이 빚어졌다. 수도권 대학의 논술·면접고사를 치르러 가던 수험생들은 대체 교통편을 구하느라 애를 먹었다. 고속전용선을 이용하는 KTX는 정상 운행했지만 일부 구간 승차권이 매진되면서 혼란이 커졌다.

21일 오전 세종시 소정면 소정리역 부근에서 화물열차 탈선사고가 발생해 파손된 전철주를 한국철도공사(코레일) 등 관계자들이 철거하고 있다. 연합뉴스

국토교통부와 한국철도공사(코레일)에 따르면 이날 오전 5시37분쯤 세종시 소정면 소정리역 구내에서 부산항을 출발해 오봉역으로 향하던 화물열차의 차량 5량이 탈선했다. 인명피해는 없는 것으로 파악됐다.

선로를 벗어난 차량이 전차선 지지 구조물 등과 충돌하면서 전차선이 파손되고 전력 공급도 끊겼다. 이 여파로 천안∼조치원 구간을 통과하는 경부·호남·전라선 일반열차 운행이 중단되거나 구간별로 나뉘어 운행됐다. ITX-마음과 ITX-새마을, 무궁화호 이용객들이 영향을 받았다. 고속선을 이용하는 KTX와 충북선·장항선 열차는 정상 운행했다.

이날은 수능 이후 첫 주말로 대학별 논술·면접 일정이 몰린 날이었다. 갑작스러운 운행 중단으로 시험장에 가려던 수험생들은 KTX나 버스 등 대체 교통편을 찾아야 했다. 연합뉴스에 따르면 이날 대전발 서울행 KTX는 오후 6시까지 좌석이 매진된 것으로 표시됐다. 대합실에서는 예매 앱을 반복해서 확인하며 취소표를 기다리는 수험생들의 모습도 포착됐다.

국토부는 철도사고 재난 위기경보 ‘주의’ 단계를 발령하고 철도재난안전상황실을 가동했다. 철도국장과 철도안전정책관, 철도안전감독관, 철도경찰, 한국교통안전공단 검사관 등을 현장에 투입해 수습과 원인 조사에 나섰다.

운행 차질 구간에는 버스와 고속열차를 활용한 연계수송을 지원했다. 버스는 천안∼조치원∼대전·서대전 구간에 투입하고, 고속열차는 대전·서대전역과 천안아산·오송역을 연결하는 방식으로 이용객 이동을 돕고 있다. 일부 일반열차도 사고 구간 앞뒤로 나눠 운행했다.

세종시 소정리역에서 화물열차가 궤도를 이탈해 전차선이 끊어지면서 경부선 일반 열차 운행이 중지된 21일 서울역에 관련 안내문이 표시되고 있다. 연합뉴스

코레일은 긴급대응팀과 복구 장비를 투입했으나 시설물 복구까지 장시간 운행 차질이 예상된다고 밝혔다. 이용객에게는 코레일톡과 홈페이지, 역 안내방송 등을 통해 운행 정보를 미리 확인해 달라고 당부했다.

조성균 국토부 철도안전정책관은 “대입 수험생의 면접 시기인 만큼 이동에 불편이 없도록 연계수송 제공과 운행정보 알림 등에 만전을 기하겠다”고 밝혔다. 이어 유사 탈선사고가 반복되고 있는 만큼 원인을 철저히 조사하고 위법사항이 확인되면 엄정 조치하겠다고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지