카페에서 판매하는 음료가 커피 중심에서 과일·채소 주스와 저당·저칼로리 음료 등으로 넓어지면서 식품·가전업체들이 관련 사업에 힘을 싣고 있다. 업소용 착즙기를 할인하고 재료까지 제공하는가 하면, 건강을 앞세운 카페 브랜드를 키우거나 외식업체에 음료 원료와 메뉴 개발 서비스를 공급하는 방식이다.

휴롬 제공

22일 유통업계에 따르면 휴롬은 연말까지 업소용 착즙기 구매 고객에게 최대 40만원을 할인하고 착즙용 당근을 제공한다. 현대그린푸드는 전국 사내 카페 140여곳을 건강 음료 중심의 '카페 그리팅'으로 개편하고 있다. 매일유업은 카페용 음료 베이스를, CJ프레시웨이는 외식 프랜차이즈 맞춤형 상품 개발을 통해 사업자 시장을 공략하고 있다.

휴롬은 이날부터 12월 31일까지 카페·외식업체 등 사업자와 일반 고객을 대상으로 업소용 착즙기 'CE50' 할인 행사를 진행한다.

신규 구매 고객은 정가 180만원인 제품을 35만원 할인된 145만원에 구입할 수 있다. 착즙 재료인 당근도 주 1회 2㎏씩 4주간 총 8㎏을 제공한다.

기존 착즙기를 보유한 고객은 보상교환을 통해 40만원 할인된 140만원에 구매할 수 있다. 당근은 주 1회 2㎏씩 2주간 총 4㎏이 지원된다. 할인 행사와 원물 지원에 관한 자세한 내용은 휴롬 자사몰에서 확인할 수 있다.

CE50은 카페와 레스토랑 등에서 사용하는 전문가용 착즙기다. 3L 대용량 메가호퍼와 멀티 스크루를 탑재해 주스뿐 아니라 스무디와 아이스크림 등 여러 메뉴를 만들 수 있다.

매장에서 반복되는 작업을 줄이는 기능도 갖췄다. 자주 사용하는 레시피 4개를 버튼에 저장할 수 있고, 버튼 하나로 드럼 내부를 간이 세척할 수 있다. 식기세척기 사용이 가능한 소재를 적용했으며, 24시간 연속 사용을 지원하는 상업용 모터도 탑재했다.

이번 행사는 제품 구매 부담을 낮추는 데 그치지 않고 주스 재료까지 지원한다는 점이 특징이다. 카페 사업자가 착즙기를 구매한 뒤 실제 판매 메뉴를 구성하는 데 필요한 원물 일부를 함께 제공하는 방식이다.

현대백화점그룹 계열 현대그린푸드는 사내 카페 사업을 건강 음료 중심으로 확대하고 있다.

현대그린푸드는 지난 6월 전국 사내 카페 140여곳을 '카페 그리팅'으로 순차 개편하고, 저당·저칼로리·저카페인 음료와 기능성 성분을 활용한 메뉴를 강화하겠다고 발표했다.

카페 그리팅은 기존 음료의 당과 카페인 함량을 낮추거나 단백질·식이섬유·유산균 등을 더한 메뉴를 선보이는 것이 특징이다. 커피 원두도 아라비카 원두를 활용해 자체 개발한 '그리팅빈'으로 차별화했다.

현대그린푸드가 사내 카페 사업에 공을 들이는 것은 단체급식 수주에서 카페 운영 역량의 비중이 커졌기 때문이다.

회사에 따르면 최근 5년간 신규 수주한 단체급식 사업장의 35%가 사내 카페를 함께 운영하고 있다. 지난해 말 기준 사내 카페 사업장 수는 사업을 본격화한 2021년과 비교해 약 두 배로 늘었고, 매출은 같은 기간 120% 증가했다.

현대그린푸드는 사내 카페를 3년 안에 180곳 이상으로 확대한다는 목표도 세웠다. 구내식당 없이 카페만 단독 운영하는 사업장도 늘릴 계획이다.

매일유업은 기업 간 거래(B2B) 브랜드 '테너(TENNOR)'를 통해 카페와 외식업체에 음료 베이스와 소스 등을 공급하고 있다.

테너는 과일 에이드와 아이스티, 블렌디드 음료 등을 만들 때 사용하는 제품군이다. 매장에서는 과일 원물을 일일이 손질하지 않고도 베이스를 활용해 음료를 제조할 수 있다.

실제 매일유업은 카페 사업자를 대상으로 테너 제품을 활용한 메뉴 개발 교육도 진행해 왔다.

2020년 6월 서울 용산구에서 개인 카페 점주와 예비 창업자를 대상으로 개최한 '테너 여름 메뉴 레시피 클래스'에서는 에이드와 아이스티 등 음료 레시피 13종을 선보였다.

자몽과 청포도 등 과일 베이스를 활용한 음료 제조법을 소개하고, 매장에서 쉽게 만들 수 있는 메뉴를 중심으로 교육을 진행했다.

휴롬이 착즙 장비와 원물 지원에 초점을 맞췄다면, 매일유업은 음료 원료를 공급하고 이를 활용한 메뉴 제조법을 제공하는 방식으로 카페 사업자를 지원하고 있다.

CJ프레시웨이는 외식 프랜차이즈를 대상으로 맞춤형 상품 개발부터 생산·공급까지 지원하는 사업을 강화하고 있다.

CJ프레시웨이에 따르면 2023년 6월 연구개발(R&D)센터 출범 이후 약 3년간 개발한 맞춤형 신제품은 800여종에 달한다. 관련 매출은 연평균 약 3.5배 증가했다.

R&D센터는 상품 개발과 메뉴 기획, 제조 연구 인력을 통합한 조직이다. 외식 브랜드가 원하는 맛과 조리법을 제품에 반영하고, 매장에서 간편하게 조리할 수 있도록 상품을 개발한다.

대표적인 사례는 프랜차이즈 전용 소스와 간편 조리 제품이다. 매년 1000개 이상의 외식 소스 레시피를 개발하고, 원료와 배합 비율 등을 데이터로 관리하고 있다.

CJ프레시웨이는 이를 바탕으로 메뉴 기획부터 제조, 공급, 배송까지 지원하고 있다. 다만 800여종은 외식 프랜차이즈 전체 맞춤형 상품 수치로, 음료에 한정된 실적은 아니다.

업체별 사업 방식에는 차이가 있다. 휴롬은 주스 제조 장비, 현대그린푸드는 건강 음료 판매 매장, 매일유업은 음료 원료, CJ프레시웨이는 외식업체의 메뉴 개발과 공급에 각각 무게를 두고 있다.

카페와 외식업체 입장에서는 음료 메뉴를 늘릴 수 있는 선택지가 넓어지는 셈이다. 다만 착즙기를 직접 구매할 경우 장비 가격뿐 아니라 원물 비용과 세척·관리 시간까지 고려해야 한다. 음료 베이스를 활용하는 방식 역시 원료 가격과 메뉴별 수익성을 따져볼 필요가 있다.

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