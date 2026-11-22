1937년 군국주의 일본의 중국 침략으로 중일 전쟁이 터졌다. 오늘날 학자들 중에는 이를 ‘2차대전의 출발점’으로 여기는 이가 제법 있다. 하지만 당시만 해도 세상의 중심은 구미(歐美)이고, 중국·일본은 아직 먼 나라였다. 중일 전쟁이 세계대전의 일부로 편입된 것은 1941년 12월7일 이후라고 해도 과언이 아니다. 그날 일본군이 미국 하와이 진주만을 공습하자, 일본의 동맹인 나치 독일도 미국에 전쟁을 선포했다. 독일과 싸우던 영국·소련(현 러시아)이 미국의 손을 잡은 것은 당연했다. 일본의 적인 중국 또한 미국을 매개로 비로소 연합국 대열에 합류했다.

2차대전 도중인 1943년 11월 이집트 카이로 회의에 함께한 연합국 정상들. 왼쪽부터 장제스 중국 국민당 정부 주석, 프랭클린 루스벨트 미국 대통령, 윈스턴 처칠 영국 총리. 세계일보 자료사진

프랭클린 루스벨트 미국 대통령은 중국의 잠재력을 높이 평가했다. 독일과 일본의 몰락 이후 중국이 미·영·소에 이은 세계 4번째 강대국으로 자리매김할 것을 기대했다. 반면 윈스턴 처칠 영국 총리나 이오시프 스탈린 소련 공산당 서기장은 그렇지 않았다. 2차대전 기간 3차례(테헤란·얄타·포츠담) 열린 미·영·소 3대 연합국 정상회의에 중국은 끝내 끼지 못했다. 중국을 대표하는 장제스(蔣介石) 국민당 주석이 연합국 전시 외교에 직접 등판해 존재감을 드러낸 것은 1943년 11월 23∼27일 이집트 카이로에서 열린 카이로 회의가 처음이자 마지막이었다.

미·영·중 3국 정상이 함께한 카이로 회의는 오늘날 공산주의 중국 정권조차 자랑스럽게 여기는 역사다. 이 회의에서 ‘일본 패망 후 대만은 중국에 반환되고, 한국은 독립한다’는 원칙이 처음 확인됐다. 그러나 회의 내내 장제스의 존재감은 크지 않았다. 중국을 얕잡아 본 처칠은 그와 루스벨트 간의 중차대한 논의에 장제스가 끼어들어 훼방을 놓지 않을까 염려했다. 훗날 회고록에 “장제스 부부가 피라미드 구경이나 하며 소일하기를 기대했다”고 기록했을 정도다. 전후 중국은 미국의 강력한 후원 덕분에 유엔 안전보장이사회(안보리) 5대 상임이사국이 되는 영예를 누렸다. 하지만 1949년 국공(國共) 내전에서 공산당이 승리하며 장제스는 권력을 잃고 대만으로 쫓겨났다.

지난 19일 중국 선전에서 사상 초유의 미·중·러 3국 정상회의가 열려 시진핑 중국 국가주석(가운데)과 도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽), 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 대화를 나누고 있다. AP연합뉴스

지난 19일 중국 선전(深圳)에서 미·중·러 3국 정상회의가 열렸다. 개최지가 중국인 만큼 시진핑(習近平) 중국 국가주석이 의장 역할을 맡았다. 도널드 트럼프 미국 대통령, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령보다 상석에 앉아 이들을 상대로 회의를 진행했다. 혹자는 1945년 2월 루스벨트, 처칠, 스탈린 ‘3거두(巨頭)’의 만남을 떠올리며 이를 “제2의 얄타 회의”라고 불렀다. 정작 중국은 얄타 회의에는 초대조차 받지 못했는데도 말이다. 그로부터 81년 뒤 영국을 밀어내고 ‘세계 3강’ 가운데 한 자리를 차지한 중국의 부상이 새삼 대단하게 느껴진다. 시진핑이 장제스를 능가했다.

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