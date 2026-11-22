지난 1월 말 순금 한 돈(24K·3.75g)을 112만원에 샀다면 21일 오전 시세로 되팔 때 58만6000원을 받는다. 한국표준금거래소 시세 기준으로 약 열 달 만에 53만4000원, 47.7%를 잃는다.

국제 금값이 급락하면서 국내 실물 금 가격도 크게 떨어졌다. 지난 1월 말 112만원에 구매한 순금 한 돈(3.75g)을 21일 오전 시세로 되팔면 58만6000원을 받아 53만4000원의 손실을 보게 된다. 위키미디어

같은 날 오전 순금 한 돈을 새로 살 때 가격은 67만4000원으로 1월 말보다 39.8% 내렸다. 금값보다 손실이 8%포인트 가까이 큰 것은 살 때와 팔 때 적용되는 가격이 달라서다.

◆살 때·팔 때 8만8000원 차이…본전까지 91% 올라야

두 가격의 차이는 한 돈에 8만8000원이다. 현재 살 때 가격의 13.1%에 해당한다. 부가가치세와 유통마진 같은 실물 금 거래 비용이 이 차이에 들어 있다.

이날 67만4000원에 금을 산 사람이 바로 되팔면 58만6000원을 받는다. 본전을 찾으려면 팔 때 가격이 67만4000원까지 올라야 한다. 지금보다 15.0% 높은 수준이다.

1월 말 고점에 산 사람은 형편이 더 나쁘다. 팔 때 가격이 91.1% 올라야 112만원을 되찾는다. 이 계산은 현재 고시 매입가격을 기준으로 했다. 실제로 받는 돈은 골드바 상태와 순도, 업체별 매입 조건에 따라 달라진다.

◆고점 매수자는 ‘웃돈’까지 냈다

1월 국내 금시장은 국제 시세보다 비싸게 거래됐다. 1월 30일 오전 한국거래소(KRX) 금시장의 금 1돈 시세는 97만5375원이었다. 국제 금 시세를 원화로 환산한 기준가 93만7436원보다 약 4% 높았다. 국내 매수세가 한꺼번에 몰린 결과다.

이 시기에 금을 산 사람은 국제 금값에 웃돈을 더 얹어 낸 것이다. 국내 가격이 국제 시세 쪽으로 돌아오면 금값 하락분에 웃돈만큼의 손실이 더해진다.

국제 금 현물 가격은 20일(현지시간) 장중 트로이온스당 3502달러대까지 떨어졌다. 2025년 9월 이후 14개월 만에 가장 낮다. 1월 29일 기록한 사상 최고가 5594.82달러보다 37.4% 낮다. 장중 최고가와 장중 최저가를 비교한 수치로, 종가 기준 수익률과는 차이가 있다.

하락 속도도 빨랐다. 이번 주 월요일 장중 3901달러 선이던 금값은 나흘 만에 400달러 가까이 내려왔다.

◆12월 금리 인상 ‘기정사실’…이자 없는 금에 부담

미국 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리는 연 3.75~4.00%다. 시장은 다음 달 연방공개시장위원회(FOMC)에서 금리가 오른다는 쪽에 무게를 싣고 있다.

크리스토퍼 월러 연준 이사는 10일 영국 런던 연설에서 12월 0.25%포인트 인상을 지지했다. 근원 소비자물가가 9월보다 0.3% 이상 오르면 0.5%포인트 인상도 검토해야 한다고 했다. 18일 미국 CNBC 인터뷰에서는 “12월 0.5%포인트 인상이나, 0.25%포인트 인상과 함께 1월 추가 인상 신호가 필요할 수 있다”고 말했다.

금은 예금이나 채권과 달리 이자가 붙지 않는다. 금리가 오르면 이자를 주는 자산으로 돈이 옮겨 가고 금값은 밀린다.

주식시장 급락도 금값을 끌어내렸다. 독일 코메르츠방크는 기술주 급락으로 증거금을 채워야 하는 투자자들이 안전자산인 금까지 팔았을 수 있다고 분석했다. 인공지능(AI) 관련주를 중심으로 손실이 커지자 현금을 마련하려고 금을 판 것이다.

◆골드만, 한달새 전망 2번 내려…전망대로 올라도 본전 못 찾는다

골드만삭스는 이달 초 2027년 말 국제 금값 전망치를 온스당 5400달러에서 4800달러로 낮췄다. 이후 다시 4650달러로 내렸다. 12월에 이어 2027년 3월에도 금리가 오를 수 있다는 판단을 반영했다. UBS는 2027년 말 금값을 온스당 5000달러로 내다봤다.

두 전망치 모두 20일 장중 저점보다 높다. 그래도 국내 실물 금 보유자의 계산은 다르다. 환율과 살 때·팔 때 가격 차이가 지금과 같다고 가정해 보자. 국제 금값이 골드만 전망치까지 오르면 한 돈 팔 때 가격은 약 77만8000원이다.

UBS 전망치까지 올라도 약 83만6000원이다. 1월 말에 112만원을 낸 사람에게는 두 경우 모두 30만원 가까이 모자란다. 원·달러 환율이 내리면 회복 폭은 더 작아진다.

순금 한 돈(24K·3.75g)의 가격 하락과 투자 손실을 표현한 이미지. 지난 1월 매수가 대비 손실률은 47.7%이고, 원금을 회복하려면 시세가 91.1% 올라야 한다. AI 생성 이미지

같은 금이라도 어디서 사느냐에 따라 비용이 다르다. KRX 금시장은 1g 단위로 거래할 수 있고, 장내 매매에는 부가가치세가 붙지 않는다. 매매차익에도 양도소득세나 배당소득세가 없다. 증권사 수수료는 따로 낸다.

KRX에서 산 금을 실물로 찾으면 부가가치세 10%와 별도 비용을 내야 한다. 실물 금을 가진 사람이 확인해야 할 가격은 금은방이나 거래소가 실제로 쳐주는 팔 때 가격이다. 뉴스에 자주 나오는 방식대로 살 때 시세를 기준으로 계산하면, 손실이 실제보다 작아 보인다.

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