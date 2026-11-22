점심시간 국밥집에서 밥 한 공기를 국에 말아 몇 분 만에 비우는 사람이 많다. 밥알이 국물에 풀리면 덜 씹고 넘기게 된다. 이렇게 먹으면 췌장에 무리가 가서 췌장암까지 생긴다는 말도 돈다.

뜨거운 국물이 담긴 국밥. 국에 밥을 말아 먹는 습관이 췌장암을 직접 유발한다는 근거는 없다. 국내 연구에서는 밥을 말아 먹는 사람이 따로 먹는 사람보다 식사 속도가 빠르고 섭취량도 많았다. 기사 특정내용과 무관. 위키미디어

연구에서 국에 밥을 말아 먹는 사람은 실제로 더 빨리, 더 많이 먹었다. 하지만 이 습관이 췌장암을 일으킨다는 연구 결과는 없다. 해당 연구는 췌장암 발생 자체를 조사하지 않았다. 췌장암 위험과 관련이 확인된 요인은 흡연, 많은 음주, 비만이다.

◆국에 밥 말아 먹으면 1.5배 빨리 먹고, 섭취량 79.5g 늘어

동덕여대 식품영양학과 연구진은 대한영양사협회학술지에 건강한 젊은 여성 50명의 점심 식사를 비교한 결과를 실었다. 참가자들은 평소 선호하는 방식대로 먹었고, 연구진은 먹는 방식에 따라 두 집단으로 나눴다.

국에 밥을 만 20명은 1분에 평균 42.5g을 먹었다. 밥과 국을 따로 먹은 30명은 28.8g이었다. 말아 먹은 쪽이 약 1.5배 빨랐고 한 끼에 79.5g을 더 먹었다. 나트륨 섭취량도 더 많았다. 식사 전후에 느낀 포만감은 두 집단이 비슷했다. 더 먹었는데도 더 배부르다고 느끼지 않았다.

이 연구에서는 참가자가 먹는 방식을 직접 골랐다. 원래 빨리 먹는 사람이 밥을 말아 먹는 쪽을 택했을 수도 있다. 분당 42.5g은 먹은 음식의 무게를 식사 시간으로 나눈 값일 뿐, 췌장이 받는 부담과는 무관한 수치다.

◆빨리 먹는 사람, 췌장에 지방 더 쌓여

빠른 식사와 췌장의 관계를 살핀 연구는 일본에서 나왔다. 오사카대 연구진은 2023년 7월 국제학술지 ‘프런티어스 인 엔도크리놀로지’에 오사카대병원 입원 환자 99명의 복부 CT와 생활습관을 함께 분석한 결과를 발표했다.

빨리 먹는다고 답한 환자일수록 췌장 속 지방 축적 점수가 높았다. 밤늦게 먹는 습관과 새벽에 일찍 깨는 습관도 같은 경향을 보였다. 나이, 성별, 당뇨병 여부, 체질량지수를 보정한 뒤에도 연관성은 남았다.

췌장에 지방이 지나치게 쌓이면 2형 당뇨병, 만성 췌장염, 췌장암과 관련이 있다는 선행 보고가 있어 연구진이 이 부분에 주목했다.

◆탄산음료 하루 한 캔 늘면 상대위험 9%↑

음식과 췌장암 발생의 관계를 직접 따진 연구로는 가당음료 연구가 있다. 세계암연구기금(WCRF) 국제본부의 ‘글로벌 암 업데이트 프로그램’ 연구진은 올해 7월 논문 사전공개 사이트 메드아카이브(medRxiv)에 가당음료와 암의 관계를 분석한 논문을 올렸다. 코호트 51곳에서 나온 논문 158편을 검토한 결과다.

췌장암을 다룬 연구 18건을 종합한 결과, 설탕이 든 음료를 하루 355mL 더 마실 때마다 췌장암 상대위험이 평균 9% 높아졌다. 355mL는 탄산음료 한 캔 정도다. 연구진은 전문가 패널 평가를 거쳐 인과관계가 ‘개연성 있다’고 판정했다. 대장암 상대위험도 7% 높았다.

반대 결과를 낸 연구도 있다. 2008년 미국 국립보건원(NIH)과 미국은퇴자협회(AARP) 공동 연구에서는 50~71세 미국인 48만7922명을 평균 7.2년간 추적했다. 이 기간 1258명이 췌장암에 걸렸지만, 첨가당이나 단 음식, 가당음료를 많이 먹은 사람의 위험이 더 높지는 않았다.

◆20·30대 626만명 추적…음주량 많은 집단 췌장암 위험 19%↑

술과 췌장암의 관계는 국내 대규모 자료로 확인됐다. 삼성서울병원 등 국내외 연구진은 올해 초 국제학술지 ‘저널 오브 클리니컬 온콜로지(JCO)’에 20~39세 626만3770명을 분석한 결과를 실었다. 2009~2012년 국가건강검진을 받은 사람들을 2020년 말까지 추적했고, 이 기간 1515명이 췌장암 진단을 받았다.

연구진은 하루 평균 순수 알코올 섭취량이 남성 30g, 여성 16g 이상인 사람을 고섭취군으로 분류했다. 이 군의 췌장암 위험은 술을 마시지 않는 집단보다 19% 높았다(보정 위험비 1.19, 95% 신뢰구간 1.004~1.42). 일주일에 세 번 이상 마신 집단은 23% 높았다.

16.5도 소주를 한 잔 50mL로 잡으면 순수 알코올은 약 6.5g이다. 이 기준으로 남성 30g은 하루 약 4.6잔, 여성 16g은 약 2.5잔이다. 잔 크기와 도수에 따라 달라진다.

적게 마시거나 적당히 마신 집단은 비음주 집단과 큰 차이가 없었다. 일정량을 넘어서야 위험이 올라간 것이다. 19%라는 수치는 신뢰구간 하한이 1.004로 1에 가까워 오차 범위가 넓다.

미국암협회(ACS)는 흡연자의 췌장암 위험이 평생 담배를 피우지 않은 사람의 약 2배라고 설명한다. 췌장암의 약 25%가 흡연 때문으로 추정되며, 담배를 끊으면 위험이 줄어든다. 체질량지수 30 이상인 비만한 사람은 위험이 약 20% 높다. 만성 췌장염과 당뇨병, 일부 유전 질환도 위험요인으로 꼽힌다.

◆50세 이후 갑자기 당뇨 생기고 체중까지 줄면 진료 필요

췌장암은 발견이 늦은 암이다. 2023년 국가암등록통계에 따르면 그해 국내 췌장암 신규 환자는 9748명으로 전체 암 발생의 3.4%, 8위였다. 2019~2023년 진단받은 환자의 5년 상대생존율은 17.0%로 전체 암(73.7%)의 4분의 1에도 못 미친다. 같은 기간 환자의 43.3%는 진단 당시 이미 다른 장기로 암이 퍼진 상태였다.

증상 없는 일반인이 모두 췌장암 검사를 받을 필요는 없다. 미국 질병예방특별위원회(USPSTF)는 유전적 고위험군이나 가족성 췌장암 이력이 없는 무증상 성인에게 선별검사를 권고하지 않았다.

국에 밥을 말아 먹는 식습관과 췌장암 위험요인을 표현한 이미지. 흡연, 과도한 음주, 비만은 췌장암 위험을 높이는 요인으로 알려져 있다. AI 생성 이미지

이유 없이 체중이 줄거나 명치와 등 통증이 이어지면 진료를 받아야 한다. 눈이나 피부가 노랗게 변하는 황달은 바로 병원을 찾아야 하는 증상이다. 췌장암 외에 담도 폐쇄나 간 질환에서도 나타난다.

50세 이후 특별한 이유 없이 당뇨병이 새로 생기고 체중까지 빠졌다면 췌장 질환 가능성을 포함해 진료를 받는 게 좋다. 새로 당뇨병 진단을 받은 사람 모두가 췌장 영상검사를 받을 필요는 없다.

국에 밥을 말아 먹는 것 자체를 피할 근거는 없다. 말아 먹으면 더 빨리, 더 많이 먹게 된다면, 밥을 국에 조금씩 떠 넣고 천천히 씹기만 해도 속도를 늦출 수 있다.

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