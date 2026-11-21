유통·소비재업계가 겨울철 소비 수요를 겨냥한 신제품 출시와 할인 행사에 나서는 한편, 소비자 접점 확대를 위한 서비스 다각화에도 속도를 내고 있다.

사진 = 시몬스 제공

21일 업계에 따르면 시몬스는 경기도 안산시 상록구 본오동에 약 132평(436㎡) 규모의 신규 매장 ‘시몬스 안산점’을 오픈했다.

매장은 지역 내 대표 홈퍼니싱 상권인 상록수 가구거리 인근에 자리 잡았다. 주변에 푸른마을주공5단지와 본오주공, 월드아파트 등 대규모 주거 단지가 밀집해 있으며 LG전자 베스트샵과 롯데하이마트 등 가전 매장도 가까워 혼수·이사 수요를 겨냥했다.

매장에서는 대표 매트리스 컬렉션인 ‘뷰티레스트’의 젤몬·지젤·윌리엄·헨리·에디슨과 하이엔드 라인 ‘뷰티레스트 블랙’의 로렌·루실 등을 체험할 수 있다. 루티안·키나·비쓰리 등 신제품 침대 프레임과 D2178·하우티·아를라 등 다양한 프레임도 함께 선보인다.

무신사는 연중 최대 규모 쇼핑 행사인 ‘무신사 무진장 26 겨울 블랙프라이데이’를 진행한다. 20일부터 이틀간 티징 행사를 거쳐 22일 오후 7시부터 12월 2일 자정까지 11일간 온라인과 전국 오프라인 매장에서 본 행사를 연다.

패션을 넘어 식음료·통신업계와의 협업도 확대했다. 롯데리아와 함께 신메뉴 ‘무신사 무진장 버거’ 2종과 ‘무신사 무진장 팩’을 출시하고, 버거 패키지에 무신사 행운권과 오프라인 매장 할인 쿠폰을 담았다. 21~22일에는 무신사 메가스토어 성수 앞에서 수험생 1000여명에게 버거 세트를 제공하는 행사도 진행한다. 배스킨라빈스와 SK텔레콤 에어 등과도 제휴해 행운권과 포인트, 할인 쿠폰 등을 제공한다.

반려동물 관련 시장에서도 상품과 서비스 확대가 이어지고 있다. BYC는 22일까지 경기도 고양시 킨텍스 제1전시장에서 열리는 ‘2026 메가주 일산 시즌2’에 참가해 반려견 의류 브랜드 ‘개리야스’의 겨울 신제품을 선보인다.

행사 기간 신제품은 최대 30%, 일부 품목은 최대 60% 할인 판매한다. 공식 인스타그램 계정을 팔로우하고 인증하면 1000원을 추가 할인하며, 제품 구매 고객에게 리유저블백을 증정한다.

반려동물 장례 서비스 업체 펫나잇은 메타버스 반려동물 추모관 ‘별꾹’의 공식 후원사로 참여하고 전용 추모 공간 ‘펫나잇관’을 열었다.

별꾹은 보호자가 가상 추모함에 반려동물 사진과 편지를 남기고 촛불이나 꽃을 놓을 수 있는 웹 기반 3차원 추모 공간이다. 운영진 집계에 따르면 지난달 30일 서비스를 시작한 이후 열흘 만에 누적 방문자 30만명을 넘어섰으며, 17일 기준 공개 목록에 등록된 추모 공간은 2만2000여곳이다.

뷰티업계는 블랙프라이데이를 겨냥한 할인 행사를 진행한다.

사진 = LG생활건강 제공

LG생활건강의 바디케어 브랜드 온더바디는 풋샴푸 ‘발을씻자’의 누적 판매량 3000만개 돌파를 기념해 한정판 딸기향 제품을 출시했다.

2018년 출시된 발을씻자는 발에 직접 분사해 간편하게 세정할 수 있는 풋샴푸다. 이번 제품에는 올해 3월 업그레이드된 2세대 기술을 적용했다. 기존 제품보다 거품량을 1.5배 늘리고 스프레이 분사 구조를 개선했으며, 소취 성분과 스킨케어 성분을 함유한 제형을 적용했다.

온더바디는 지난 10월 네이버 넾다세일 풋케어 부문 주간 판매 1위를 기록한 데 이어 20일부터 네이버 브랜드데이 앵콜 행사를 열고 할인 및 사은품 증정 혜택을 제공한다.

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