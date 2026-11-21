제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31)가 열린 20일(현지시간) 튀르키예 안탈리아 엑스포센터에서 기후활동가들이 2차 결정문 초안에 불만을 표하며 각국 대표단이 회의하는 본회의장 밖에서 침묵시위를 벌이고 있다. AFP연합뉴스

튀르키예 안탈리아에서 열린 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31)에 참여한 198개 당사국들이 최종 결정문 도출을 위해 공식 폐막일을 넘긴 21일에도 협상을 이어가고 있다. 산유국 등의 반발로 결정문 초안에 ‘화석연료 단계적 퇴출’ 문구가 통째로 사라진 것과 관련해 시민사회와 전문가들의 거센 항의가 빗발치고 있다.

팀 네이시 세계기후연구계획(WCRP) 의장은 논평을 통해 “가장 최근에 나온 9쪽짜리 문안(총괄 결정문 수정안)에는 ‘화석연료’라는 말이 단 한 번도 나오지 않았다”며 “듣기 좋은 말과 선의로 가득하지만 구체적인 성과로 이어질 가능성은 작아보인다”고 지적했다.

이어 “이번 총회는 ‘이행의 COP’를 표방했다. 하지만 공동 의장국인 튀르키예와 호주가 세운 목표 가운데 지금까지 달성한 것은 하나도 없다”며 “우리가 가진 가장 중요한 기후 대응 수단인 화석연료로부터의 전환에 관해서도 구체적인 내용이 없다”고 했다.

의장국이 지난 19일 공개한 결정문 2차 수정안을 보면 화석연료의 단계적 퇴출을 촉구하는 문구는 통째로 삭제됐다. 당초 초안 제66항에는 “에너지 시스템에서 화석연료를 벗어나는 전환에 즉각 착수하는 등 화석연료의 단계적 퇴출을 위한 조치를 가속할 것을 촉구한다”는 내용이 포함됐었지만, 화석연료 생산국 등을 중심으로 반발이 일면서 결국 이 같은 문구가 삭제된 것으로 전해진다.

팀 네이시 의장은 “막대한 개최 비용과 9만2000명이 비행기를 타고 오면서 남긴 탄소발자국, 그리고 화석연료 문제에서 뒷걸음질 친 최종 문안을 함께 저울에 올려 보라”며 “이런 절차가 이제 수명을 다한 것은 아닌지 새로운 방식이 필요한 것은 아닌지 묻지 않을 수 없다”고 비판했다.

각국의 기후 대응 방식을 평가하는 과정엔 산유국들의 거센 저항도 있었던 것으로 보인다.

팀 네이시 의장은 “IPCC는 6~7년마다 주요 평가보고서를 낸다. 그 사이에는 유엔환경계획(UNEP)이 매년 내는 ‘배출 격차 보고서’와 ‘적응 격차 보고서’, 세계기상기구(WMO)의 ‘세계 기후 현황 보고서’가 우리가 목표에서 얼마나 벗어나 있는지 보여준다”며 “예상하지 못했던 것은 그 과학적 근거에 대한 저항이 이토록 거세리라는 점이었다”고 밝혔다.

그러면서 “사우디아라비아와 인도, 러시아는 물론 때로는 중국까지 엄격한 동료 심사를 거친 탄탄한 연구 결과가 논의되는 것을 늦추고, 그 의미를 희석하거나 신뢰를 떨어뜨리기 위해 온갖 수단을 동원했다”고 꼬집었다.

제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31)가 열린 20일(현지시간) 튀르키예 안탈리아 엑스포센터에서 기후활동가들이 2차 결정문 초안에 불만을 표하며 각국 대표단이 회의하는 본회의장 밖에서 침묵시위를 벌이고 있다. AFP연합뉴스

기후행동네트워크(Climate Action Network, CAN)는 전날(20일) 안탈리아에서 기자회견을 열고 각국 정부가 기후변화 대응에 실질적인 진전을 이루지 못했다고 목소리를 높였다. 기후활동가들은 ‘부끄러운 줄 알라(SHAME!)’는 팻말을 들고 규탄 성명을 발표했다.

이들은 “전기화 약속과 작은 글씨로 끼워 넣은 탄소 포집·활용·저장(CCUS), 이산화탄소 제거(CDR)는 면피용 명분”이라며 “이번 총괄 결정문은 관료주의적 ‘돌고 돌기’에 불과하다”고 지적했다.

특히 이번 총회에서 정의로운 전환을 별도 의제로 협상하고 있지만, 정작 총괄 결정문 초안에는 이 표현이 빠져 있는 점을 두고 “수년간 쌓아온 신뢰를 무너트렸다”고 비판했다.

기후행동네트워크는 “정의로운 전환 협상장에서 수년에 걸쳐 쌓아 온 신뢰가 어쩌다 이렇게 됐는지 짚어보라”며 “지난 몇 년간 함께해 온 사회운동 단체와 지역공동체로 돌아가 이번 총회가 어떻게 이들의 기대를 저버렸는지 설명해야 한다”고 말했다.

그러면서 협상 의장국인 호주를 향해 “이제 당신들이 할 수 있는 최소한의 일은 우리를 이 지옥에 5년이나 가둬 두지 않는 것”이라며 “COP32에서 정의로운 전환 메커니즘을 마련할 수 있도록 길을 막지 말고, 내년이라도 협상을 다시 시도할 수 있도록 절차를 마련하라”고 촉구했다.

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