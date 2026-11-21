더불어민주당 김민석 대표는 21일 “민주당이 가진 가장 큰 고민 중 하나는 어떻게 청년들과 함께할 것이냐”라며 청년 세대와의 소통 강화를 강조했다.

더불어민주당 김민석 대표가 21일 서울 마포구 ‘더블루’에서 열린 창당 71주년 기념 '1030 청년 연설대전’에서 참석자들을 향해 인사하고 있다. 연합뉴스

김 대표는 이날 서울 마포구 합정역 인근 제2당사 ‘더블루’에서 열린 창당 71주년 기념 ‘1030 청년 연설대전’에 참석해 “민주당이 보다 더 청년들과 함께하고 싶다는 절박한 고민이 담겨 있다”며 이같이 말했다.

‘청년 당원에게 듣는 민주당의 가치와 미래’를 주제로 열린 이번 행사는 창당 71주년을 맞아 청년들의 목소리를 듣고 당의 미래를 모색하기 위해 마련됐다.

김 대표는 “어찌 보면 조금 고루해졌을 수 있는 우리 당이 오늘 이 자리에서는 청년들을 통해 지금, 오늘, 이 시기에 민주당이 국민께 무엇을 말씀드려야 할까를 깨우치는 자리가 됐으면 좋겠다”고 밝혔다.

이어 “정치라는 것이 말로 표현되는 역사이고 말로 표현되는 시대정신이기 때문에 정치인과 정치적 리더십은 늘 연설로 국민과 교감해 왔다”며 연설의 중요성을 강조했다.

민주당의 창당 71주년 의미도 되짚었다. 김 대표는 “민주당의 71주년은 민주주의의 역사였고 동시에 위기 극복의 역사였다”며 “민주주의 위기와 국제통화기금(IMF) 외환위기, 코로나19 위기, 내란의 위기 등 크고 작은 위기를 극복해 온 역사를 민주당은 가지고 있다”고 말했다.

제2당사 ‘더블루’에 대해서는 “새로운 민주당 역사의 장이 이곳에서 또 열리는 것 같다”며 “젊음이 함께하는 곳에서 당이 움직이고 고민하고 논의하는 모습을 투명하게 함께 나눌 수 있는 장이 시작되는 것”이라고 말했다.

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