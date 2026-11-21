손정의 소프트뱅크그룹 회장이 SK하이닉스를 약 1조달러(약 1346조원)에 인수하는 방안을 검토하며 월가 금융기관들에 자금 조달 가능성을 타진했던 것으로 전해졌다.

손정의 소프트뱅크그룹 회장. EPA=연합뉴스 자료사진

미국 기술 전문매체 디인포메이션은 20일(현지시간) 복수의 관계자를 인용해 손 회장이 최근 SK하이닉스 인수 자금을 조달하기 위해 월가 금융기관들과 접촉했다고 보도했다.

디인포메이션은 SK하이닉스의 약 한 달 전 시가총액에 통상적인 인수 프리미엄 40%를 더하면 거래 규모가 1조달러에 가까워질 수 있다고 설명했다. 월가 금융기관들이 자금 지원 의사를 보였거나 SK그룹이 매각에 관심을 나타냈다는 정황은 확인되지 않았다고도 전했다.

소프트뱅크그룹 대변인은 디인포메이션에 “이 거래는 더 이상 적극적인 검토 대상이 아니다”라고 밝혔다.

20일 한국거래소 정규장 종가 기준 SK하이닉스의 시가총액은 약 787조원이다. SK하이닉스는 인공지능(AI) 반도체에 쓰이는 고대역폭메모리(HBM)의 주요 공급업체다. 소프트뱅크는 2016년 영국 반도체 설계기업 Arm을 인수하는 등 AI·반도체 분야에 투자해 왔다.

로이터통신은 보도 내용을 확인하기 위해 소프트뱅크와 SK하이닉스에 연락했으나 즉각 답변을 받지 못했다고 밝혔다.

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