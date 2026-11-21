2차대전 기간 나치 독일이 자국은 물론 점령지인 유럽 대륙 곳곳에 세운 강제 수용소는 총 2만개가 넘는다. 그 가운데 순전히 유대인 집단 학살을 위해 만들어진 아우슈비츠 등 이른바 ‘절멸 수용소’는 오늘날의 폴란드 영토에 주로 들어섰다. 프랑스 역시 독일의 점령 통치를 받은 나라들 중 하나인데, 프랑스에도 나치 강제 수용소가 있었다는 사실은 오늘날 널리 알려져 있지는 않다.

2차대전 당시 프랑스 내에 세워진 나치 독일의 강제 수용소 수감자들 가운데 마지막 생존자로 알려진 로제 불랑제(1926∼2026). 최근 100세 생일을 보내고 불과 며칠 만에 별세해 주위를 안타깝게 만들었다. 나츠바일러·슈트루트호프 수용소 기념 재단 SNS

프랑스 영토 안에 있었던 유일한 나치 강제 수용소의 마지막 생존자가 별세했다. 20일(현지시간) AFP 통신에 따르면 1943년 나츠바일러·슈트루트호프 강제 노동 수용소에 갇혔다가 가까스로 목숨을 건진 프랑스인 로제 불랑제가 이날 100세를 일기로 타계했다고 관련 기념 단체가 밝혔다. 1926년 11월3일 태어난 불랑제는 최근 100번째 생일을 보내고 불과 며칠 만에 세상을 떠나 주변을 안타깝게 만들었다.

나츠바일러·슈트루트호프 수용소는 독일과의 접경 지역인 프랑스 동부 알자스 지역의 보주 산맥에 위치했다. 1940년 6월 프랑스가 나치 독일에 패망하고 이듬해인 1941년 세워진 뒤 연합국의 노르망디 상륙작전 성공으로 프랑스 전역이 해방된 1944년까지 운영됐다. 2차대전 기간 프랑스 영토 안에 있었던 유일한 나치 수용소로 알려져 있다.

불랑제는 17세이던 1943년 독일군의 강제 징집을 피해 스위스로 탈출하려다가 당국에 붙잡혔다. 나츠바일러·슈트루트호프 수용소에 보내져 강제 노역에 종사하던 그는 이후 다른 수용소로 이송됐다. 나치 독일의 무조건 항복이 임박한 1945년 4월에야 겨우 탈출에 성공하며 살아남을 수 있었다.

프랑스 동부 알자스 지역의 보주 산맥에 위치한 옛 나츠바일러·슈트루트호프 강제 노동 수용소의 흔적. 이는 2차대전 기간 나치 독일이 프랑스 영토에서 세워 운영한 유일한 강제 수용소로 알려져 있다. AFP연합뉴스

2차대전 기간 나츠바일러·슈트루트호프 수용소를 거쳐 간 이들은 불랑제를 포함해 5만명에 달했다. 국적은 폴란드인, 러시아인, 프랑스인이 대부분이었다. 반나치 저항 운동(레지스탕스)에 참여한 수감자들이 특히 많았는데, 수용소가 폐쇄될까지 굶주림과 질병 때문에 1만7000명 이상이 목숨을 잃은 것으로 추정된다.

전후 불랑제는 파리에서 북동쪽으로 130㎞쯤 떨어진 도시 랭스에 정착해 평생을 보냈다. 결혼 후 세 딸의 아버지가 되었으며 학교에서 독일어를 가르쳤다. 시간이 날 때마다 2차대전의 기억과 강제 수용소의 실상을 젊은 세대에게 알리는 교육 활동에 힘썼다.

랭스가 속한 프랑스 동부 그랑테스트 지역 의회의 프랑크 르로이 의장은 “로제 불랑제의 삶은 나치의 야만성에 굴복하기를 거부한 이들의 용기를 증언한다”는 말로 고인의 생애를 기렸다. 이어 “우리는 불랑제를 잊지 않을 것”이라며 “고인이 우리에게 남긴 유산이 영원히 기억되도록 노력하겠다”고 다짐했다.

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