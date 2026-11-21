2016년 국내에서 콜레라 환자가 3명 발생한 이후 10년 만에 국내에서 발생한 것으로 추정되는 콜레라 환자가 확인됐다고 질병관리청이 밝혔다.

국내에서 감염된 것으로 추정되는 콜레라 환자가 10년 만에 확인됐다.

경남 창원에서 발생한 이번 환자는 최근 2개월 이내 해외여행 이력이 없는 것으로 파악돼 방역 당국이 감염 경로를 조사하고 있다.

21일 질병관리청에 따르면 이 환자는 지난 6일 구토와 설사 증상으로 경남 창원시 소재 의료기관 응급실을 방문했다.

의료기관은 환자를 치료한 뒤 콜레라 감염을 의심해 9일 신고하고 검사를 진행했다. 16일 최초 검사에서는 음성으로 확인됐으나, 이후 경남보건환경연구원이 의료기관에서 항생제 투여 전 채취한 잔여 검체를 재검사해 18일 양성 판정을 내렸다.

질병관리청은 19일 새벽 독소형 콜레라균을 최종 확인했다. 해당 환자는 증상이 호전돼 17일 퇴원했으며, 현재 추적 검사에서 연속 2회 음성이 확인될 때까지 격리 관리 중이다.

질병청은 환자가 최근 2개월 이내 해외여행을 한 이력이 없는 점을 근거로 국내에서 감염된 것으로 추정하고 있다. 감염 경로를 파악하기 위한 역학조사와 접촉자 관찰도 진행 중이다.

국내에서 콜레라 환자가 발생한 것은 2016년 이후 10년 만이다. 당시 국내에서는 콜레라 환자 3명이 발생했다.

콜레라는 콜레라균에 오염된 물이나 어패류 등 식품을 섭취해 감염되는 수인성·식품매개 감염병이다. 드물게 환자의 대변이나 구토물과 직접 접촉해 전파될 수도 있다. 잠복기는 수 시간에서 최대 5일 정도다.

대표적인 증상은 복통 없이 갑자기 발생하는 수양성 설사로, 쌀뜨물과 비슷한 심한 물설사가 나타날 수 있다. 심한 경우 탈수와 저혈량성 쇼크로 이어질 수 있으며, 적절한 치료가 늦어지면 사망에 이를 수도 있다.

콜레라균은 해양 환경에 자연적으로 서식하는 세균이다. 이 가운데 콜레라 독소를 생성하는 일부 균주가 사람에게 콜레라를 일으킨다.

질병청은 2005년부터 매년 해양환경 감시 사업을 통해 해수 등에서 콜레라균을 비롯한 병원성 비브리오균의 검출 동향을 감시하고 있다. 또 36개국을 콜레라 검역관리지역으로 지정해 관리하고 있다.

임승관 질병청장은 “콜레라를 비롯한 수인성·식품매개 감염병 예방을 위해 올바른 손 씻기와 안전한 물 섭취, 음식 익혀 먹기 등 예방수칙을 지켜야 한다”고 당부했다.

이어 “해외 방문이나 해산물 섭취 후 물설사 증상이 나타나면 의료기관을 방문해 진료받고, 의료기관은 콜레라 의심 환자를 신속히 검사하고 신고해 달라”고 강조했다.

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