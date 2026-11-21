협곡 절벽 위 2000년 가르니 신전 위풍당당

1700년 에치미아진 대성당엔 프레스코화 빛나

1300년 역사 즈바르트노츠 사원엔 톨마 축제

숲속 수도원 지나 세반 호수서 맛있는 디저트

하가르친 수도원.

깎아지른 협곡 끝, 하늘과 맞닿은 절벽 위에 홀로 선 신전 하나. 세월에 닳은 돌계단에 걸터앉자 시간이 멈춘 듯 사방이 고요하다. 침묵을 깨뜨리며 기둥 사이로 찬란한 햇살이 쏟아지니 옛 왕국의 영화가 금빛으로 되살아나고, 발아래 아자트강을 건너온 바람은 잊힌 신들의 이야기를 나직이 속삭인다. 이방의 태양신을 섬기던 신전과 세계에서 가장 오래된 대성당이 한 땅에 공존하는 나라 아르메니아. 가르니신전의 돌계단을 오르는 순간, 아득한 역사 속으로 시간여행이 시작된다.

가르니 신전.

세계일보 여행면. 편집=박희준 기자

세계일보 여행면. 편집=박희준 기자

◆태양신의 신전에서 가장 오래된 대성당까지

예레반에서 동쪽으로 30㎞ 남짓 달리면 가르니마을에 닿는다. 돌길을 따라 걷다 보면 탁 트인 언덕 끝에 우뚝 솟은 가르니신전이 모습을 드러낸다. 그리스 신전 특유의 삼각지붕과 이오니아식 기둥이 건물을 빙 둘러쌌지만 높은 기단 위에 신전을 올리고 정면에만 계단을 낸 구조는 로마 신전을 닮았다. 그리스 파르테논신전의 12분의 1 크기인 아담한 신전이다. 하지만 묵직한 현무암 기둥들을 거느리고 절벽 끝에 홀로 서서 협곡을 굽어보는 자태는 어느 대신전 못지않게 위풍당당하다.

가르니 신전.

가르니신전은 1세기 무렵 티리다테스 1세 왕이 태양신 미흐르에게 바친 것으로 전해진다. 아르메니아 땅에 그리스·로마식 신전이 들어선 데는 사연이 있다. 티리다테스 1세는 66년 로마에서 네로 황제에게 직접 왕관을 받았고, 네로가 우호의 표시로 딸려 보낸 돈과 로마 장인들의 손으로 이 신전을 지은 것으로 전해진다. 기독교가 국교가 된 뒤 이교 신전 대부분이 무너졌지만 가르니신전은 살아남아 옛 소련 땅 전체에서 유일하게 서 있는 그리스·로마식 신전이 됐다. 기독교 이전 아르메니아의 모습을 오롯이 보여주는 유일한 건축물이라는 점에서 역사적 가치가 크다. 신전은 1679년 대지진에 무너졌지만 1969~1975년 흩어진 원래 돌을 하나하나 다시 짜 맞춰 되살렸다. 덕분에 회반죽 없이 쌓은 높이 6.5m 이오니아식 기둥 24개는 지금도 꼿꼿하다.

에치미아진 대성당 입구 돌문.

에치미아진 대성당 입구 돌문.

예레반에서 서쪽으로 20㎞ 떨어진 에치미아진 대성당은 아르메니아 사도교회 총본산으로, 세계에서 가장 오래된 대성당 중 하나로 꼽힌다. 총본산의 정문인 ‘성 그레고리오스 문’이 먼저 여행자를 맞는다. 2001년 기독교 국교화 1700주년을 기념해 세운 거대한 돌문이다. 문 한가운데엔 높이 3m 십자가를 사이에 두고 두 인물이 서로를 향해 손을 뻗고 있다. 왕관을 쓴 티리다테스 3세와 그를 개종시켜 301년 아르메니아를 세계 최초의 기독교 국가로 이끈 계몽자 성 그레고리오스다.

에치미아진 대성당.

에치미아진 대성당.

에치미아진 대성당 미사.

301~303년 세운 대성당의 이름 에치미아진은 ‘독생자가 내려온 곳’이라는 뜻. 성 그레고리오스가 꿈에서 예수가 내려와 성당 터를 가리키는 환상을 봤다는 전설에서 나왔다. 지금의 십자형 돔 골격은 483~484년 재건 때 갖춰졌고 17세기에 종탑, 18세기에 아르메니아 대표 화가 집안인 호브나타니안 가문이 그린 프레스코화가 더해졌다. 2000년 유네스코 세계문화유산에 등재된 에치미아진 대성당은 6년 가까이 문을 닫고 대대적인 보수를 마친 뒤 2024년 9월 다시 문을 열었다. 공사 중엔 17세기 항아리 170개와 회반죽 속에 숨어 있던 초기 기독교 시대 기둥머리 4개가 발견되기도 했다.

에치미아진 대성당.

에치미아진 대성당.

루벤 세바크 박물관 아르메니아인 대학살 희생자 성인 추대 성화.

대성당 경내 루벤 세바크 박물관에 들어서면 수많은 인물이 그려진 성화가 눈길을 사로잡는다. 1915년 발생한 오스만제국의 아르메니아인 대학살 100주년인 2015년, 희생자 150만명을 성인으로 추대하며 봉헌한 성화다. 박물관 이름의 주인공 루벤 세바크는 대학살 때 목숨을 잃은 시인이자 의사다. 2013년 문을 연 박물관에는 그의 유품과 서부 아르메니아 화가들의 그림 등 200점 넘는 작품이 걸려 있다. 총본산 보물관엔 예수의 옆구리를 찔렀다는 ‘성창’과 노아의 방주 조각으로 전해지는 성물도 모셔져 있다.

루벤 세바크 박물관.

에치미아진 대성당 아가페 레스토랑.

에치미아진 대성당 아가페 레스토랑.

1766년 지은 옛 수도원 저장고를 개조한 레스토랑 아가페에선 맛있는 전통 요리도 즐길 수 있다. 먼저 식탁에 오른 타불레는 다진 파슬리와 토마토를 레몬즙에 버무린 샐러드로 상큼하게 입맛을 깨운다. 구운 가지로 호두 페이스트를 돌돌 말고 붉은 석류알을 보석처럼 흩뿌린 가지 롤은 고소한 호두와 톡 터지는 석류의 새콤함이 어우러지며 입안에서 춤을 춘다. 얇은 빵 라바시 위에 돼지고기 꼬치와 다진 고기 케밥을 올린 숯불 바비큐 호로바츠도 상을 채운다. 육즙을 머금은 라바시를 찢어 고기를 싸 먹으면 허기가 눈 녹듯 사라진다.

톨마축제 전통 의상.

톨마축제.

◆1300년 사원과 톨마 축제

에치미아진 인근 즈바르트노츠 사원 입구로 들어서자 흥겨운 전통음악이 먼저 귀를 두드린다. 구수한 고기 냄새와 새콤한 포도잎 향이 바람을 타고 넘어오고, 천막 앞마다 사람들이 길게 줄을 섰다. 아르메니아를 대표하는 음식 톨마 페스티벌 현장이다. 톨마는 포도잎이나 양배추잎에 다진 고기와 쌀, 허브를 싸거나 가지, 토마토, 파프리카 속을 파내고 고기 등을 채워 익힌 음식으로 아르메니아 가정의 잔칫상에 빠지지 않는다.

포도잎 톨마.

파수츠 톨마.

톨마 축제는 셰프 세드라크 마물랸이 이끄는 아르메니아 요리 전통 보존 단체가 2011년 시작한 미식 행사로, 전국의 요리사들이 저마다 솜씨를 뽐낸 톨마를 들고 모여든다. 축제에 선보이는 톨마는 무려 80종이 넘는다. 포도잎 톨마는 한입 베어 물면 촉촉한 쌀과 고기 사이로 허브 향이 퍼지고, 마늘을 넣은 요구르트 소스를 곁들이면 새콤한 맛이 더해진다. 소금물에 절여 삭힌 양배추잎에 강낭콩과 렌틸콩, 병아리콩을 고추 양념에 버무려 싼 ‘파수츠 톨마’는 생김새도 새콤한 맛도 영락없는 ‘김치톨마’다.

즈바르트노츠 사원

즈바르트노츠 사원.

즈바르트노츠 사원.

즈바르트노츠 사원.

즈바르트노츠 사원은 7세기 중반 총대주교 네르세스 3세가 세웠다. 643년 착공해 652년 봉헌한 사원은 3층 원통형 구조로 높이가 45m에 달했던 것으로 추정된다. 당시로선 보기 드문 웅장한 건축물이었지만 10세기 지진으로 무너졌고 오랫동안 땅속에 묻혀 있다 1901~1907년 발굴로 세상에 다시 모습을 드러냈다. 너른 잔디밭 한가운데 둥근 돌 기단이 거대한 원을 그리며 펼쳐지고, 그 위로 하얀 기둥 몇 개가 하늘을 떠받치듯 우뚝 서 있다. 지붕도 벽도 사라진 채 기둥과 아치 일부만 남았지만, 날개를 활짝 편 독수리와 섬세한 바구니 문양을 새긴 기둥머리, 포도 넝쿨 조각에서 옛 영화가 고스란히 묻어난다. 맑은 날이면 사원 너머로 아라라트산의 만년설이 병풍처럼 펼쳐진다. 에치미아진 대성당과 함께 유네스코 세계문화유산에 올랐고 인근 예레반 국제공항도 이 사원의 이름을 따 즈바르트노츠 공항으로 불린다.

하가르친 수도원.

하가르친 수도원.

하가르친 수도원.

◆숲속 수도원 지나 쪽빛 세반호수로

예레반을 벗어나 북쪽으로 달리자 창밖 풍경이 초록으로 짙어진다. 타부시주 딜리잔 국립공원의 울창한 숲길을 굽이굽이 오르면 아름드리나무 사이로 원뿔 지붕을 인 회색 돌 교회들이 모습을 드러낸다. 하가르친 수도원이다. 산 중턱 비탈에 기대앉은 교회들의 이끼 낀 돌벽은 세월을 고스란히 품었고, 숲을 가르는 개울 물소리와 새소리가 어우러져 깊은 산사처럼 고요하다. 이 수도원은 11세기 셀주크의 침입으로 파괴됐다가 12~13세기 다시 일어서며 중세 아르메니아의 종교·문화 중심지로 이름을 떨쳤다. 10세기 무렵 세운 성 그레고리오스 교회, 1244년 건축한 성 스테파노스 교회, 수도원에서 가장 큰 건물로 1281년 세운 성모 교회가 숲을 병풍 삼아 옹기종기 모여 있다. 1248년 건축가 미나스가 지은 수도원 식당은 교차 아치로 떠받친 돌 천장이 특히 아름답다.

딜리잔 카비네 레스토랑.

수도원 아래 딜리잔은 숲과 계곡에 포근히 안긴 산악 휴양도시로 ‘아르메니아의 스위스’로 불린다. 샤람베얀 거리엔 정교하게 조각한 나무 발코니로 꾸민 19세기 집들이 늘어서 있고, 도자기와 목공예 공방이 여행자의 발길을 붙잡는다. 1979년 화가 호브한네스 샤람베얀이 딜리잔의 옛 삶과 공예를 보여주려 꾸민 거리다. 딜리잔의 숲속 레스토랑 카비네는 1930년 지은 붉은 벽돌 정부 관저를 고쳐 2025년 문을 열었다. 옛 벽돌과 나무 계단을 그대로 살렸고, 실내 한가운데엔 길이 5m 샹들리에가 드리워 있다.

딜리잔 카비네 레스토랑 파프리카 요거트 샐러드.

랄바리 품종 화이트 와인과 석류 샐러드.

카비네는 아르메니아 전통음식을 모던하게 풀어낸다. 파프리카를 불에 구워 꾸덕한 요구르트 위에 꽃잎처럼 펼친 샐러드는 보기만 해도 화사하다. 몽글몽글한 흰 크림과 고소한 호두, 얇게 저민 붉은 포도알을 올리고 초록빛 허브 오일을 둘러 맛도 색도 한껏 살렸다. 검은 무쇠그릇에 담긴 가지 샐러드는 불에 구워 곱게 으깬 가지에 토마토와 고수를 버무리고 석류알을 콕콕 박았다. 은은한 불향 뒤로 석류의 새콤함이 톡 터진다. 여기에 타부시주 토착 품종 랄바리로 빚은 화이트 와인을 곁들이자 레몬, 자몽, 풋사과, 열대 과일의 아로마와 함께 은은한 허브 향이 퍼지며 불향 밴 채소 요리와 기분 좋게 어우러진다.

세반호수.

세반호수.

야사만 레스토랑.

마지막 여정은 세반호수다. 레스토랑 야사만의 테라스로 나서자 흩뿌리던 비가 그치고 구름 사이로 햇살이 쏟아지면서 쪽빛 호수가 윤슬로 반짝인다. 수평선이 보일 정도로 끝없이 이어진 물결은 바다를 마주한 듯 가슴을 탁 트이게 한다. 실제 세반호수는 해발고도 1900m에 자리한 면적 1240㎢의 호수로 캅카스에서 가장 크고 세계적으로도 손꼽히는 고산 담수호다.

핫 할바 아이스크림.

미카도와 파흘라바.

아르메니아 커피.

야사만은 디저트 맛집으로 소문났다. 아르메니아 전통 디저트인 핫 할바 아이스크림이 인기다. 할바는 듀럼밀을 굵게 빻은 세몰리나를 버터에 노릇하게 볶은 뒤 설탕 시럽이나 꿀을 넣어 꾸덕하고 부드럽게 만든다. 따끈한 할바 위에 차가운 바닐라 아이스크림을 얹고 초콜릿 시럽과 고소한 땅콩을 뿌리니 뜨겁고 차가운 맛이 입안에서 사르르 녹아든다. 얇은 층마다 초콜릿 크림을 겹겹이 바르고 초콜릿 조각을 수북이 올린 아르메니아 국민 케이크 미카도, 견과류와 꿀을 품은 파흘라바도 식탁에 오른다. 작은 잔에 담긴 진한 아르메니아 커피를 한 모금 머금자 쌉싸름한 향 뒤로 단맛이 은은하게 번지며 아르메니아 여행이 달콤한 향기로 오래도록 가슴에 남는다.

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