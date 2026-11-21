법학적성시험(LEET·리트) 만점자 고(故) 이진우(32)씨가 사망 당일 새벽 자취방에 들러 짐을 정리한 것으로 전해졌다.

고(故) 이진우씨가 19일 숨진 채 발견되기 앞서 이날 오전 서울 강동구 한 숙박업소 인근에서 이동하는 모습이 폐쇄회로(CCTV) 영상에 보이고 있다. CCTV 영상 캡처/연합뉴스

21일 연합뉴스에 따르면 이씨는 사망 당일인 19일 새벽 서울 관악구 신림동 자택에 돌아와 일부 짐을 챙겼다. 남은 짐은 재활용품장에 버리고 집을 나섰다. 사망 이틀 전인 17일 집을 나간 뒤 귀가하지 않은 것으로 알려졌지만 공개검증 당일 새벽 자택에 들른 것이다.

이씨는 이날 오전 8시40분 서울 강남구 대치동의 한 스튜디오에서 열릴 예정이던 수능 문제풀이 공개검증에 참석하지 않았다. 8시42분쯤 이씨의 신변 안전을 우려하는 신고가 접수됐고 가족도 자취방을 찾아온 것으로 전해졌다.

이씨는 송파구와 강동구 일대를 대중교통과 도보로 이동하다 천호동의 한 모텔에서 숨진 채 발견됐다.

고(故) 이진우씨가 살던 빌라 건물. 연합뉴스

이씨는 언론에 마지막으로 목격된 17일 집주인에게 “탈출하게 도와달라”고 요청하기도 한 것으로 전해졌다. 자신이 사는 3층 대신 아래층인 2층 방으로 들어가 창문으로 뛰어내린 뒤 산으로 이동하는 방법 등을 제안했지만 실제로 실행하지는 않은 것으로 알려졌다.

결국 17일 오후 집 밖에서 취재진과 마주친 이씨는 의혹에 대한 질문에 “목요일(19일)에 (공개검증에서) 말씀드릴 것이며 실력으로 얼마든지 보여드릴 수 있다”고 답했다.

이씨는 신림동 자택에서 1년 단위 월세 계약을 맺고 살았으며 계약 만료까지는 약 두 달이 남아 있었다.

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