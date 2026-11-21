법학적성시험(LEET·리트) 만점자 고(故) 이진우(32)씨가 사망 당일 새벽 자취방에 들러 짐을 정리한 것으로 전해졌다.
21일 연합뉴스에 따르면 이씨는 사망 당일인 19일 새벽 서울 관악구 신림동 자택에 돌아와 일부 짐을 챙겼다. 남은 짐은 재활용품장에 버리고 집을 나섰다. 사망 이틀 전인 17일 집을 나간 뒤 귀가하지 않은 것으로 알려졌지만 공개검증 당일 새벽 자택에 들른 것이다.
이씨는 이날 오전 8시40분 서울 강남구 대치동의 한 스튜디오에서 열릴 예정이던 수능 문제풀이 공개검증에 참석하지 않았다. 8시42분쯤 이씨의 신변 안전을 우려하는 신고가 접수됐고 가족도 자취방을 찾아온 것으로 전해졌다.
이씨는 송파구와 강동구 일대를 대중교통과 도보로 이동하다 천호동의 한 모텔에서 숨진 채 발견됐다.
이씨는 언론에 마지막으로 목격된 17일 집주인에게 “탈출하게 도와달라”고 요청하기도 한 것으로 전해졌다. 자신이 사는 3층 대신 아래층인 2층 방으로 들어가 창문으로 뛰어내린 뒤 산으로 이동하는 방법 등을 제안했지만 실제로 실행하지는 않은 것으로 알려졌다.
결국 17일 오후 집 밖에서 취재진과 마주친 이씨는 의혹에 대한 질문에 “목요일(19일)에 (공개검증에서) 말씀드릴 것이며 실력으로 얼마든지 보여드릴 수 있다”고 답했다.
이씨는 신림동 자택에서 1년 단위 월세 계약을 맺고 살았으며 계약 만료까지는 약 두 달이 남아 있었다.
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