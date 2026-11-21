도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 정상회담에서 한반도 문제를 논의했다고 밝혔다. 다만 ‘한반도의 위험’이 무엇을 뜻하는지, 구체적으로 어떤 대화를 나눴는지는 공개하지 않았다.

도널드 트럼프(오른쪽부터) 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 19일(현지 시간) 중국 광둥성 선전의 치린 산장 영빈관에서 열리는 3자 회담에 앞서 기념 촬영하고 있다. 선전=AP/뉴시스

트럼프 대통령은 20일(현지시간) 백악관에서 아시아 순방 성과를 설명하는 기자회견을 열고 “우리는 한반도의 위험에 대응하고 우크라이나에서 벌어지는 살상을 멈추는 문제에 관해 얘기했다”고 말했다.

트럼프 대통령과 시 주석, 푸틴 대통령은 지난 19일 중국 선전에서 3자 정상회담을 했다. 회담 당일 중국 외교부와 중국중앙TV(CCTV)는 세 정상이 우크라이나 전쟁과 핵 확산 방지, 중동 정세, 한반도 문제 등에 관해 의견을 교환했다고 밝혔다. 회담 후 발표된 3국 공동선언에는 한반도 관련 내용이 포함되지 않았다.

트럼프 대통령은 기자회견에서 미국·중국·러시아가 핵 위험을 줄이고 핵무기 확산을 막기 위한 대화를 하기로 했다고 설명했다. 중국이 핵 위험 감축을 위한 3자 논의에 참여하기로 한 점도 성과로 들었다. 한반도 문제를 언급하기 전에는 “우리는 이란이 결코 핵무기를 보유하지 못하도록 보장하는 문제에 관해 광범위하게 논의했다”고 말했다.

한반도 논의의 구체적인 내용은 공개되지 않았다. 트럼프 대통령은 정상들이 국제정세를 논의하면서 “우크라이나와 러시아 문제에 많은 시간을 할애했다”고 덧붙였다.

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