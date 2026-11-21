1945년 들어 유럽에서 나치 독일의 패망과 2차대전 종전이 다가오며 주요 연합국 정상들이 머리를 맞댈 필요성이 커졌다. 독일 침략을 받은 나라들 재건과 전범국 독일 처리 문제가 핵심이었다. 회의 장소로 윈스턴 처칠 영국 총리는 스코틀랜드 최북단 오크니 제도를 제안했다. 미국 행정부는 지중해 연안의 따뜻한 휴양지들을 선호했다. 건강이 몹시 나쁜 프랭클린 루스벨트 대통령을 위한 배려였다. 이오시프 스탈린 소련(현 러시아) 공산당 서기장은 둘 다 퇴짜를 놓았다. 소련의 발언권을 최대한 키우려면 소련 땅에서 회의를 열고 스탈린이 그 주인 노릇을 해야 했기 때문이다.

블라미디르 푸틴 러시아 대통령. 사진은 푸틴이 러시아 정교회의 역사를 주제로 한 다큐멘터리 제작진과 인터뷰를 하는 모습. 타스연합뉴스

러시아 문호 안톤 체호프(1860∼1904)의 단편 소설 ‘개를 데리고 다니는 여인’(1899)은 크림반도 남쪽 끝자락의 소도시 얄타가 배경이다. 폐결핵을 앓던 체호프가 정양을 위해 얄타에 머물던 중 집필한 작품이다. 겨울인 2월에도 날씨가 따뜻한 얄타는 제정 러시아 시절부터 소문난 휴양지로, 귀족들의 별장과 호텔 등 숙박 시설이 즐비했다. 스탈린이 기후가 좋고 문학적으로 명성도 높은 얄타를 회의 장소로 제안했을 때 미·영 양국은 거절할 수 없었다. 스탈린으로선 지난 수년간 나치 독일군의 점령 아래 파괴를 겪은 얄타로 처칠과 루스벨트를 안내함으로써 ‘소련이 이번 전쟁에서 얼마나 큰 희생을 치렀는지 똑똑히 보라’는 메시지를 전하고 싶었을 것이다.

지난 19일 중국 선전에서 열린 미·중·러 3국 정상회의를 앞두고 블라디미르 푸틴 러시아 대통령(왼쪽부터), 시진핑 중국 국가주석, 도널드 트럼프 미국 대통령이 회의장에 입장하고 있다. AP연합뉴스

1940년 6월 프랑스가 나치 독일에 항복한 이래 1944년 6월 노르망디 상륙작전까지 유럽 서부 전선에선 솔직히 전투다운 전투가 없었다. 반면 동부 전선에선 독일과 소련 간에 말 그대로 사투가 벌어졌다. 2차대전 기간 소련은 군인과 민간인을 더해 2700만명 이상이 목숨을 잃었다. 그러니 소련의 얄타 회의 주도는 예고된 일이었다. 더욱이 미국은 ‘독일 패망 후 소련이 군국주의 일본과의 전쟁에도 동참해달라’는 어려운 부탁을 해야 할 처지였다. 얄타 회의를 앞두고 뱌체슬라프 몰로토프 소련 외교부 장관은 처칠과 루스벨트를 가리켜 “우리(소련)가 원하는 것을 우리에게 줄 수밖에 없는 지친 두 노인”이라며 냉소했다.

지난 19일 중국 선전(深圳)에서 미·중·러 3국 정상회의가 열렸다. 도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑(習近平) 중국 국가주석과 90분 회담을 마친 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 기자회견에서 ‘제2의 얄타 회의 아니냐는 우려가 크다’는 취재진의 물음에 “얄타가 뭐가 나빴다는 것이냐”고 반문했다. 이어 “그 덕분에 세계는 지난 80년간 사실상 전 세계적 차원의 중대한 군사적 격변 없이 유지돼 왔다”는 말로 얄타 회의를 적극 옹호했다. 얄타 회의를 통해 소련은 폴란드 등 동유럽 국가들을 공산화하는 것부터 유엔 안전보장이사회(안보리) 상임이사국으로서 거부권을 갖는 것까지 모든 요구를 관철했다. 이번 선전 회의에서 푸틴도 과연 그랬는지는 훗날 역사가 판단할 것이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지