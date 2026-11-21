겨울철 난방으로 실내 공기가 건조해지면서 가습기 시장을 둘러싼 가전업계 경쟁이 치열해지고 있다. 물을 끓여 위생성을 강조한 가열식부터 뜨거운 증기 없이 습도를 조절하는 자연기화식, 장시간 사용할 수 있는 대용량 제품까지 소비자 선택의 폭도 넓어졌다.

쿠쿠 제공

21일 업계에 따르면 쿠첸은 올해 1~10월 가습기 매출이 전년 동기 대비 128% 증가했다. 쿠첸은 지난 9월 가열식과 초음파식 가습기 신제품 2종을 출시하며 제품군을 확대했다.

쿠쿠와 위닉스도 안전장치와 관리 편의성을 강화한 가습기를 선보였다. LG전자는 정수·살균 기술을 앞세운 프리미엄 제품을 판매하고 있으며, 발뮤다는 이달 디자인과 사용 편의성을 개선한 자연기화식 가습기를 국내 시장에 내놨다.

쿠첸의 '퓨어 스팀 가열식 가습기'는 물을 100도 이상으로 끓여 따뜻한 수증기를 내보내는 제품이다. 3L 용량의 수조에 스테인리스 304 소재를 적용했다. 2중 안전 잠금 구조와 압력 제어 밸브, 어린이 잠금 모드 등을 갖춰 사용 중 안전성을 높였다.

물통 청소 모드도 지원한다. 가열식 가습기는 물을 끓이는 과정에서 미생물 오염 위험을 줄일 수 있지만, 고온의 물과 증기로 인한 화상에는 주의해야 한다.

함께 출시한 '퓨어 스텐 초음파 가습기'는 4L 대용량 수조를 적용했다. 가습량을 3단계로 조절할 수 있으며 1단 기준 최대 30시간 연속 사용이 가능하다. 물이 닿는 수조에 스테인리스 304 소재를 사용해 열탕 소독도 할 수 있도록 했다.

쿠쿠도 가열식 가습기 경쟁에 합류했다. 새롭게 선보인 '무압 가열식 가습기'는 압력밥솥 제어 기술을 활용해 내부 압력이 높아지지 않도록 관리하면서 물을 100도까지 끓이는 방식이다.

3L 수조를 갖춰 최대 11시간 연속 사용할 수 있다. 세이프티 볼 구조와 누수 방지 설계, 2중 개폐 잠금장치, 온도·물 부족 감지 센서, 차일드락 등 7중 안전장치를 적용했다.

물때 관리를 위한 자동 세척 모드도 지원한다. 투명 유리 수조를 통해 물이 끓는 모습을 확인할 수 있고, 3가지 색상의 무드등도 탑재했다.

위닉스는 지난달 '올바른 가열식 가습기 6.0'을 출시했다. 국내에서 생산하는 제품으로, 6L 대용량 물통과 상부 급수 방식을 적용했다. 물통을 분리하지 않고 위에서 물을 보충할 수 있어 급수 부담을 줄였다.

특히 전체 물통의 물을 한꺼번에 끓이는 대신 소량씩 가열하는 구조를 채택했다. 제품이 넘어지는 상황에서 뜨거운 물이 대량으로 쏟아질 위험을 줄이기 위한 설계다. 전원을 끈 뒤에는 팬이 약 5분간 작동해 토출구에 남은 열을 식힌다.

뜨거운 증기 사용이 부담스러운 가정에서는 자연기화식도 선택지다. 물을 머금은 필터에 공기를 통과시켜 수분을 증발시키는 방식으로, 가열식과 달리 물을 끓이지 않는다.

쿠쿠가 선보인 4L 대용량 자연기화식 가습기는 최대 32시간 연속 사용이 가능하다. 3단계 가습량 조절 기능을 갖췄으며, 뜨거운 증기로 인한 화상 위험을 줄였다.

관리 편의성에도 신경 썼다. 섬유 필터를 세탁기로 세척할 수 있고, 사용 후 필터에 남은 습기를 말리는 건조 모드도 탑재했다. 필터를 젖은 상태로 장기간 방치하지 않도록 한 것이다.

프리미엄 가전 브랜드 발뮤다는 지난 5일 자연기화식 가습기 '레인(Rain)' 신모델을 국내에 출시했다. 가격은 87만9000원으로, 일반적인 보급형 가습기보다 높은 가격대다.

신제품은 물 항아리를 연상시키는 디자인에 고해상도 디스플레이와 스피커, LED 조명을 적용했다. 제품 상단에서 물을 부으면 디스플레이에 금붕어가 헤엄치거나 단풍잎이 떠 있는 모습이 나타난다.

실내 온도와 습도, 물 잔량도 화면에서 확인할 수 있다. 기존에는 급수 용기와 가습 필터를 분리해 세척할 수 있었지만, 신제품은 팬까지 분리할 수 있도록 설계를 개선했다.

발뮤다는 가습 기능뿐 아니라 거실과 침실에 두는 가전제품의 디자인과 사용 경험까지 구매 기준으로 삼는 소비자를 겨냥하고 있다.

LG전자는 정수와 살균 기능을 결합한 프리미엄 가습기로 시장을 공략하고 있다.

'LG 퓨리케어 오브제컬렉션 하이드로에센셜'은 정수·살균·건조 기능을 결합한 제품이다. 정수 필터로 물속 칼슘과 마그네슘 등 석회질 원인 물질을 걸러낸 뒤, 정수된 물을 100도까지 가열해 살균하는 구조다.

LG전자에 따르면 정수 필터의 칼슘·마그네슘 제거율은 시험 조건에서 99% 이상이며, 고온 살균 과정에서 황색포도상구균과 폐렴간균, 녹농균 등 유해균 3종을 99.999% 제거하는 성능을 확인했다.

가습이 끝난 뒤에는 내부에 남은 습기를 건조하는 기능도 갖췄다. 물 관리와 세척 부담을 줄이려는 소비자를 겨냥한 제품이다.

가습기 선택 기준도 달라지고 있다. 가열식은 물을 끓여 사용하는 대신 뜨거운 물과 증기에 주의해야 한다. 초음파식은 물을 미세한 입자로 분사하는 방식이어서 물통 위생 관리가 특히 중요하다. 자연기화식은 뜨거운 증기가 발생하지 않지만 필터 세척과 교체 관리가 필요하다.

수조 용량이 크다고 반드시 가습 성능이 뛰어난 것도 아니다. 실제 사용 환경에 맞는 시간당 가습량과 소음, 소비전력, 세척 구조 등을 함께 살펴볼 필요가 있다.

가전업계가 위생과 안전장치를 강화한 신제품을 잇달아 내놓으면서 겨울철 가습기 경쟁은 가습량뿐 아니라 세척 편의성과 유지관리 부담을 줄이는 방향으로 확대되고 있다.

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