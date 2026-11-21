차갑게 먹는 비빔면에 따뜻한 계란탕이 따라오고, 죽을 담던 용기에는 초코케이크가 들어간다. 커피 캡슐에는 캐럴에서 따온 이름을 붙이고, 아이스크림 포장에는 산타클로스와 크리스마스트리를 그려 넣었다.

동서식품 제공

연말을 앞두고 유통업계가 겨울 한정판 제품을 잇달아 선보이고 있다. 기존 인기 상품에 계절감을 더하거나 다른 브랜드와 손잡고 새로운 제품을 만드는 방식이다. 크리스마스 케이크와 딸기 디저트뿐 아니라 저당 양념, 캐릭터 굿즈까지 신제품 경쟁이 확대되고 있다.

21일 업계에 따르면 팔도는 따뜻한 계란탕을 곁들여 먹을 수 있는 '팔도비빔면 윈터에디션'을 300만개 한정 출시한다. 비빔면에 계란탕 분말 스프를 별도로 넣은 제품이다. 소비자는 비빔면을 조리한 뒤 스프에 따뜻한 물을 부어 계란탕을 만들어 먹을 수 있다.

팔도는 매년 겨울 한정판을 통해 여름 대표 상품인 비빔면의 소비 시기를 넓혀 왔다. 이번에는 차가운 비빔면과 따뜻한 국물을 한 번에 즐기도록 구성했다.

동서식품은 카누 캡슐 신제품 4종을 내놓았다. 카누 바리스타 머신 전용인 '카누 위스퍼드 캐롤'과 '카누 캔들 코러스'는 겨울 음악에서 영감을 얻은 한정판이다. 위스퍼드 캐롤은 은은한 꽃향기와 화이트 초콜릿의 달콤한 풍미를 담았다.

네스프레소 호환 제품으로는 '카누 소프트 바닐라향'과 '카누 멜로우 카라멜향'을 선보였다. 두 제품은 카누 브랜드에서 처음 출시한 가향 캡슐이다. 겨울 한정 제품뿐 아니라 향을 더한 커피로 선택 폭을 넓힌 것이다.

연말 케이크 시장에서는 서로 다른 업종의 브랜드가 손잡는 사례가 이어지고 있다.

배달의민족을 운영하는 우아한형제들은 CJ푸드빌 뚜레쥬르와 협업해 '배민 홀리데이 푸파나잇' 케이크를 선보였다. 배민과 뚜레쥬르가 처음 공동 기획한 상품으로, 바닐라 생크림 사이에 초코 가나슈와 쿠키 크럼블을 넣었다.

배민 앱에서 12월 18일까지 단독 사전예약을 받는다. 케이크 구매 수요가 몰리는 크리스마스를 앞두고 배달 플랫폼과 베이커리 브랜드가 협업 상품을 내놓은 사례다.

본아이에프의 본죽·본죽&비빔밥은 편의점 GS25와 손잡고 '본죽 동지 품은 초코케이크'를 출시했다. 12월 22일 동지를 앞두고 전통적인 동지팥죽을 현대적인 디저트로 재해석한 상품이다.

본죽의 죽 용기를 그대로 활용한 것이 특징이다. 겉모습은 죽 포장이지만 뚜껑을 열면 초코케이크가 나온다. 용기 뚜껑에는 본죽·본죽&비빔밥 전 메뉴에 사용할 수 있는 1000원 할인 쿠폰도 붙였다. 편의점에서 제품을 구매한 고객을 본죽 매장으로 연결하려는 전략이다.

파리바게뜨는 딸기 케이크 브랜드 '베리밤'의 신제품 '베리밤 딥초코'를 출시했다. 스위스산 초콜릿으로 만든 진한 초코무스에 벨기에산 초코칩과 생딸기를 더했다. 초콜릿의 진한 맛과 딸기의 상큼함을 함께 즐길 수 있도록 구성한 연말 케이크다.

롯데웰푸드는 돼지바와 찰떡아이스, 구구콘, 티코 등 대표 아이스크림 4종에 크리스마스 디자인을 적용한 '크리스마스 마켓 컬렉션'을 선보였다.

제품 포장에 산타클로스와 크리스마스트리 등을 담았다. 아이스크림 모형을 활용한 크리스마스 클리커 굿즈도 마련했다. 기존 제품의 맛은 유지하면서 포장 디자인과 굿즈로 연말 분위기를 강조했다.

매일유업 관계사 엠즈씨드가 운영하는 폴 바셋은 국내산 설향 딸기를 활용한 겨울 시즌 메뉴 8종을 준비했다. 아이스크림과 음료 6종, 디저트 2종으로 구성했다.

'설향 딸기 아이스크림 라떼'는 우유에 딸기청을 넣고 설향 딸기 아이스크림을 올린 제품이다. '자스민폼 딸기 라떼'와 '스트로베리 딥 초콜릿 라떼'도 선보였다. 디저트로는 '생딸기 치즈 케이크'와 '화이트 생딸기 케이크'를 마련했다.

생딸기가 들어가는 일부 메뉴는 12월 10일부터 순차적으로 판매할 예정이다. 겨울철 수요가 높은 딸기를 아이스크림부터 음료, 케이크까지 폭넓게 활용한 것이 특징이다.

더본코리아의 커피 전문 브랜드 빽다방은 겨울 대표 간식인 씨앗호떡을 활용한 신메뉴 3종을 출시했다. 씨앗호떡 특유의 달콤하고 고소한 맛을 라떼와 아이스크림 등으로 재해석했다.

빽다방은 앞서 롯데웰푸드의 초콜릿 브랜드 크런키를 활용한 음료와 아이스크림을 선보인 바 있다. 이번에는 씨앗호떡을 소재로 겨울철 간식 수요를 겨냥했다.

업계의 겨울 신제품 경쟁은 캐릭터 굿즈로도 이어지고 있다.

배스킨라빈스는 애니메이션 '호빵맨'과 협업한 두 번째 굿즈 '호빵맨 랜덤말랑이'를 선보였다. 앞서 출시한 호빵맨 무선 이어폰 케이스에 이은 후속 상품이다.

20일부터 26일까지 쿼터 이상 사전예약 고객을 대상으로 랜덤말랑이를 4900원에 구매할 수 있는 행사를 진행한다. 배스킨라빈스는 이달의 맛 '도우와줘요 호빵맨'과 연계해 캐릭터 협업을 이어가고 있다.

한국파파존스는 산리오 캐릭터 '한교동'과 협업한 한정판 굿즈 및 특별 세트를 12월 31일까지 판매한다.

한교동 인형 키링이 달린 장바구니와 피규어, 피클 포크 등을 마련했다. 피자와 캐릭터 굿즈를 결합해 기존 고객뿐 아니라 캐릭터 상품을 찾는 소비자까지 겨냥했다.

연말 한정판과 별개로 건강과 식생활을 고려한 신제품도 나왔다.

대상 청정원은 저당·저칼로리 제품에 적용하는 자체 엠블럼 '로우태그(LOWTAG)'를 부착한 저당 소갈비·소불고기 양념 2종을 출시했다.

청정원은 지난해 6월 선보인 로우태그 저당 소스와 드레싱 제품군에서 출시 약 1년 만에 누적 판매량 300만개, 매출 100억원을 돌파했다. 이번에는 고기 양념으로 저당 제품군을 확대했다.

서울우유협동조합은 어린이용 음료 '유산균츄츄' 요구르트맛과 복숭아맛 2종을 출시했다. 제품 용량은 각각 140㎖로, 유산균 사균체 100억 셀과 비타민, 미네랄 등을 함유했다.

국내 온·오프라인 유통망뿐 아니라 베트남 등 동남아시아 시장에서도 판매한다. 서울우유는 2020년 베트남 시장에 어린이 홍삼 음료 '홍삼츄츄'를 선보인 데 이어 어린이용 제품의 해외 판매를 확대하고 있다.

주류업계에서도 새해를 앞둔 한정판 제품이 등장했다.

디아지오는 2027년 정미년 '붉은 양의 해'를 기념하는 '조니워커 블루 양띠 에디션'을 국내에 출시했다. 예술가 지아이 리와 협업해 양의 이미지를 활용한 디자인을 적용했다. 매년 새해의 십이지신을 활용해 선보이는 한정판 시리즈의 하나다.

롯데칠성음료는 간송미술문화재단과 협업한 '2026년 마주앙 간송 레거시 리미티드 에디션' 2종을 한정 출시한다.

간송미술관의 소장 작품을 와인 라벨 디자인에 활용했다. 올해로 다섯 번째를 맞은 협업 제품으로, 국내 와인 브랜드 마주앙의 역사와 한국 미술 작품을 결합했다.

업계가 선보인 신제품의 공통점은 기존 브랜드에 새로운 구매 이유를 더했다는 점이다. 비빔면과 아이스크림처럼 익숙한 제품에는 계절 한정판을 적용하고, 케이크와 피자에는 다른 브랜드나 캐릭터를 결합했다. 저당 제품과 어린이 음료는 제품군과 판매 시장을 넓히는 데 초점을 맞췄다.

특히 크리스마스와 동지, 새해처럼 소비 시점이 분명한 제품이 잇달아 등장하면서 식품업계의 연말 신제품 경쟁도 본격화하고 있다.

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