21일 오전 5시37분쯤 세종시 소정면 경부선 소정리역으로 진입하던 제3810 화물열차가 자동 비상제동이 걸린 뒤 궤도를 이탈했다.

연합뉴스

한국철도공사(코레일) 등에 따르면 화물열차 21량 가운데 앞부분 2량과 뒷부분 3량 등 총 5량이 탈선해 소정리역 구내에 멈췄다.

탈선한 열차가 선로 옆에서 전차선을 지탱하던 철제 빔을 들이받아 부러뜨렸고, 이로 인해 전차선이 끊어지면서 천안~전의 구간 전력 공급이 중단됐다. 현재까지 확인된 인명 피해는 없는 것으로 전해졌다.

단전과 선로 지장으로 ITX-마음, 새마을호, 무궁화호 등 일반열차 운행이 지연되다 중단됐다. 오전 7시 기준 경부선 천안~대전 구간에서는 일반열차가 모두 운행하지 않고 있다. 고속선을 이용하는 KTX와 충북선은 이번 사고와 관계없이 정상 운행할 것으로 알려졌다.

코레일은 이날 오전 안전안내문자를 통해 “경부선 천안~소정리역 구간 전차선 고장으로 새마을, 무궁화 열차 운행이 중지됐다”며 “이용객 및 수험생들은 고속열차 또는 다른 교통수단을 이용해달라”고 안내했다.

코레일은 초기대응팀과 기중기를 현장에 보내 복구 작업을 준비하고 있으며, 정확한 사고 경위를 파악 중이다.

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