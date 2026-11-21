크리스마스를 한 달여 앞두고 딸기 케이크 경쟁이 벌써 뜨겁다. 지난해 겨울 보름 만에 25만개 넘게 팔린 파리바게뜨의 딸기 케이크 '베리밤'이 올해는 초콜릿과 치즈크림을 더한 6종으로 돌아왔다. 투썸플레이스와 뚜레쥬르도 딸기와 초콜릿을 앞세운 신제품을 잇달아 내놓았다.

상미당홀딩스 제공

올해 연말 디저트 시장의 특징은 익숙한 재료를 새로운 방식으로 조합한 제품이 늘었다는 점이다. 딸기 케이크에 진한 초코무스를 더하고, 도넛에는 토피넛과 밤을 넣었다. 브라우니와 치즈케이크 향을 담은 커피까지 등장했다. 소비자들이 취향에 따라 고를 수 있는 제품도 한층 늘었다.

21일 유통업계에 따르면 파리바게뜨는 겨울철 대표 과일인 딸기를 앞세워 연말 케이크 시장 공략에 나섰다. 지난해 처음 선보인 시그니처 케이크 브랜드 '베리밤(BERRY BOMB)'을 올해 6종으로 확대했다.

지난해 베리밤 3종은 12월 21일부터 약 보름 동안 25만개 넘게 판매됐다. 대표 제품인 베리밤은 크리스마스이브인 12월 24일 하루에만 5만개 이상 팔렸다. 연말에 딸기 케이크를 찾는 소비자가 그만큼 많았다는 얘기다.

올해 새롭게 선보인 '베리밤 딥초코'는 딸기와 초콜릿의 조합을 강조했다. 스위스산 초콜릿으로 만든 진한 초코무스에 벨기에산 초코칩을 넣고, 케이크 위에는 생딸기를 올렸다. 부드러운 무스와 바삭하게 씹히는 초코칩, 딸기의 상큼함을 한 번에 즐길 수 있도록 했다.

'베리밤 와르르'는 치즈크림 케이크에 생딸기를 올린 제품이다. '베리밤 파티'는 딸기 콩포트를 활용한 2단 케이크로 가족 모임이나 연말 파티를 겨냥했다. 기존 '베리밤', '베리밤 레드', '베리밤 초코'도 함께 판매한다.

딸기 케이크 외에도 선택지를 늘렸다. 블루베리 콩포트와 바닐라크림을 조합한 트리 모양 케이크 '기적같은 오늘', 바닐라 치즈크림과 딸기 콩포트를 활용한 '위싱트리' 등을 선보였다. '윈터무스', '눈꽃무스'를 비롯해 크리스마스 분위기를 살린 캐릭터 케이크도 마련했다.

사전예약 할인 경쟁에도 뛰어들었다. 파리바게뜨는 12월 19일까지 홀리데이 케이크 예약을 받는다. 파바앱에서는 최대 30%, 해피오더앱과 카카오톡 예약·선물하기에서는 최대 20% 할인 혜택을 제공한다. 예약한 케이크는 12월 21일부터 25일까지 지정한 매장에서 받을 수 있다.

딸기 케이크 경쟁은 파리바게뜨만의 이야기가 아니다. 투썸플레이스도 대표 제품인 '스트로베리 초콜릿 생크림(스초생)'을 새롭게 변형한 제품을 내놓았다.

지난 13일 출시한 '크림탑 스초생'은 기존 딸기와 초콜릿 조합에 바닐라빈 마스카포네 생크림을 더했다. 블랙 초코 시트와 다크 가나슈 크림을 사용해 초콜릿의 진한 맛을 살리면서 부드러운 크림의 비중을 높인 것이 특징이다.

투썸플레이스는 지난 11일부터 18일까지 공식 앱에서 신제품 사전예약을 진행하고 선착순 20% 할인 쿠폰을 제공했다.

CJ푸드빌이 운영하는 뚜레쥬르도 홀리데이 케이크를 내놓았다. 대표 제품인 '홀리데이 스트로베리 퀸'은 조명을 끄면 야광으로 빛나는 장식을 적용했다. '홀리데이 블랙 퀸'은 초콜릿 시트에 딸기 꿀리를 넣어 달콤함과 상큼함을 함께 살렸다.

곰 모양으로 만든 '첫눈에 반했곰' 등 모양을 강조한 케이크도 판매한다. 뚜레쥬르는 12월 22일까지 공식 앱에서 홀리데이 제품 35종을 사전예약하면 최대 30% 할인 혜택을 제공한다.

업계가 딸기와 초콜릿에 집중하는 이유는 분명하다. 겨울철 대표 과일인 딸기에 초콜릿이나 치즈크림을 조합하면 같은 딸기 케이크라도 맛과 식감을 달리할 수 있어서다. 화려한 장식을 더한 제품은 크리스마스 선물이나 파티용으로도 활용할 수 있다.

연말 디저트 경쟁은 케이크에서 커피로도 번졌다.

프리미엄 커피 브랜드 네스프레소는 스와로브스키와 협업한 시즌 한정 '페스티브' 컬렉션을 선보였다. 브라우니와 치즈케이크의 풍미를 커피에 접목한 것이 특징이다.

'헤이즐넛 브라우니향 커피'는 진한 브라우니 퍼지향과 구운 헤이즐넛의 고소한 향을 조합했다. '블루베리 치즈케이크향 커피'는 블루베리 잼을 떠올리게 하는 과일향에 치즈케이크와 캐러멜향을 더했다.

두 제품은 우유를 넣어 카푸치노로 마시면 커피의 향과 부드러운 우유 거품을 함께 즐길 수 있다. 별도의 디저트 없이도 브라우니나 치즈케이크를 연상시키는 향을 느낄 수 있도록 구성했다.

함께 출시한 블랙커피 '크리스털 스파크'도 비스킷과 코코아 등 디저트를 떠올리게 하는 풍미를 강조했다. 네스프레소는 이번 한정 커피 3종을 오리지널과 버츄오 두 라인으로 선보였다.

롯데GRS가 운영하는 크리스피크림 도넛은 겨울 시즌 한정 신제품 '렛츠 겟 메리!' 5종을 출시했다.

이번 제품은 토피넛, 헤이즐넛, 피스타치오, 애플시나몬, 밤 등 겨울철 인기 재료를 활용했다. 도넛을 산타와 루돌프, 눈사람, 크리스마스트리 등으로 꾸민 점도 눈에 띈다.

대표 제품인 '어리둥절 크림산타'에는 토피넛 크림과 파스퇴르 우유크림을 넣었다. '까망이 초코루돌프'는 헤이즐넛과 다크초콜릿에 초코 프레첼을 더해 바삭한 식감을 살렸다.

'해피마롱 스노우맨'은 공주밤 필링과 코코넛 파우더를 활용했다. '크리스마스 트리'에는 피스타치오향 크림을, '펑키애플 오너먼트'에는 애플시나몬 필링을 넣었다.

특히 다섯 가지 도넛은 삼각형 형태로 만들어 한데 모으면 하나의 크리스마스 케이크처럼 연출할 수 있다. 홀케이크를 따로 구매하지 않고도 여러 가지 맛의 도넛으로 연말 분위기를 낼 수 있도록 한 것이다.

제품 가격은 개당 3500원부터 3800원이다. 시즌 한정 판매 기간은 12월 29일까지다.

아이스크림 브랜드 하겐다즈도 가을·겨울 시즌 한정 '홀리데이 에디션' 4종을 선보였다.

'카라멜 와플' 파인트와 미니컵, '카페모카' 파인트, '라즈베리&쿠키' 스틱바로 구성했다.

대표 제품인 '카라멜 와플'은 캐러멜 아이스크림에 캐러멜 스월과 초콜릿으로 코팅한 와플 조각을 넣었다. 부드러운 아이스크림과 바삭한 와플 조각을 함께 씹을 수 있는 것이 특징이다.

'카페모카'는 커피 아이스크림에 캐러멜 조각과 솔티드 초콜릿 스월을 더했다. 커피의 풍미와 달콤하면서도 짭짤한 맛을 조합했다.

'라즈베리&쿠키' 스틱바에는 바닐라 아이스크림과 코코아 쿠키, 라즈베리 소스를 활용했다. 겉면은 라즈베리 조각을 넣은 밀크초콜릿으로 감싸 과일의 상큼함과 초콜릿의 달콤함을 함께 살렸다.

올해 연말 디저트 시장은 딸기 케이크를 중심으로 커피와 도넛, 아이스크림까지 경쟁 범위가 넓어지고 있다. 파리바게뜨가 지난해 25만개 이상 판매된 베리밤을 6종으로 늘리고, 경쟁 브랜드들도 기존 인기 제품에 새로운 맛과 식감을 더한 것이 대표적이다.

여기에 사전예약 할인까지 맞물리면서 소비자 선택지도 늘었다. 크리스마스 케이크 한 종류를 고르던 연말 디저트 소비가 취향과 모임 규모에 맞춰 여러 제품을 선택하는 방향으로 확대되는 모습이다.

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