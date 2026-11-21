짜파게티에서 스페인 요리 감바스 맛이 나고, 겨울철 간식인 호빵에서는 멕시코 타코의 풍미를 느낄 수 있다. 양고기에 중동식 후무스를 곁들인 샌드위치도 등장했다. 해외 음식점에서 접하던 맛이 라면과 빵, 치킨 등 익숙한 메뉴 속으로 들어오고 있다.

농심 제공

유통업계가 세계 각국의 식재료와 조리법을 활용한 신제품을 잇달아 내놓고 있다. 기존 제품의 친숙함은 유지하면서 평소 접하기 어려웠던 맛을 더하는 방식이다. 특히 농심은 소비자가 직접 개발한 감바스 짜파게티 레시피를 정식 제품으로 출시하며 이러한 흐름에 합류했다.

21일 업계에 따르면 농심은 지난달 27일 스페인 요리 감바스의 풍미를 접목한 '감바스짜파게티'를 이마트에서 선보였다. 기존 짜파게티에 새로운 소스만 추가한 제품이 아니다. 소비자가 직접 만든 요리법을 실제 판매 상품으로 구현했다는 점에서 눈길을 끈다.

감바스는 올리브유에 마늘과 새우 등을 넣어 익히는 스페인 요리다. 농심은 감바스 특유의 구운 마늘과 올리브유, 페페론치노의 풍미를 짜파게티에 담았다. 굵은 면발에 새우맛볼과 올리브 맛 플레이크, 튀김 마늘을 더해 맛과 식감에도 변화를 줬다.

제품 개발의 출발점은 지난해 열린 '짜파게티 요리사 대회'였다. 당시 1위를 차지한 감바스짜파게티 레시피를 정식 제품으로 만든 것이다. 소비자가 자신만의 재료와 조리법으로 기존 제품을 새롭게 즐기는 이른바 '모디슈머' 문화를 상품 개발에 활용한 사례다.

농심은 지난해 6월 운영한 팝업 식당 '짜파게티 다이닝 클럽'에서도 감바스짜파게티와 마라짜파샹궈 등을 선보였다. 짜파게티를 단순한 짜장라면이 아니라 여러 요리에 활용할 수 있는 제품으로 확장하려는 시도다.

농심이 주목한 것은 익숙한 브랜드에 새로운 맛을 더했을 때 나타나는 소비자 반응이다. 완전히 새로운 제품을 개발하는 대신 기존 짜파게티의 인지도에 스페인 요리의 특징을 결합했다. 소비자에게는 별도 재료를 준비하거나 복잡하게 조리하지 않고도 감바스와 짜파게티의 맛을 함께 즐길 수 있다는 장점이 있다. 농심은 이마트 선출시를 시작으로 판매 채널을 확대할 계획이다.

삼립도 겨울철 대표 간식인 호빵에 멕시코 음식 타코를 접목했다.

삼립이 올해 겨울 시즌을 겨냥해 선보인 '타코 호빵'은 김치타코 호빵과 정통타코 호빵 등 2종이다. 김치타코 호빵은 김치에 타코 살사 소스를 더해 한국과 멕시코의 맛을 결합했다. 정통타코 호빵에는 과카몰리 랜치소스와 큐민을 활용했다. 큐민은 멕시코와 중동 등 여러 지역에서 사용하는 향신료다.

팥이나 피자, 야채 등 익숙한 속재료를 사용하던 호빵에 해외 음식의 맛을 옮겨온 셈이다.

삼립은 올해 호빵 신제품 20종을 선보이면서 삼양식품의 불닭 브랜드와 협업한 제품도 내놨다. '삼양 불닭 호빵' 야채·피자 제품과 옥수수·치즈를 더한 '콘치즈불닭 호빵' 등이 대표적이다.

타코의 이국적인 향신료와 불닭 특유의 매운맛을 각각 호빵에 접목해 소비자 선택의 폭을 넓힌 것이다. 겨울철 간식이라는 제품 특성은 그대로 두고 속재료와 맛을 바꿔 새로운 수요를 공략하고 있다.

샌드위치 시장에서는 양고기와 중동식 소스를 결합한 메뉴가 등장했다.

써브웨이는 지난달 13일 '램 컬렉션'을 출시했다. 호주산 양고기에 중동식 후무스와 남미식 치미추리를 곁들인 제품이다.

램 컬렉션은 '램&후무스 샌드위치'와 '램 샌드위치' 2종으로 구성됐다. 후무스는 병아리콩을 으깨 만든 중동식 음식으로, 부드럽고 고소한 맛이 특징이다. 치미추리는 허브 등을 활용하는 남미식 소스다.

써브웨이는 호주축산공사, 주한 호주대사관 무역투자대표부와 협업해 호주산 양고기를 사용했다. 여기에 윤남노 셰프가 참여한 치미추리 소스를 더해 맛을 차별화했다.

평소 전문 음식점에서 접하는 경우가 많았던 양고기를 샌드위치로 간편하게 먹을 수 있도록 한 것이다.

써브웨이가 공개한 초기 판매 실적에 따르면 램 컬렉션은 출시 후 2주간 하루 평균 약 1만5000개가 판매됐다. 출시 후 열흘간 써브웨이 앱을 통한 해당 제품 주문에서 20\~30대가 차지한 비중은 약 78%였다. 치미추리 소스는 출시 초반 일시 품절되기도 했다.

양고기와 후무스 등 상대적으로 낯선 재료를 사용했지만, 샌드위치라는 익숙한 형태로 선보이면서 젊은 소비자들의 관심을 끌었다는 분석이다.

치킨업계도 해외 식재료를 활용한 매운맛 개발에 나섰다.

네네치킨은 지난 9월 1일 베트남 고추를 활용한 '베트남핫스파이스'를 출시했다. 양념을 겉에 두껍게 입히는 방식 대신 후라이드치킨의 바삭함을 유지하면서 베트남 고추 특유의 향과 매운맛을 더했다.

처음부터 강하게 느껴지는 매운맛보다는 먹을수록 감칠맛과 매콤함이 올라오도록 설계한 것이 특징이다. 네네치킨은 신제품 출시와 함께 공식 앱 할인 행사 등을 진행하며 소비자 공략에 나섰다.

햄버거 시장에서는 버거킹이 유럽 요리에 주로 활용되는 트러플을 앞세웠다.

버거킹은 지난달 14일 '블랙 트러플치즈 버거'를 출시했다. 트러플의 향을 빵과 소스 등에 접목하고 치즈를 더해 풍미를 강조했다. 내년 1월 5일까지 일부 매장을 제외한 전국 매장에서 한정 판매한다.

버거킹은 트러플 메뉴를 경험한 소비자를 대상으로 진행한 조사에서 트러플 풍미가 메뉴 선택에 영향을 주는 요인으로 나타난 점을 제품 개발에 반영했다고 설명했다.

양고기와 후무스, 베트남 고추, 트러플 등 서로 다른 국가의 식재료가 샌드위치와 치킨, 햄버거에 활용되고 있는 것이다.

이국적인 음식에 대한 관심은 외식시장 관련 통계에서도 확인된다.

배달의민족 운영사 우아한형제들이 지난해 공개한 '2025 외식업트렌드 Vol.2'에 따르면 2025년 4월 기준 배달의민족에서 타코 메뉴를 판매하는 매장은 약 2만1000곳이었다. 2년 전보다 약 20% 증가한 수치다.

타코 주문 건수도 2022년 약 8만건에서 2024년 약 14만5000건으로 늘었다. 멕시코 음식이 일부 전문점에서 판매되는 메뉴를 넘어 배달시장에서도 취급 범위를 넓히고 있다는 의미다.

업계가 주목하는 부분은 해외 음식을 반드시 원형 그대로 선보일 필요가 없다는 점이다. 농심은 스페인 감바스를 짜파게티에 접목했고, 삼립은 멕시코 타코를 호빵 속재료로 활용했다. 써브웨이는 양고기와 후무스를 샌드위치로 구성했다.

소비자 입장에서는 익숙한 제품을 통해 새로운 맛을 경험할 수 있다. 기업에도 기존 브랜드의 인지도를 활용하면서 신제품을 차별화할 수 있다는 이점이 있다.

특히 농심의 감바스짜파게티는 소비자의 요리 아이디어가 정식 상품으로 이어졌다는 점에서 다른 사례와 구별된다. 기업이 해외 요리의 맛을 일방적으로 가져오는 데 그치지 않고, 소비자가 기존 제품을 새로운 방식으로 즐기는 문화를 제품 개발에 반영한 것이다.

새로운 조합이 실제 장기 판매로 이어질지는 지켜봐야 한다. 출시 초기 관심과 반복 구매는 별개이기 때문이다. 익숙한 메뉴에 해외의 맛을 더하는 시도가 잇따르는 가운데, 소비자들이 어떤 조합을 꾸준히 선택할지가 식품업계의 다음 과제가 될 전망이다.

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