혈당 부담 높은 간식…한꺼번에 많이 먹을 땐 주의해야
군고구마 130g에 든 탄수화물의 양, 쌀밥 180g과 비슷해
중간 크기 군고구마 반 개(약 70g)의 혈당부하지수(GL)는 19.8로 ‘중간’ 수준이다.
GL은 음식이 혈당을 얼마나 올리는지 나타내는 수치로, 먹는 양이 늘면 같은 비율로 커진다.
◆군고구마 GI 90.9…찐 고구마보다 20.1포인트 높아
군고구마의 혈당지수(GI) 90.9는 한국식품영양과학회지에 실린 경희대 동서의학대학원 임현정 교수팀 논문에서 나왔다. 연구팀은 20~35세 건강한 남성 60명에게 옥수수·감자·고구마·밤·팥을 조리법별로 먹게 했다. 탄수화물 50g어치를 먹은 뒤 2시간 동안 혈당 변화를 쟀다.
고구마 중에서는 군고구마가 90.9로 가장 높았고, 찐 고구마는 70.8, 고구마튀김은 57.7이었다. GI 70 이상이면 고혈당지수 식품으로 본다. 두 고구마 모두 이 기준을 넘었고, 군고구마가 20.1포인트 높았다.
탄수화물 50g에 해당하는 고구마의 조리 전 무게는 160.3g이었다. 연구진은 220℃ 오븐에서 30분 구운 군고구마와 찜기에 찐 고구마를 비교했다. 조리 후 무게는 군고구마 144.4g, 찐 고구마 162.5g이었다.
GI는 같은 양의 탄수화물을 포도당으로 먹었을 때와 비교한 상대 지표로, 혈당 상승폭(mg/dL)을 뜻하지 않는다. 품종, 수분 함량, 굽는 온도와 시간에 따라 달라질 수 있다.
튀긴 고구마의 GI가 낮게 나온 이유도 있다. 연구팀은 식용유의 지방이 전분 분해와 위 배출 속도를 늦춘 결과로 풀이했다. 열량이 높아 오래 먹으면 비만 위험이 커진다고도 덧붙였다.
구우면 단맛이 강해지는 것도 같은 맥락이다. 2022년 국제학술지 ‘푸드 케미스트리: X’에 공개된 중국 연구진 논문에서 노란 속살 고구마를 구웠다. 가용성 당 함량이 9.12%에서 36.65%로 늘었다. 맥아당이 크게 늘어난 결과다.
◆군고구마 70g은 GL 19.8…130g 먹으면 36.8으로 상승
혈당부하지수(GL)는 GI에 실제 먹은 탄수화물 양을 반영한 값이다. 10 이하면 낮음, 11~19는 중간, 20 이상은 높음으로 분류한다.
농촌진흥청과 경희대가 함께 펴낸 ‘한국인 다소비 탄수화물 식품의 혈당지수와 혈당부하지수’는 70g 기준으로 군고구마 GL을 19.8, 찐 고구마를 15.5로 제시했다. 군고구마는 ‘높음’ 기준인 20에 근접한 값이다. 원 논문은 군고구마를 옥수수죽과 함께 ‘고혈당부하 간식’으로 분류했다.
70g은 대한당뇨병학회 식품교환표의 고구마 1교환단위다. 이 양은 감자 140g과 같은 탄수화물을 제공한다. 논문의 70g 기준 GL을 130g으로 환산하면 군고구마는 36.8, 찐 고구마는 28.8이었다(본지 계산). 둘 다 ‘높음’ 구간이다.
◆군고구마 130g=쌀밥 180g, 탄수화물 비슷…한 끼 기준으로 봐야
식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스에 수록된 국립식량과학원 자료에 따르면 100g당 탄수화물은 구운 고구마 45.48g, 찐 고구마 39.41g, 멥쌀 백미 밥 32.86g이다.
군고구마 130g에 든 탄수화물은 약 59g이다. 쌀밥 약 180g에 들어 있는 양으로, 한 공기를 210g으로 잡으면 약 86%에 해당한다. 찐 고구마 130g은 탄수화물이 약 51g이다. 표준 성분값으로 계산한 참고치여서 실제 고구마와는 차이가 날 수 있다.
대한당뇨병학회는 2025 진료지침 제9판 의학영양요법 권고에서 혈당 조절과 관리를 위해 탄수화물 과다 섭취는 제한하되, 치료 목표와 선호에 따라 개별화해야 한다고 밝혔다.
고구마를 먹을 때도 한 끼 전체 탄수화물 섭취량을 함께 따져야 한다. 밥을 먹고 고구마를 곁들이면 두 음식의 탄수화물이 합쳐진다. 단백질과 채소를 포함한 균형 잡힌 식사가 도움이 된다.
고구마는 식이섬유와 칼륨을 얻을 수 있는 식품이면서 탄수화물 공급원이다. 혈당 관리가 목적이라면 굽든 찌든 한 번에 먹는 양부터 확인해야 한다.
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