중간 크기 군고구마 반 개(약 70g)의 혈당부하지수(GL)는 19.8로 ‘중간’ 수준이다.

뜨겁게 구운 군고구마의 껍질이 벗겨지며 노란 속살이 드러나 있다. 김이 모락모락 피어오르는 모습. 클립아트코리아

GL은 음식이 혈당을 얼마나 올리는지 나타내는 수치로, 먹는 양이 늘면 같은 비율로 커진다.

◆군고구마 GI 90.9…찐 고구마보다 20.1포인트 높아

군고구마의 혈당지수(GI) 90.9는 한국식품영양과학회지에 실린 경희대 동서의학대학원 임현정 교수팀 논문에서 나왔다. 연구팀은 20~35세 건강한 남성 60명에게 옥수수·감자·고구마·밤·팥을 조리법별로 먹게 했다. 탄수화물 50g어치를 먹은 뒤 2시간 동안 혈당 변화를 쟀다.

고구마 중에서는 군고구마가 90.9로 가장 높았고, 찐 고구마는 70.8, 고구마튀김은 57.7이었다. GI 70 이상이면 고혈당지수 식품으로 본다. 두 고구마 모두 이 기준을 넘었고, 군고구마가 20.1포인트 높았다.

탄수화물 50g에 해당하는 고구마의 조리 전 무게는 160.3g이었다. 연구진은 220℃ 오븐에서 30분 구운 군고구마와 찜기에 찐 고구마를 비교했다. 조리 후 무게는 군고구마 144.4g, 찐 고구마 162.5g이었다.

GI는 같은 양의 탄수화물을 포도당으로 먹었을 때와 비교한 상대 지표로, 혈당 상승폭(mg/dL)을 뜻하지 않는다. 품종, 수분 함량, 굽는 온도와 시간에 따라 달라질 수 있다.

튀긴 고구마의 GI가 낮게 나온 이유도 있다. 연구팀은 식용유의 지방이 전분 분해와 위 배출 속도를 늦춘 결과로 풀이했다. 열량이 높아 오래 먹으면 비만 위험이 커진다고도 덧붙였다.

구우면 단맛이 강해지는 것도 같은 맥락이다. 2022년 국제학술지 ‘푸드 케미스트리: X’에 공개된 중국 연구진 논문에서 노란 속살 고구마를 구웠다. 가용성 당 함량이 9.12%에서 36.65%로 늘었다. 맥아당이 크게 늘어난 결과다.

◆군고구마 70g은 GL 19.8…130g 먹으면 36.8으로 상승

혈당부하지수(GL)는 GI에 실제 먹은 탄수화물 양을 반영한 값이다. 10 이하면 낮음, 11~19는 중간, 20 이상은 높음으로 분류한다.

농촌진흥청과 경희대가 함께 펴낸 ‘한국인 다소비 탄수화물 식품의 혈당지수와 혈당부하지수’는 70g 기준으로 군고구마 GL을 19.8, 찐 고구마를 15.5로 제시했다. 군고구마는 ‘높음’ 기준인 20에 근접한 값이다. 원 논문은 군고구마를 옥수수죽과 함께 ‘고혈당부하 간식’으로 분류했다.

70g은 대한당뇨병학회 식품교환표의 고구마 1교환단위다. 이 양은 감자 140g과 같은 탄수화물을 제공한다. 논문의 70g 기준 GL을 130g으로 환산하면 군고구마는 36.8, 찐 고구마는 28.8이었다(본지 계산). 둘 다 ‘높음’ 구간이다.

◆군고구마 130g=쌀밥 180g, 탄수화물 비슷…한 끼 기준으로 봐야

식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스에 수록된 국립식량과학원 자료에 따르면 100g당 탄수화물은 구운 고구마 45.48g, 찐 고구마 39.41g, 멥쌀 백미 밥 32.86g이다.

군고구마 130g에 든 탄수화물은 약 59g이다. 쌀밥 약 180g에 들어 있는 양으로, 한 공기를 210g으로 잡으면 약 86%에 해당한다. 찐 고구마 130g은 탄수화물이 약 51g이다. 표준 성분값으로 계산한 참고치여서 실제 고구마와는 차이가 날 수 있다.

군고구마와 쌀밥을 비교한 이미지. 군고구마 130g에 들어 있는 탄수화물은 약 59g으로, 쌀밥 약 180g과 비슷한 수준이다. 혈당 관리가 필요한 사람은 고구마를 먹을 때도 섭취량에 주의해야 한다. AI 생성 이미지

대한당뇨병학회는 2025 진료지침 제9판 의학영양요법 권고에서 혈당 조절과 관리를 위해 탄수화물 과다 섭취는 제한하되, 치료 목표와 선호에 따라 개별화해야 한다고 밝혔다.

고구마를 먹을 때도 한 끼 전체 탄수화물 섭취량을 함께 따져야 한다. 밥을 먹고 고구마를 곁들이면 두 음식의 탄수화물이 합쳐진다. 단백질과 채소를 포함한 균형 잡힌 식사가 도움이 된다.

고구마는 식이섬유와 칼륨을 얻을 수 있는 식품이면서 탄수화물 공급원이다. 혈당 관리가 목적이라면 굽든 찌든 한 번에 먹는 양부터 확인해야 한다.

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