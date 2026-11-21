“레드카펫에서 사진을 찍으니 뭔가 스타가 된 기분이네요. 다양한 K팝 경험을 할 수 있는 부스가 있어서 마음에 드는 사진도 많이 찍고, 정말 행복해요.”

K팝 축제 ‘2026 마마 어워즈(2026 MAMA AWARDS)’가 열리는 20일 오사카 난바 광장. 이곳에 마련된 ‘마마 팬 페스타’ 행사장에는 하루 종일 K팝 팬들의 발길이 끊이지 않았습니다. 강풍이 불어 한낮 체감온도가 5도까지 내려간 쌀쌀한 날씨. 마마 첫날 공연을 보러 후쿠오카에서 왔다는 아야네씨는 ‘팬 커뮤니티 라운지’에 앉아 친구가 오길 기다리고 있었습니다.

일본 오사카 난바 광장에 설치된 2026 마마 팬 페스타 행사장의 레드카펫 포토존. 오사카=유태영 특파원

1년 전부터 NCT WISH에 꽂혀 있다는 아야네씨는 “지난해 홍콩에서 열린 시상식에도 정말 가고 싶었다. 올해 일본에서 열린다는 소식을 듣고 정말 기뻤다”며 흥분된 모습을 감추지 못했습니다.

이번 팬 페스타는 1999년 Mnet 영상음악대상을 시작으로 27년의 역사를 쌓아온 마마 시상식에서 첫선을 보인 행사입니다. 팬들이 단순히 시상식을 관람하는 데 그치지 않고 직접 주체가 돼 체험하고 즐기는 참여형 축제로 기획했다는 것이 주최 측 CJ ENM의 설명이죠.

일본 각지에서 온 K팝 팬들은 레드카펫 포토존, 스타 터치 스테이션 등 부스에서 여러 형태로 K팝을 즐기는 서로의 모습을 보며 “K팝 팬들이 하나로 연결되는 듯한 느낌을 받는다”고 말했습니다.

시코쿠 지역에서 고속버스로 각각 5시간을 달려 오사카까지 왔다는 60대 여성 미요코씨도 그 중 하나였습니다. 그는 엔하이픈 오시카츠(팬덤 활동)를 통해 알게 된 50대 여성 지에씨와 함께 흐뭇한 표정으로 다른 팬들 모습을 지켜보고 있었습니다.

또렷한 한국말로 자신들을 ‘엄마 팬’이라고 소개한 두 사람은 “스마트폰으로 절차도 밟아야 하고 줄도 길어서 부스 행사에는 참여를 못했지만, 이렇게 많은 팬들이 모여서 즐기는 모습을 보는 것만으로도 행복하다”며 “젊은 세대들과 뭔가를 공유하고 교류하고 있다는 느낌이 든다”고 했습니다.

일본 오사카 헵파이브의 대관람차 안에 부착된 포스터의 QR코드로 접속하면 2026 마마 어워즈 후보 가수들의 음악을 들을 수 있다. 오사카=유태영 특파원

이번 팬 페스타는 난바 광장 말고도 미도스지 거리, 헵파이브 등에서도 열렸습니다. 오사카 명물 중 하나인 헵파이브의 빨간색 대관람차에서는 K팝 아티스트 포스터에 있는 QR코드 접속을 통해 올해 유튜브 뮤직으로 올해 마마 출연진의 음악을 감상할 수 있었죠.

관람차에서 내리면 팬들이 직접 비즈를 엮어 열쇠고리를 만들어 볼 수 있는 체험 공간으로 이어집니다. 오사카, 고베 등지에 사는 30∼50대 여성 유, 레이, 지하루, 료씨는 한 자리에 모여 마침 이날 생일을 맞은 알파드라이브원 준서의 이니셜을 찾아 열쇠고리를 꾸미고 있었습니다.

일본 오사카 헵파이브의 마마 팬 페스타 행사장에서 팬들이 자신의 ‘최애’ 가수 이름을 넣은 열쇠고리를 만들고 있다. 오사카=유태영 특파원

지하루씨는 “같은 K팝 스타를 좋아하는 친구들이 모여 떠들썩하게 놀 수 있어 즐겁다”며 “K팝이 내 생활 속에 들어왔다는 느낌”이라고 했습니다. “이제 K팝 없이는 못 살 것 같다. 그걸 위해 일하는 것 같다”고도 하더군요.

이번 마마 행사의 주제는 ‘뮤직 인터스텔라’입니다. 교세라돔에서 열린 마마 첫날 시상식에 스페셜 프레젠터로 나선 배우 김혜수씨는 이를 “시간과 공간을 넘어 자유롭게 누비는 음악의 여정”이라고 소개했죠.

신형관 CJ ENM 음악콘텐츠사업본부장은 이번에 처음 시도한 팬 페스타에 대해 “K팝이 성장한 배경에는 팬들이 함께한 여러 문화가 있다. 팬들의 활동 자체가 K팝의 하나”라며 “그런 팬들의 경험을 연결하고 극대화하려는 차원”이라고 설명했습니다.

무대 위 스타가 없더라도 같은 음악을 좋아하는 사람들과 함께 시간을 보내는 것만으로도 행복하다는 팬들. 이날 오사카에서 확인한 K팝의 힘은 화려한 공연장 안에만 있는 것이 아니었습니다.

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