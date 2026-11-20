금융감독원이 공인회계사 시험에서도 생성형 인공지능(AI)을 이용해 부정행위를 했다고 자백한 세무사 시험 수석 합격자 ‘세무냥이’를 경찰에 고소했다.

금감원은 20일 세무사 시험 수석 합격자 한모(34)씨를 업무방해와 위계에 의한 공무집행방해 혐의로 서울경찰청 광역수사단에 고소했다고 밝혔다.

세무사 시험 부정행위 자수자 한모 씨가 지난 17일 오전 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대에서 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 출석하며 고개 숙여 사과하고 있다. 뉴스1

한씨는 지난 15일 경찰에 자수해 올해 3월 치러진 공인회계사 1차 시험과 4월·7월 실시된 제63회 세무사 1·2차 시험에서 초소형 카메라와 생성형 AI를 이용해 부정행위를 했다고 진술했다. 세무사 시험에서는 수석으로 합격했지만 공인회계사 1차 시험에서는 불합격했다.

금감원은 한씨가 자수한 당일 공인회계사 시험 불합격 사실을 확인하고, 이튿날 한씨 측으로부터 경위서를 제출받아 사실관계를 검토한 뒤 고소에 나섰다. 금감원은 금융위원회로부터 공인회계사 시험의 원서 접수와 시행·감독 업무를 위탁받고 있다.

앞서 세무사 시험을 주관하는 한국산업인력공단도 지난 16일 한씨를 같은 혐의로 고소했다. 공단은 한씨의 시험을 무효 처리하고 5년간 응시를 제한했다.

경찰은 지난 17일 한씨를 피의자 신분으로 조사하고 이튿날 자택을 압수수색했다. 이후 19일과 20일에도 한씨를 불러 확보한 전자기기에서 사건 관련 자료를 선별하는 작업을 진행했다.

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