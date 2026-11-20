전북 김제시 진봉면 국립새만금수목원 조성 공사 현장에서 작업 중이던 노동자가 추락해 숨졌다.

20일 전북소방 당국 등에 따르면 이날 오후 3시54분쯤 김제시 진봉면 심포리 새만금 농생명용지 내 국립새만금수목원 공사 현장에서 앵커 작업을 하던 노동자 A(60대)씨가 1층과 지하 1층 사이 개구부에서 약 6m 아래로 떨어졌다.

국립새만금수목원 사고 건물

신고를 받고 출동한 소방대원들은 지하층에서 발견된 A씨에게 심폐소생술(CPR) 등 응급처치를 했으나 머리 등을 크게 다쳐 결국 숨졌다.

A씨는 당시 동료들과 함께 작업 중이었으며, 중수처리시설 개구부에 걸터앉은 상태로 작업을 하다가 중심을 잃고 추락한 것으로 파악됐다.

경찰과 고용노동부는 시공 업체가 중대재해처벌 등에 관한 법률 적용 대상에 해당하는 것으로 보고 사고 경위 등을 조사 중이다.

한편, 국립새만금수목원은 산림청의 ‘기후 및 식생대별 수목원 조성계획’에 따라 조성 중인 국내 최초 해안형 수목원이다. 간척지 151㏊ 규모로, 2027년 개원을 목표로 공사가 진행되고 있다.

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