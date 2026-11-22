미국 퓨리서치센터는 최근 ‘국가별 종교 구성 현황’ 보고서에서 2035년이면 세계에서 신자 수가 가장 많은 종교가 이슬람교가 될 것이라고 전망했다. 이슬람교는 높은 출산율을 바탕으로 신자 수가 빠르게 늘어나는 반면 기독교는 상대적으로 낮은 출산율과 종교 이탈 등의 영향을 받고 있기 때문이라고 설명했다.

스님들이 법당에서 불공을 드리고 있다. 퓨리서치센터 보고서에 따르면 한국은 종교를 믿지 않는 인구가 늘어나는 국가 중 하나다. 게티이미지뱅크

그렇다면 한국의 종교별 신자 구성은 어떻게 될까.

보고서에 나온 2010∼2070년 국가별 종교인 구성과 미래 종교 구성 전망에 따르면 한국은 과거나 현재나 미래나 ‘무교’가 가장 많은 비중을 차지하고 있다.

2010년 41.3%를 차지하는 무교는 2030년 50.5%로 절반을 넘을 것으로 전망됐다. 2070년엔 무교 인구가 59.9%로 10명 중 6명꼴로 종교가 없을 것으로 예상됐다.

종교인구만 놓고 보면 한국은 기독교 신자 비중이 가장 크고, 불교가 그다음을 차지한다. 2070년에도 이 순위가 크게 달라지진 않는다. 다만 기독교, 불교 인구는 점차 줄어드는 반면 이슬람교 힌두교 등 기타 종교는 증가하는 흐름을 보여준다.

이슬람교 신자들이 기도를 올리고 있다. 퓨리서치센터는 이슬람교도 비중이 계속 증가할 것으로 전망했다. 챗GPT 생성 이미지

2010년 기독교는 32.1%, 불교 25.6%, 이슬람교 0.2% 수준이다. 나머지 힌두교와 유대인, 기타 종교가 존재한다.

이 비율은 2020년 기독교 32.0%, 불교 19.0%, 이슬람교 0.3%로 소폭 변했다.

2050년엔 기독교는 28.6%로 30% 아래로 내려가고, 불교도 14.6%로 15% 선이 깨진다. 이와 비교해 이슬람교는 0.8%, 힌두교는 0.3%로 분명한 증가가 확인된다.

2070년 수치를 보면 기독교는 26.3%, 불교는 11.4%로 더 줄어든다. 이슬람교와 힌두교는 각각 1.4%, 0.5%로 상승할 것으로 전망됐다.

퓨리서치센터는 보고서에서 종교별 연령과 성별, 출산율과 사망률, 이주율, 개종 등을 고려한 모델을 통해 수치를 산출했다고 설명했다.

퓨리서치센터는 한국의 기독교인 비중이 2010년 32.1%에서 2070년 26.3%로 줄어들 것으로 예상했다. 게티이미지뱅크

퓨리서치센터 종교 연구 책임자인 앨런 쿠퍼만은 “이슬람교도의 성장이 기독교도의 희생으로 이뤄지는 상황이 아니다”며 “이번 조사를 기독교도가 이슬람교도에 밀리는 충돌처럼 왜곡해서는 안 된다”고 강조했다. 지나 줄로 하버드 신학대학원 선임연구원은 AP통신에 “변화하는 추세를 고려할 때 종교 각 이해와 교류가 매우 중요해졌다”고 조언했다.

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