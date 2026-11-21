배우 김수현과 유튜버 쯔양 등을 비방한 혐의로 구속 기소된 유튜브 채널 가로세로연구소(가세연) 김세의 대표가 총 13명의 명예를 훼손하거나 모욕한 혐의로 또 재판에 넘겨졌다.

21일 법조계에 따르면 서울중앙지방공소청 여성·아동범죄조사2부(부장검사 박지나)는 이달 3일 김씨를 정보통신망법상 명예훼손과 형법상 협박·모욕 등 혐의로 기소했다.

김세의 가로세로연구소 대표. 연합뉴스

유튜브 채널 ‘장사의 신’ 운영자 은현장 씨, 더불어민주당 박선원 의원, 국민의힘 권영세 의원, 전광훈 사랑제일교회 목사, 신혜식 ‘신의한수’ 대표 등 피해자가 총 13명에 이른다.

김세의 씨는 2024년 유튜브 등을 통해 은 씨가 광고주를 협박했다는 등의 허위 사실을 퍼뜨리고 ‘범죄자’라 모욕한 혐의를 받는다. 은씨는 지난해 가세연 지분 50%를 확보해 대주주가 된 데 이어 서울구치소에 수감돼있는 김씨를 상대로 영치금 가압류를 신청하는 등 압박을 이어오고 있다.

현직 국회의원에 대한 허위 사실 유포 등 혐의도 받는다.

김세의 씨는 ‘박선원 의원이 12·3 비상계엄 직후 곽종근 전 육군 특수전사령관을 만나 윤석열 전 대통령에게 불리한 진술을 강요했다’고 주장했으나 공소청은 허위 사실로 판단했다. 권영세 의원이 국민의힘 비상대책위원장으로 선임되자 ‘재벌 3세와 유흥업소에서 부적절한 만남을 가졌다’는 허위 폭로를 예고하며 협박한 혐의도 추가됐다.

한때 같은 진영에 속했던 전광훈 목사와 신혜식 대표를 향해서는 “우파의 암 덩어리”, “쓰레기 같은 작자들” 등의 욕설을 해 모욕한 혐의를 받는다.

김세의 씨는 지난해 인공지능(AI)으로 조작된 음성 파일을 동원해 ‘김수현이 미성년자였던 고(故) 김새론과 교제했다가 채무 변제를 압박해 사망에 이르게 했다’는 허위 사실을 유포한 혐의(정보통신망법상 명예훼손 등)로 올해 6월 구속 기소돼 1심 재판을 받고 있다. 유튜버 쯔양(본명 박정원)과 민주당 고민정 의원 등에 대한 명예훼손 혐의로도 기소된 상태다.

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