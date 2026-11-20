국방부는 군 내 인공지능(AI) 활용 인재를 발굴하기 위한 ‘제5회 국방 AI 경진대회(MAICON)’ 본선을 18일부터 20일까지 3일간 경기도 화성시 YBM연수원에서 열었다고 20일 밝혔다.

올해 대회에는 장병, 군무원, 사관생도, 준·부사관후보생, 학군사관후보생, 일반인 등 1314명이 참가를 신청했다.

20일 경기 화성시 YBM 연수원에서 열린 제5회 국방 AI 경진대회 시상식에서 최우수상 수상 팀이 국방부장관상과 상금을 받고 있다. 국방부 제공

이 가운데 10월 온라인 코딩테스트 예선을 통과한 50명이 본선에 진출했다.

본선 참가자들은 5명씩 10개 팀을 꾸려 AI 기술을 활용한 군사적 임무 해결 능력을 겨뤘다.

올해는 피지컬 AI와 유·무인 복합전투체계(MUM-T)를 접목한 무인지상차량(UGV)의 도심 전술작전 수행이 본선 과제로 제시됐다.

참가팀들은 모의 전장 환경에서 무인지상차량이 복합 임무를 수행하도록 AI 알고리즘을 구현하고, 관련 시스템 간 연계·통합 능력을 선보였다.

최종 심사는 임무 수행 결과와 발표 평가 등을 통해 이뤄졌다.

이번 대회는 개별 기술 구현 능력뿐 아니라 군사적 임무에 대한 이해와 기술 간 통합, 문제 해결 능력을 종합적으로 확인하는 실습형 경연으로 진행됐다.

20일 오후 열린 시상식에서는 전준범 국방인공지능기획국장이 최우수상과 우수부대상 등 모두 14점의 상장과 상금, 부상을 수여했다.

시상 규모는 상금과 상품을 포함해 총 5900만원 상당이다.

‘전장객체인식’ 등 임무평가에서 우수한 성적을 거둔 ‘에어타이거’팀은 최우수상인 국방부 장관상과 상금 2000만원을 받았다.

이 밖에 우수상 3팀, 장려상 1팀, 특별상 1팀, 후원기업상 4팀이 선정됐다.

우수부대상은 △육군사관학교 AI데이터과학과 △해군지능정보체계단 △공군지능정보체계관리단 △국군제3702부대본부근무대대가 받았다.

전 국장은 축사에서 “AI가 전장의 가능성을 넓혀준다면, 그 가능성을 승리로 바꾸는 것은 결국 사람의 역량”이라며 “기술을 이해하고 군의 임무에 맞게 활용할 수 있는 인재가 미래 국방의 경쟁력을 결정할 것”이라고 말했다.

전 국장은 이어 장병들의 도전이 일회성 경험에 그치지 않도록 교육과 실전형 프로젝트 기회를 확대하고, 우수 성과의 군 적용 가능성을 지속해서 검토하겠다는 뜻을 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지