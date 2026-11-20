유튜브 채널 가로세로연구소(가세연) 김세의 대표. 뉴시스

배우 김수현 씨 등을 비방한 혐의로 구속 기소된 유튜브 채널 가로세로연구소(가세연) 김세의 대표가 여야 정치인과 보수 인사 등 총 13명의 명예를 훼손하거나 협박·모욕한 혐의로 또다시 재판에 넘겨졌다.

20일 법조계에 따르면 서울중앙지방공소청 여성·아동범죄조사2부(박지나 부장검사)는 이달 3일 김 씨를 정보통신망법상 명예훼손과 형법상 협박·모욕 등 혐의로 추가 기소했다. 공소청이 파악한 이번 사건의 피해자만 유튜버 ‘장사의 신’ 운영자 은현장 씨, 더불어민주당 박선원 최고위원, 국민의힘 권영세 의원, 전광훈 사랑제일교회 목사, 신혜식 ‘신의한수’ 대표 등 13명에 달한다.

◆ 가세연 대주주 된 ‘장사의 신’ 은현장, 영치금 가압류까지 압박

김 씨는 지난 2024년 유튜브 방송 등을 통해 은현장 씨가 광고주를 협박했다는 등의 허위 사실을 퍼뜨리고 ‘범죄자’라고 칭하며 모욕한 혐의를 받는다.

두 사람의 갈등은 법정 공방을 넘어 경영권과 자산 압박으로 번지는 양상이다. 은 씨는 지난해 가세연 지분 50%를 확보해 대주주 자리에 오른 데 이어, 최근 서울구치소에 수감돼 있는 김 씨를 상대로 영치금 가압류를 신청하는 등 전방위적인 압박을 이어가고 있다.

◆ 여야 정치인 가리지 않은 허위 사실 유포 및 협박 혐의

정치권을 겨냥한 무분별한 폭로성 발언도 대거 기소 대상에 포함됐다. 김 씨는 박선원 의원이 12·3비상계엄 직후 곽종근 전 육군 특수전사령관을 만나 윤석열 전 대통령에게 불리한 진술을 강요했다고 주장했으나, 공소청 수사를 통해 허위 사실로 판단됐다.

또한 권영세 의원이 국민의힘 비상대책위원장으로 선임되자 재벌 3세와 유흥업소에서 부적절한 만남을 가졌다는 허위 폭로를 예고하며 협박한 혐의도 공소장에 적시됐다. 진영을 가리지 않는 비방전은 과거 같은 보수 진영에서 활동했던 인사들에게도 향했다. 김 씨는 전광훈 목사와 신혜식 대표를 향해 “우파의 암 덩어리”, “쓰레기 같은 작자들”이라는 원색적인 욕설을 내뱉어 모욕한 혐의를 받는다.

◆ 김수현 AI 음성 조작부터 쯔양·고민정 사건까지 겹친 사법 리스크

이번 추가 기소로 김 씨의 사법 리스크는 한층 심화할 것으로 보인다. 앞서 김 씨는 지난해 인공지능(AI)으로 조작된 음성 파일을 동원해 배우 김수현 씨가 미성년자였던 고(故) 김새론 씨와 교제했다가 채무 변제를 압박해 사망에 이르게 했다는 허위 사실을 유포한 혐의(정보통신망법상 명예훼손 등)로 올해 6월 구속 기소됐다.

이 밖에도 김 씨는 유튜버 ‘쯔양’(본명 박정원)과 더불어민주당 고민정 의원 등에 대한 명예훼손 혐의로도 이미 기소돼 재판을 받고 있어, 향후 병합 심리 여부와 재판 결과에 법조계의 이목이 쏠린다.

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