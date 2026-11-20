올해 대학수학능력시험에서 전북에서도 부정행위가 발생했지만, 우려됐던 스마트 안경 등 인공지능(AI) 기기를 이용한 사례는 없었던 것으로 나타났다.

20일 전북도교육청에 따르면 전날 치러진 2027학년도 대학수학능력시험에서 모두 12건의 부정행위가 적발됐다. 모두 응시 기준 위반으로, 시험 종료 후 답안지를 작성한 수험생 2명과 4교시 탐구 영역 응시 규정 위반 10명으로 나타났다. 탐구 영역에서는 선택과목이 아닌 다른 과목 문제지를 풀거나 2개 과목 문제지를 동시에 책상 위에 올려놓은 수험생들이 감독관에 의해 적발됐다. 해당 수험생들은 모두 즉시 귀가 조치됐으며, 시험 결과는 0점 처리된다.

19일 전북 전주의 한 수능시험장을 찾은 수험생들이 교실에 들어가기에 앞서 복도에 책가방을 놓고 있다. 전북도교육청 제공

스마트 안경 등 AI 기기 소지자는 없었으며, 휴대전화 등 반입 금지 물품 소지로 적발된 사례도 발생하지 않았다. 올해 전북 지역 수능은 6개 시험지구, 65개 시험장에서 진행됐다. 응시자는 재학생 1만2871명과 졸업생 3993명 등 모두 1만7473명이었다.

한편, 전북도교육청은 수능 이후 고3 수험생들의 일탈과 비행을 예방하고 안전한 교육 환경을 조성하기 위해 연말까지 ‘학생 안전망 구축 및 생활교육 대책’을 추진한다.

도교육청은 도내 14개 교육지원청과 전북도청, 경찰청 등 관계 기관과 협력해 PC방과 노래방, 스터디카페, 체육시설 등 학생 생활교육 취약지역 내 청소년 이용 시설을 대상으로 합동 점검할 계획이다. 청소년 안전과 학교폭력 예방 캠페인도 함께 전개한다.

학교 내 생활지도도 강화한다. 각 학교는 교감과 교무부장, 학생생활교육 담당부장, 담임교사, 전문상담교사 등이 참여하는 생활교육 지원체계를 구축하고, 담임교사 중심 상담과 가출·흡연·음주 등 일탈행위 예방 교육을 중점적으로 운영한다.

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