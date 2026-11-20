"이번에 걸린 사람만 100명이 넘는다면서요. 그럼 안 걸린 사람은 얼마나 더 있을지 모르잖아요. 이제 수능을 공정한 시험이라고 믿어도 되는 건지 모르겠어요."



2027학년도 대학수학능력시험(수능) 이튿날인 20일 종로학원 입시설명회에서 만난 고등학교 3학년 이모(18) 양은 전날 치른 시험을 떠올리며 한숨부터 내쉬었다.

20일 서울 광진구 세종대학교 컨벤션센터에서 열린 종로학원 2027학년도 정시 합격점수 예측 및 전략 설명회에서 학부모들이 강사의 설명을 듣고 있다. 연합뉴스

이양은 "수능 직전에 갑자기 규칙이 바뀌어서 뭘 가져가도 되고 안 되는지 다시 확인하느라 정신이 없었다. 진짜 눈물이 날 뻔했다"며 "1년 동안 이날만 보고 공부했는데 시험 직전까지 부정행위 걱정을 해야 한다는 것도 어이가 없었다"고 말했다.



국가자격시험에서 초소형 카메라와 인공지능(AI)을 이용한 부정행위가 드러난 데 이어 수능에서도 전자기기 관련 부정행위가 111건 적발되면서 수험생과 학부모들 사이에서 시험의 공정성에 대한 불신이 커지고 있다.



정부가 수능을 불과 하루 앞두고 개인 필기구 사용 규정을 바꾸는 등 부정행위 방지 대책을 부랴부랴 강화한 데 대해서도 불만이 쏟아졌다.



평소 수능 직후 입시설명회에서는 어떤 과목이 어려웠는지, 자기 성적으로 어느 대학에 지원할 수 있을지가 주된 화제지만 이날은 시험의 공정성에 대한 의구심과 정부의 뒤늦은 대응을 질타하는 목소리가 더해졌다.



고3 아들을 둔 박승구(48) 씨는 "아이가 시험 전날까지 귀마개나 담요, 물통 같은 것들을 어떻게 해야 하는지 물어봐서 저도 기사를 계속 찾아봤다"며 "공부한 내용을 마지막으로 정리해도 모자랄 시간에 준비물 때문에 신경을 쓰게 한 것부터 잘못됐다"고 목소리를 높였다.



그는 "좀 불편해도 규정을 강화한 건 이해하지만 그런 준비를 왜 시험 하루 전에 한 거냐. 안 그래도 긴장한 아이들이 괜히 규정을 잘못 지켜서 불이익을 받지는 않을까 봐 부모들도 덩달아 긴장했다"고 말했다.



시험을 며칠이라도 연기했어야 한다는 주장도 나왔다.



재수생 딸을 둔 정수현(51) 씨는 "예전부터 수행평가나 내신에서 AI로 커닝하는 일은 비일비재하게 일어났다. 어제오늘 일도 아니고…"라며 "부정행위를 막을 준비를 제대로 못 했다면 일주일이라도 수능을 미뤘어야 했다고 생각한다"고 했다.



그는 부정행위 의혹을 받다 전날 숨진 법학적성시험(LEET) 만점자 이진우(32) 씨를 거론하며 "우리 딸이 작년에 원하던 대학에 떨어졌는데 그 사람은 서울대 치대를 부정행위로 갔을 수도 있다는 것"이라면서 "작년 수능을 다 조사해야 한다"고 주장하기도 했다.



이번 수능에 적발되지 않은 부정행위자가 있을 가능성을 우려하는 목소리도 제기됐다.



한 학부모는 "그렇게 작은 카메라를 감독관이 일일이 찾아낼 수 있을지도 의문인데 적발된 사람이 100명이 넘는다는 발표를 듣고 오히려 더 불안해졌다"며 "감독관 몇 명이 그 작은 카메라와 기기를 다 잡아낼 수 있었을까"라고 반문했다.



이어 "올해 결시자가 작년보다 많이 늘었는데, 부정행위 단속이 강화되니까 아예 시험을 안 보러 온 사람들도 있는 것 아닌가 하는 생각까지 든다"고 토로했다.



온라인에서도 수능이 끝난 뒤 시험의 공정성을 둘러싼 논란이 이어지고 있다.



한국교육과정평가원 홈페이지에는 스마트안경 검사 등이 시험장마다 제각각이었다며 감독이 제대로 이뤄졌는지 의문을 제기하는 글들이 올라왔다.



부정행위자가 더 있을 수 있다며 시험이 끝난 뒤에도 조사를 이어가야 한다는 요구도 잇따랐다.



입시 커뮤니티에서도 비슷한 반응이 나왔다.



한 작성자는 탐구영역 시험 직전 금속탐지기 검사에 시간을 빼앗겨 시험을 제대로 치르지 못했다고 주장했다.



또 다른 작성자는 옆자리 수험생의 미제출 이어폰을 의심해 신고했지만, 조사 결과를 납득하기 어려웠다는 취지의 글을 남겼다.



부정행위 논란에 대한 불만과는 별개로, 수험생과 학부모들은 당장 눈앞에 닥친 입시를 준비해야 했다.



영하에 가까운 추운 날씨 속 평일이었지만 이날 종로학원이 세종대 컨벤션센터에서 개최한 입시설명회에는 1천명이 넘는 수험생과 학부모가 몰려 강연장 좌석을 빼곡히 채웠다. 온라인 생중계에 참석한 사람도 2천명이 넘었다.



두꺼운 외투를 입고 몇 시간을 기다려 설명회장에 들어선 참석자들은 대학별 예상 합격선이 담긴 배치표를 펼쳐 들고 자기 성적으로 지원할 수 있는 대학을 찾느라 분주한 모습이었다.



올해 수능은 국어와 영어가 지난해보다 쉽게 출제돼 수학의 변별력이 상대적으로 커질 것으로 예상되면서 수학에서 기대만큼 점수를 받지 못한 학생들은 울상을 지었다.



자연계열 대학 진학을 희망하는 권모(18) 군은 "국어는 평소보다 잘 봤는데 수학은 많이 틀렸다"며 "오늘 설명회를 듣고 쓸 수 있는 대학을 뽑아 보려 한다"고 했다.



학부모 강모(52) 씨도 "아이가 원래 국어는 잘하고 수학은 못하는데, 이번에 하필 국어가 쉽게 나오고 수학이 어렵게 나왔다"며 "수능시험 부정행위 이야기를 들으면 화가 나지만 입시는 해야 하니 끝까지 노력해보려 한다"며 웃었다.

<연합>

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