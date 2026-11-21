법학적성시험(LEET·리트) 만점자 이진우(32)씨가 사망하면서 그가 대학수학능력시험(수능), LEET 등에서 생성형 인공지능(AI) 활용해 부정행위를 했다는 의혹은 미궁 속으로 빠졌다. 경찰은 수사를 이어가겠다는 방침이지만, 피의자의 사망으로 실체적 진실 발견에 적잖은 어려움이 따를 것으로 예상된다.

시험 부정행위 의혹에 휩싸였다가 숨진 법학적성시험(LEET·리트) 만점자 이진우 씨가 지난 19일 숨진 채 발견되기 앞서 이날 오전 서울 강동구 한 숙박업소 인근에서 이동하는 모습이 폐쇄회로(CCTV) 영상에 보이고 있다. 연합뉴스

◆경찰, 이씨 사망에도 수사 계속

20일 경찰에 따르면 국립과학수사연구원은 이날 오전 이씨를 부검했다. 현재까지 이씨에 대한 타살 정황은 없는 것으로 경찰은 파악했다. 일반적인 변사 사건과 달리 이목이 쏠린 인물인 만큼 타살 정황이 없음을 확인하기 위해 부검을 진행한 것으로 보인다.

이씨는 전날 오후 1시12분 서울 강동구의 한 숙박업소에서 심정지 상태로 발견됐다. 심폐소생술(CPR)을 하기엔 이미 늦은 상태로 발견됐다고 당국은 전했다.

현장에서 발견된 메모에는 심신이 지쳤다는 취지가 담겼으나 시험 부정행위 의혹이나 그에 따른 수사에 대해서는 언급하지 않은 것으로 전해졌다.

이씨가 사망한 것과 별개로 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 이씨에 대한 고발 사건 수사를 이어간다.

통상 피의자 본인이 사망하면 수사 실익이 없어 ‘공소권 없음’ 처분으로 수사를 종결하지만, 이번 사건을 두고 사회적 논란이 이어지는 상황을 고려한 것으로 보인다.

이씨는 사망 당시 부정행위 의혹과 관련해 업무방해·사기 등 혐의로 경찰에 고발된 상태였다. 우선 경찰은 이씨의 작년 수능 시험지가 폐기되지 않고 보존된 상태인 만큼 시험지를 증거로 확보해 분석할 것으로 예측된다.

다만 사건 당사자인 이씨가 사망해 주거지 등 압수수색, 휴대전화 포렌식, 계좌추적 등 강제수사는 어려워졌다. 공범의 존재 여부, 범죄 혐의와 수사 필요성 등을 소명하는 게 관건이지만, 공범을 찾아내기 위한 참고인 조사 등도 쉽지 않다는 전망도 나온다.

지난 19일 서울 강동구의 한 숙박업소에서 대학수학능력시험(수능) 국어 문제풀이 공개 검증을 예고한 뒤 연락이 두절된 법학적성시험(LEET·리트) 만점자 이진우 씨가 심정지 상태로 발견됐다고 전해지자 소방대원들이 설치됐던 에어매트를 접고 있다. 뉴시스

◆공범 관여 여부도 쟁점

이씨가 부정행위를 했다는 의심은 세무사 시험 수석 합격자 한모(34)씨가 15일 AI와 초소형 카메라 등 전자기기를 활용한 부정행위 사실을 자백하면서 급격히 증폭됐다.

이씨는 올해 치른 리트 시험 만점자로 주목을 받았다.

온라인상에서는 당시 출연한 유튜브 영상에서 공개된 이씨의 시험지 등을 근거로 부정행위 논란이 일었다. 언어이해 영역 25∼29번 시험지에 답을 고친 흔적이 남아있는데, 처음 표시한 것으로 보이는 답 대부분이 바로 앞 문항(24∼28번)의 정답과 일치했다. 이씨가 문제를 직접 푼 것이 아니라 AI 등 기기가 불러주거나 보여준 답안을 시험지에 옮겨 적은 것 아니냐는 의혹이 제기된 것이다.

이씨가 수능에서도 부정행위를 했을 가능성도 제기됐다.

2013학년도 수능 전 영역에서 6∼8등급의 낮은 성적을 받은 이씨는 2024학년도 수능 성적으로 고려대 정치외교학과에 합격했고, 2026학년도 수능에서는 전 과목 1등급을 달성해 서울대 치대로 적을 옮겼다.

하지만 이씨가 시험을 치른 2023년 11월은 챗GPT가 나온 지 1년밖에 안 돼 정답률이 높지 않았던 점을 고려하면, 당시부터 부정행위를 도운 공범이 있었던 것 아니냐는 의혹도 제기된다.

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