2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 끝났지만 인공지능(AI)을 악용한 부정행위에 대한 정부의 추적 및 조사는 본격화할 전망이다.



정부는 글로벌 AI 기업들과 협력해 시험 시간대 수능 문제가 AI 서비스에 입력됐는지 확인하고, 이미지 업로드와 문제풀이 요청 기록, 통신 기록 등을 분석해 부정행위 의심 사례를 가려낼 방침이다.



다만 실제 AI 이용 여부와 응시자 특정, 해외 기업의 자료 확보 등을 위한 법적·기술적 절차가 향후 조사의 관건이 될 것으로 보인다.

2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 전남광주 서구 광덕고등학교에서 선생님들이 스마트기기 활용 부정행위 관련 안내문을 시험장에 붙이고 있다. 연합뉴스

◇ 수능 끝나도 AI 부정행위 추적…빅테크 이용 기록 분석 추진



20일 정부에 따르면 관계 부처는 AI 기업들이 보유한 서비스 이용 기록과 통신 기록 등을 활용해 시험 시간대 수능 문제가 AI에 입력됐는지 확인하고, 부정행위 의심 정황을 파악하는 방안을 논의하고 있다.



이재명 대통령은 이날 수석보좌관회의에서 시험 종료 이후에도 AI 기업과의 협조를 바탕으로 부정행위 의심 사례를 철저히 추적·조사하고 엄정하게 책임을 물을 것을 관계 당국에 지시했다.



과학기술정보통신부는 글로벌 빅테크사들과 AI 부정행위 추적을 위한 사후 정보 공유 관련 협약을 맺은 것으로 파악된다.



앞서 과기정통부는 17일 수능 부정행위 방지 대책을 발표하면서 글로벌 AI 기업들로부터 시험 중 이미지 촬영과 클라우드 기반 AI 분석 과정에서 발생하는 기록 등을 확인하는 데 적극적인 협조를 받기로 했다고 밝혔다.



수험생이 시험 문제지를 촬영해 AI 서비스에 업로드하고 답변을 받는 행위 등을 사후에 추적하기 위한 조치다.



AI 기업이 보유한 이미지 업로드 및 문제풀이 요청 기록 등을 분석하면 시험 시간대 실제 수능 문제가 AI에 입력됐는지 확인하는 데 활용할 수 있다.



과기정통부는 AI 서비스 이용 기록뿐 아니라 통신사를 통해 남는 통신 기록과 와이파이 접속 기록 등도 사후 분석에 활용한다는 방침이다.



배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 17일 브리핑에서 "사후에 분석하고 처리하는 것은 이미 기록에 남아 있기 때문에, 우리가 부정행위자를 특정할 수 있으면 불법행위자에 대해 분석하고 관련 기록을 검토해 관련 조치를 취할 수 있다"고 설명했다.



이 대통령은 앞서 같은날 수능 비상 점검회의에서도 시험 시간대 문제지를 촬영해 AI에 업로드한 사례를 전수조사하고, 향후 국가자격시험에서도 글로벌 빅테크 기업들의 관련 자료 제출 의무를 법제화하는 방안을 추진하도록 주문한 바 있다.



다만 과기정통부 관계자는 구체적인 후속 조사 진행 상황과 관련해 "공식 발표 외에 아직 추가로 설명할 수 있는 내용은 없다"는 입장을 밝혔다.



◇ AI 이용 흔적부터 응시자 특정까지…자료 확보·검증이 관건



향후 조사에서는 부정행위 의심 사례가 확인될 경우 AI 기업과의 협조를 통해 해당 이용자의 이미지 업로드 및 문제풀이 요청 기록 등을 분석하는 방식이 활용될 것으로 보인다.



수능 시험장에서 적발된 전자기기 부정행위 사례나 통신 기록 등에서 의심 정황이 확인된 경우가 우선 대상이 될 수 있다.



실제 시험 문제와 일치하는 이미지나 질의가 확인되면 해당 요청이 이뤄진 시각과 계정, 접속 정보 등을 대조해 이용 경위를 파악하는 방식이 가능하다.



다만 제3자 계정으로 문제를 입력했을 가능성도 있어 AI 이용 기록만으로 부정행위자를 특정하기는 어렵다는 지적도 나온다.



해외 AI 기업으로부터 어느 범위까지 자료를 제공받을 수 있는지도 관건이다. 기업별로 이용 기록의 보관 방식과 기간이 다를 수 있고, 계정 정보 등 개인정보가 포함된 자료를 확보하려면 관련 법률에 따른 절차도 고려해야 한다는 것이다.



한편, 교육부에 따르면 올해 수능에서 스마트기기 등 전자기기 관련 부정행위는 총 111건 적발됐다. 이 가운데 시험 중 스마트폰으로 문제를 촬영한 사례 1건과 스마트안경, 소형 카메라·무선이어폰 사용 사례 등이 포함됐다. 다만 해당 수험생들이 실제 AI를 이용했는지는 확인되지 않았다.

<연합>

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