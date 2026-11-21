[권준영의 머니볼]은 스포츠를 경기장 안의 스코어만으로 읽지 않는다. 선수와 팬, 기업과 자본, 기술과 시장이 얽혀 움직이는 스포츠 산업의 흐름을 데이터와 수치로 들여다본다. IT·인공지능(AI) 융합부터 스포츠 금융, 생활체육, 시니어 스포츠까지 전통적인 스포츠의 경계를 넘어 커지는 새로운 시장을 좇는다. 숫자에 담긴 돈의 흐름을 따라 스포츠 산업의 판이 어떻게 움직이는지 읽고, 그 변화가 만들어갈 스포츠의 ‘다음’을 짚는다.

초등학교 운동장에서 친구들과 뛰놀던 아이들은 어느새 교실과 책상 앞에서 더 많은 시간을 보낸다. 쉬는 시간과 방과 후를 채우던 달리기와 공놀이는 줄고, 몸을 움직이는 일은 하루의 뒷전으로 밀려난다. 초등학교 6학년부터 고등학교 3학년까지 청소년들의 건강행태를 추적한 장기 조사 결과, 학년이 올라갈수록 아이들의 일상에서 운동이 설 자리가 좁아졌다.

위 사진은 인공지능(AI)을 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. Open AI의 대화형 인공지능 ChatGPT 생성 이미지.

질병관리청이 발표한 ‘제7차 연도(2025년) 청소년건강패널조사’에 따르면 하루 60분 이상 신체활동을 주 5일 이상 실천한 비율은 초등학교 6학년 시기 29.8%에서 고등학교 3학년 시기 11.4%로 낮아졌다. 6년 사이 18.4%포인트 하락했다. 남학생은 40.8%에서 16.7%로, 여학생은 18.1%에서 5.8%로 떨어졌다. 고3 여학생 100명 가운데 운동 기준을 지킨 학생은 6명에도 못 미쳤다.

이번 조사는 2019년 전국 초등학교 6학년 학생 5051명을 패널로 구축해 2028년까지 10년간 추적하는 국가승인통계다. 2025년 결과는 초6부터 고3까지 7차례 조사에 모두 참여한 학생 3756명을 분석했다. 이하 비율은 중단가중치를 적용한 가중분율이며, 괄호 안은 실제 학생 수다. 하루 60분 이상 신체활동은 운동 종류와 관계없이 숨이 차거나 심장박동이 빨라지는 활동을 하루 총 60분 이상 한 날이 최근 7일 중 5일 이상인 경우다. 모든 지표는 학생 자기기입식 응답을 토대로 산출됐다.

연도별 실천율은 2020년 19.1%로 급락한 뒤 2021년 18.2%, 2022년 21.9%로 반등했지만 2023년 14.6%, 2024년 13.5%로 다시 낮아졌다. 2025년에는 11.4%까지 떨어졌다. 특히 초6에서 중1로 진급하는 시기에 10.7%포인트 하락해 학년 전환기 가운데 감소 폭이 가장 컸다.

질병관리청이 발표한 ‘제7차 연도(2025년) 청소년건강패널조사’. 질병관리청 제공

초6과 고3의 실천 여부를 비교하면 운동 습관을 잃은 학생이 새롭게 기준을 충족한 학생보다 많았다. 초6 때 하루 60분 이상 주 5일 운동 기준을 충족했지만 고3 때 미달한 학생은 전체 패널의 24.2%(925명)였다. 두 시점 모두 기준을 지킨 학생은 5.2%(213명)에 그쳤다. 초6 때 미달했다가 고3 때 새롭게 기준을 충족한 학생은 6.2%(224명), 두 시점 모두 미달한 학생은 64.4%였다.

성별 격차도 컸다. 남학생은 초6 때 기준을 충족했다가 고3 때 미달한 비율이 32.5%였고, 두 시점 모두 실천한 비율은 8.7%였다. 여학생은 각각 15.5%, 1.6%였다. 전체 여학생 패널에서 초6과 고3 모두 운동 기준을 지킨 학생이 100명 중 2명에도 미치지 못했다.

격렬한 신체활동도 줄었다. 조깅·축구·농구·태권도 등 숨이 차고 심장박동이 빨라지는 활동을 20분 이상 주 3일 이상 한 비율은 초6 56.4%에서 고3 28.9%로 27.5%포인트 하락했다. 남학생은 69.3%에서 42.2%로, 여학생은 42.8%에서 14.9%로 낮아졌다. 초6 때 기준을 충족했다가 고3 때 미달한 학생은 35.2%(1306명)였으며, 두 시점 모두 기준을 지킨 학생은 20.6%(810명)에 그쳤다.

근력강화운동 역시 감소했다. 팔굽혀펴기·윗몸일으키기·역기 들기·아령 등을 주 3일 이상 한 비율은 초6 28.9%에서 고3 21.9%로 7.0%포인트 줄었다. 남학생은 38.4%에서 33.4%로, 여학생은 18.8%에서 9.8%로 하락했다. 초6과 고3 모두 근력운동 기준을 충족한 비율은 전체 9.9%였지만 남학생은 15.9%, 여학생은 3.6%에 그쳤다. 초6 때 기준을 충족했다가 고3 때 미달한 학생도 18.5%로, 반대 방향으로 바뀐 학생(12.0%)보다 많았다.

질병관리청이 발표한 ‘제7차 연도(2025년) 청소년건강패널조사’. 질병관리청 제공

질병관리청이 발표한 ‘제7차 연도(2025년) 청소년건강패널조사’. 질병관리청 제공

식생활도 달라졌다. 일주일 중 5일 이상 아침을 거르는 비율은 초6 17.9%에서 고3 32.8%로 상승했다. 과일을 하루 한 번 이상 먹는 비율은 35.4%에서 16.3%로, 하루 세 번 이상 채소를 먹는 비율은 18.0%에서 5.6%로 낮아졌다. 우유·요구르트·치즈 등 유제품을 하루 한 번 이상 섭취하는 비율도 45.7%에서 16.8%로 떨어졌다. 반면 주 3회 이상 패스트푸드를 먹는 비율은 20.9%에서 31.4%로, 단맛 음료를 같은 빈도로 마시는 비율은 50.9%에서 60.9%로 높아졌다. 고3의 주 3회 이상 고카페인 음료 섭취율은 29.3%였다.

흡연과 음주 경험도 늘었다. 담배제품을 한 번이라도 사용한 비율은 초6 0.35%에서 고3 11.93%로 상승했고, 조사 기간 새롭게 담배제품을 경험한 학생은 454명이었다. 최근 30일 동안 하루 이상 담배제품을 사용한 비율은 5.30%였다. 제품별로는 일반담배 4.41%, 액상형 전자담배 3.61%, 궐련형 전자담배 1.59%였다. 다만 담배 경험 문항은 2023년부터 제품별로 구분해 조사했기 때문에 초6과 고3 수치를 단순 비교하는 데는 한계가 있다.

술을 한두 모금이라도 마신 경험이 있는 비율은 초6 36.4%에서 고3 68.4%로 높아졌다. 술을 한 잔 이상 마신 경험률은 7.5%에서 43.2%로, 최근 30일 동안 한 잔 이상 마신 현재음주율은 0.7%에서 11.2%로 상승했다.

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