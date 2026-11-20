이재명 대통령의 배우자인 김혜경 여사는 20일 ‘김치의 날(22일)’을 앞두고 “김치의 날이 김치 한 포기에 담긴 정성과 온정을 더 많은 나라, 더 많은 가정에 전하는 뜻깊은 계기가 되길 바란다”고 밝혔다. 김장 체험 행사에선 최근 배춧값이 크게 하락한 점을 언급하며 “올해는 김장을 많이 하셔야겠다”고 권유하기도 했다.

김혜경 여사가 20일 서울 aT센터 제1전시장에서 열린 제7회 김치의 날 기념식에서 축사를 하고 있다. 뉴시스

김 여사는 이날 서울 서초구 aT센터에서 열린 김치의 날 기념식 축사에서 “예로부터 김장은 한 해 겨울을 준비하는 일이면서 이웃과 정을 나누는 일이었다”며 “이 정겨운 문화는 2013년 유네스코 인류무형 유산에 등재되며 세계가 함께 지켜야 할 소중한 문화로 인정받았다”고 말했다. 매년 11월22일인 김치의 날은 김치의 영양적 가치와 우수성을 알리고, 김치 문화의 계승·발전과 김치산업의 진흥을 위해 2020년 제정된 대한민국 식품 분야 최초의 법정기념일이다.

기념식 이후 김 여사는 김치의 날 통합 홍보관을 찾아 김치를 활용한 다양한 요리와 김치산업 연구성과 등을 살펴봤다고 안귀령 청와대 부대변인은 전했다. 김 여사는 우수 김치 판매 부스를 찾아 김치 품평회 수상 업체들의 다양한 김치를 맛보고 직접 구매하기도 했다. 이 과정에서 최근 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 참석을 계기로 중국 선전을 방문했던 경험을 언급하며 “펑리위안 여사(시진핑 중국 국가주석 배우자)가 한식을 좋아해 베이징의 한식당을 자주 찾는다는 이야기를 들었다”고 언급했다.

김 여사는 김치 명인과 함께하는 김장체험 행사에도 참여했다. 김 여사는 “올해는 김장을 많이 하셔야겠다. 배춧값이 엄청 싸다고 한다”, “해마다 김장 가격이 오른다는 것만 기억나는데, 떨어질 수도 있는 것이군요” 등의 발언을 하며 송미령 농림축산식품부 장관에게 김장 홍보를 권유했다.

김 여사는 “세계로 뻗어 나가는 우리 K컬처가 혀와 입맛을 잡아서 세계인의 식탁에 오랫동안 머무는 문화가 됐으면 좋겠다”고 말했다.

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