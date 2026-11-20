직원들에게 급여를 지급하지 못할 정도로 막다른 골목에 몰린 도널드 트럼프 미국 대통령의 가족 기업에 한국 회사가 대규모 투자를 준비 중이라는 보도가 나왔다.

19일(현지시간) 로이터 통신에 따르면 트럼프 대통령의 차남인 에릭 트럼프가 최고전략자문역을 맡고 있는 기업 ‘파운데이션 퓨처 인더스트리스’가 한국 베이스그룹과 약 1억5000만달러(약 2000억원)에 달하는 투자를 논의하고 있는 것으로 알려졌다. 이 매체는 파운데이션 퓨처 인더스트리스가 이번 투자에 회사의 미래를 걸고 있다고 보도했다.

사진=AFP연합뉴스

이 회사는 총기를 휴대하는 ‘터미네이터’ 형태의 로봇 병사를 개발하는 스타트업으로 최근 몇 주간 직원들에게 급여를 지급하지 못한 상태다. 이에 이 회사는 “베이스그룹이 투자를 할 것”이라며 직원들의 동요를 진정시키고 있는 것으로 알려졌다. 산켓 파탁 최고경영자(CEO)는 지난 8일 직원들에게 보낸 이메일에서 급여 미지급 문제와 관련해 “베이스그룹의 현 상황을 고려할 때 (투자는) 시기상의 문제”라고 밝혔다.

파탁 CEO는 12일자 이메일에선 “이는 단순한 자금 조달 행사가 아니라 장기적인 파트너십”이라고 말하기도 했다. 그는 베이스그룹이 투자의 일환으로 로봇용 알루미늄과 배터리용 리튬을 공급하기 위해 파운데이션과 합작 투자 회사도 설립할 것이라고 전했다. 이번 투자는 해당 회사에 ‘생명줄’이 될 것이라고 로이터는 평가했다.

서울에 본사를 둔 베이스그룹은 트럼프 대통령 일가와 와인 수입, 한국 내 골프장 조성 등 사업 관계를 이어온 회사다. 베이스그룹 계열사는 최소 2017년부터 트럼프 그룹의 ‘트럼프 와이너리’ 와인 수입 계약을 맺었다. 지난 2월에는 에릭 트럼프를 서울로 초청해 한미 사업 관련 행사를 열기도 했다.

이런 긴밀한 관계에 미국 민주당이 반발하기도 했다. 앞서 미국 민주당 상원의원들은 지난 8월 공개서한에서 베이스그룹 측에 트럼프 대통령 일가와의 관계를 해명할 것을 요구했다. 당시 의원들은 베이스그룹이 2025년 트럼프 그룹에 지급한 200만달러가 미국의 알루미늄 관세 면제를 받기 위한 노력과 관련이 있는 게 아닌지 의문을 제기했다. 이달 초 중간선거에서 민주당이 압승을 거두며 상하원을 모두 장악해 베이스그룹과 트럼프 가문의 재정적 이해관계를 둘러싼 감시 및 조사가 더 강화될 수 있을 것으로 통신은 내다봤다.

이날 보도와 관련해 베이스그룹 측은 “휴머노이드 로봇 기술의 장기적 가치와 성장 잠재력을 높이 평가해” 파운데이션에 대한 투자를 검토하고 있다고 확인했으나, 의회 조사 등과 관련한 질문에는 답하지 않았다고 로이터는 전했다.

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