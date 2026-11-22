반도체 호황에 힘입어 올해 한국경제의 성장률이 3%대 후반에 이를 것이란 국내외 기관의 전망치가 나오고 있다. 그러나 내수경기의 바로미터인 민간소비 증가율은 오히려 뒷걸음 친 가운데, 주요 기관에선 인플레이션 억제를 위한 통화정책의 긴축 기조를 주문했다.

22일 관계부처에 따르면 국제통화기금(IMF)과 한국개발연구원(KDI)은 한국경제의 올해 성장률 전망치를 각각 3.9%, 3.8%로 제시했다. IMF는 지난 10월의 전망치보다 0.6%포인트 상향 조정했고, KDI 역시 지난 8월의 3.2%에서 0.6%포인트 올렸다. 앞서 전망치를 내놓은 경제협력개발기구(OECD·3.7%), 한국은행(3.3%), 아시아개발은행(ADB·3.2%), 정부(3.0%)보다 높은 수준이다.

지난 9월 23일 경기 평택시 평택항에 컨테이너와 차량이 야적되어 있다. 뉴스1

내년 전망치는 IMF가 3.3%, KDI는 3.9%로 예상하며 2년 연속 3%대 성장세를 전망했다. 특히 KDI는 올해보다 내년 전망치를 더 높게 잡았다. 반도체를 통한 성장세가 내년에 더 큰 비중을 차지하며, 설비투자와 반도체 공장 건설 등의 파급효과를 낼 것이란 기대감에서다.

그러나 경제 성장세와 민간소비 증가율은 반대로 움직였다. KDI는 올해 민간소비 증가율 전망치를 1.8%로 0.5%포인트 하향 조정했다. 김미루 KDI 거시·금융정책연구부장은 “모든 국민의 소득이 증진돼서 모두의 소비가 많이 늘어난다고 보기보다는 소득 수혜가 여전히 특정 부분에 집중돼 있다”며 “체감경기와 전체 성장률 간의 차이는 좀 있을 것”이라고 설명했다.

반도체 호황이 특정 계층에 집중된 것에 더해 중동전쟁에 따른 유가 상승이 소비를 제약하는 요인으로 작용하고 있다는 것이 KDI 분석이다. KDI는 지난 12일 발표한 ‘최근 반도체 호황과 유가 상승이 민간소비에 미치는 영향’ 보고서에서 올해 소비를 제약했던 유가 상승의 영향이 내년이면 점차 감소하며 소비 회복세가 개선될 것으로 내다봤다. 내년 반도체 가격 상승에 따른 충격이 민간소비 증가율을 약 0.6%포인트 높이고, 유가 상승 충격이 약 0.2%포인트 낮출 것이란 분석에서다. 다만 반도체 기업의 성과급과 배당이 경제 전반의 소비로 확산하기까지는 시간이 걸려 회복 효과는 내년 하반기에 체감할 수 있다는 전망이다.

최근 지속되는 인플레이션 압력은 소비 회복에 변수로 작용할 수 있다는 분석도 나온다. IMF는 올해와 내년의 물가상승률을 각각 2.7%, 2.3%로 예상했고, KDI는 2.7%, 2.4%로 전망했다. 두 기관의 수치 모두 올해보다 내년 물가가 안정될 것으로 봤지만, 한국은행의 물가안정 목표치인 2.0%는 한참 상회하고 있다.

동시에 두 기관은 인플레이션 억제를 위한 통화정책의 긴축을 주문했다. 추후 기준금리 추이에 따라 소비를 제약하는 요인으로 작용할 여지도 남아있는 셈이다. IMF는 “인플레이션 압력의 고착화 방지를 위해 추가적인 통화 긴축이 적절하다”고 조언했고, KDI 역시 “내년에도 기조적 물가 상승세가 물가안정목표(2%)를 상당 폭 웃돌 것으로 전망되는 만큼, 통화정책은 긴축 기조를 유지할 필요가 있다”고 제언했다.

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