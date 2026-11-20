매번 새로움을 시도하던 CJ ENM의 ‘MAMA AWARDS’가 과거와 현재, 무대와 도시를 연결하며 시공간을 넘는 무대에 도전한다.

CJ ENM은 20일과 21일 이틀간 일본 오사카 교세라돔에서 ‘2026 MAMA AWARDS’를 개최한다. 지난 1999년 엠넷-KMTV 뮤직비디오 페스티벌로 시작한 MAMA AWARDS는 올해로 27번째를 맞이한다.

사진=CJ ENM 제공

매번 시상식마다 새로운 기술과 무대 퍼포먼스를 시도해 온 MAMA 제작진은 올해 캐치프레이즈로 ‘무브 더 스타스, 어 뮤직 인터스텔라’를 내걸었다. 윤신혜 엠넷 사업부장은 이에 대해 지난달 29일 열린 미디어데이에서 “시간과 공간, 상상과 실재를 초월한 뮤직 인터스텔라 안에서 별과 별 사이를 자유롭게 유영하며 뜻밖의 설렘과 눈부신 음악의 힘을 마주하는 것”이라고 설명했다.

‘시간과 공간을 초월했다’는 설명처럼 ‘2026 MAMA AWARDS’는 과거와 현재, 장르와 장르를 넘나드는 컬래버레이션 무대로 꾸며졌다. 대표적인 게 이적과 김진표로 구성된 남성 듀오 패닉의 무대다. 1995년 결성한 패닉은 올해 ‘MAMA’ 첫 무대에 오른다. 홀로 서는 무대가 아닌 코르티스 마틴과 성현, 우즈, 제로베이스원 김태래, 하츠투하츠 유하 등과 함께 협업 무대를 꾸린다.

장르와 장르의 결합도 이뤄진다. ‘K-아트 컬래버레이션’으로 숯을 활용한 이배 작가가 MAMA 무대에 힘을 보탠다. 또 ‘시네마틱 스테이지’에선 영화와 공연이 결합된다. 그룹 엔하이픈이 오는 12월 개봉하는 영화 ‘듄 파트3’와 결합한 무대를 선보일 예정이다. ‘애니메이션 컬래버레이션’ 무대에선 이제 한국 만화의 클래식이 된 ‘아기공룡 둘리’를 그룹 빅뱅이 활용해 아이코닉한 무대를 기획하고 있다.

주최 측이 자신있게 준비한 ‘팬 페스타’도 일종의 공간과 공간의 결합으로 이뤄진다. 팬들은 ‘MAMA 팬 페스타’ 행사를 통해 K팝을 참여하고 몸으로 경험할 수 있다. 행사장은 교세라돔 인근 오사카 현지에서 펼쳐진다. 행사 기간 도톤보리 상점가에서 콜라보 메뉴를 만날 수 있고, 대관람차 안에서 관련 곡들을 들을 수 있다. 또 영상을 통해 가수와 터치하고, 시상식 백스테이지 영상도 시청할 수 있다.

CJ ENM 신형관 음악콘텐츠사업본부장.

이틀에 걸쳐 가득 찬 공연도 예년과 마찬가지로 풍성하다. 첫날인 20일에는 패닉 외에도 그룹 알파드라이브원, 베이비몬스터, 엔하이픈, 아일릿, INI, NCT 위시, 리센느, 올데이 프로젝트, CL, 하츠투하츠, 롱샷, 모디세이, 트레저, 튜이드와 '스트릿 월드 파이터: 디렉터스 워 멤버들의 공연이 열린다. 둘째날엔 빅뱅, 코르티스, 키키, 르세라핌, 나연, 제로베이스원, 화사, 아이브, 이즈나, 코이키즈, 우즈, 앤팀이 무대 위에 선다. 시상자로도 김연경, 김유정, 김재원, 김혜수, 설인아, 유인나, 윤경호, 이다희, 이상이, 이성경, 이성민, 이준호, 이채민, 장근석, 장항준, 조유리, 최대훈, 카니 등이 나설 예정이다.

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