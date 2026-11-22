북한의 해상 위협에 대응할 해군의 움직임이 조금씩 빨라지고 있다.

해군의 첫 8200t급 이지스구축함 정조대왕함이 시험항해를 하고 있다. 세계일보 자료사진

개별 함정이 제각각 대공 방어를 하던 것에서 벗어나 전투함들의 센서·무장·통신을 한데 묶는 네트워크 방공체계인 해상통합방공체계 구축을 국산 함정에 적용하는 방안을 고민하는 모양새다.

하지만 미국산 이지스 전투체계를 쓰는 세종·정조대왕급 구축함 6척과의 연동, 미국산 협동교전능력(CEC) 확보 문제 등은 해결될 기미를 보이지 않고 있다. 대책 마련이 시급한 실정이다.

해군 이지스구축함 율곡이이함이 훈련을 위해 항해를 하고 있다. 세계일보 자료사진

◆둘로 쪼개지는 방공체계

해상방공에서 가장 큰 난제는 개별 함정의 레이더 탐지 거리와 수평선·기상에 따른 저고도 표적 탐지 제약이다.

특히 저고도 순항미사일은 해수면 근처를 비행하므로, 레이더 도달 거리를 짧게 만든다. 다수의 미사일이 날아오면 전투함의 교전 능력이 빠르게 포화상태에 직면할 수 있다.

미국은 CEC로 이같은 문제를 해결했다.

CEC는 함정·항공기 센서 및 무기 정보를 실시간 융합해 수평선 너머 표적을 탐지·교전할 수 있도록 하는 방공 체계다. 미 해군 외에 이지스 전투체계를 도입한 일본과 호주가 운용중이다.

한국 해군도 CEC 도입을 추진했으나 2024년 8월 거부됐다. 군 당국은 지난해 10월 이후 미국측과 2차례 협의를 가졌으나 별다른 성과는 거두지 못했다.

해군 이지스구축함 서애류성용함이 사열을 위해 느린 속도로 항해하고 있다. 세계일보 자료사진

국회 국방위원회 소속 국민의힘 유용원 의원이 최근 해군과 방위사업청에서 받은 자료에 따르면, 군 당국은 대안으로 해상통합방공체계를 자체 개발, 국산 함정에 탑재하는 방안을 추진한다.

CEC처럼 다른 함정의 센서·무장을 활용해 적 항공기·미사일에 맞서는 최적의 방법을 돕는 시스템이다.

이를 개발하기 위해 핵심기술 확보를 먼저 진행한다.

방위사업청은 2028∼2031년 88억원을 투입해 △다중센서/다중무장 동적 스케줄링△원격정보 융합 기반 다중소스 표적정보 처리 과제를 추진할 방침이다.

다중센서/다중무장 스케줄링은 복합적인 환경에서 함정의 센서와 무장을 최적으로 할당하는 기술이다.

함정과 함대의 위협에 대한 평가 기술, 레이더·데이터링크·함포·함대공미사일 등의 사용 가능 여부를 계산해서 임무를 할당하는 기술, 같은 표적에 대한 중복 요격 시도를 방지하는 기술, 동사 다수 표적 접근 시 통신 대역폭 기술 등이 필수다.

한화시스템이 제안하는 통합 함정 전투체계를 구현한 모습. 세계일보 자료사진

알고리즘보다는 교전규칙과 안전성, 실시간성, 불확실성을 빠르고 정확하게 구현하는 것이 더 어렵다.

전투 도중 돌발 상황에 대비해 인공지능(AI) 기반 자동화보단 인간의 개입이 가능한 반자동 교전통제 구조가 현실적이란 평가다.

다중소스 표적융합은 원격 소스 정보까지 포함해서 복합항적을 만들고, 아군이 동일한 전장 상황을 공유하는 기술이다. 일반적인 센서 융합도 난도가 훨씬 높다.

단순히 정보를 많이 모으는 것이 아니다. 정보를 얼마나 빨리 신뢰성 있게 공통 작전인식도로 전환하는가가 중요하다.

핵심 기술이 확보되면, 해상통합방공체계의 본격적인 개발이 이뤄질 예정이다.

다만 미 CEC와의 연동은 현재로선 어려울 전망이다. 해군은 지난 6월 해상통합방공체계에 대한 통합 소요검토요청서를 합동참모본부에 냈다.

해군이 2030년대 전력화할 한국형차기구축함(KDDX) 상상도. 세계일보 자료사진

여기에 CEC와의 연동은 포함되지 않았다.

해군은 “(미국과) 해상통합방공체계와 이지스 체계 간 연동 합의가 되면 반영하겠다”는 입장이다. 미국 측과의 연동 합의가 없다면, 적용할 수 없다는 것이다.

미국과의 합의가 이뤄지지 않은 상태에서 해상통합방공체계가 구축되면, 전장 인식·교전 등에서 심각한 문제가 발생할 수 있다.

세종·정조대왕급 이지스함이 한국형차기구축함(KDDX) 등 국산 함정과 함께 움직일 때, 단일 전장을 서로 다르게 인식할 수 있다. 함대 안에 두 개의 상황판이 생기는 셈이다.

같은 대함미사일에 요격 미사일이 중복되어 발사될 수도 있고, 서로 상대방이 막을 거라고 생각해서 아무도 요격에 나서지 않는 상황이 발생할 우려가 있다.

이같은 위험을 방지하려면, 이지스 체계와 해상통합방공체계를 단일 함대 내에서 어떻게 함께 운영할 것인가에 대한 원칙이 있어야 한다.

해군의 함대급 기동훈련에서 함정들이 훈련을 실시하고 있다. 세계일보 자료사진

하지만 해군과 방위사업청의 구상에는 이같은 부분이 보이지 않는다.

번역기 역할을 맡을 게이트웨이나 공통 데이터 표준 등 상호운용성 확보에 대한 계획을 사전에 갖출 필요가 있다는 지적이 제기되는 대목이다.

◆美 CEC 부재, 해전에 어떤 영향

해상통합방공체계 구축과 별도로 해군은 CEC가 교전거리에 미치는 영향을 비교분석하는 실험을 준비중이다. 내년 1분기 중 평가가 끝날 것으로 예상된다.

해군의 실험은 저고도 순항미사일 대응 능력을 정량화하려는 시도로서, CEC의 군사적 필요성을 확실하게 검증하려는 의도로 풀이된다.

해군 세종·정조대왕급 구축함의 대공 방어는 이지스 전투체계와 SM-6 함대공미사일이 담당한다.

해군 이지스구축함 정조대왕함이 해군제주기지에 입항하고 있다. 세계일보 자료사진

사거리가 240㎞ 이상인 SM-6는 충무공이순신급 구축함에서 쓰는 SM-2 함대공미사일보다 성능이 크게 높아졌다.

SM-2는 발사한 함정의 사격통제레이더가 목표물에 전파를 계속 쏘아주어야 명중한다. 따라서 대함미사일이나 항공기가 수평선 안쪽까지 들어와야 교전할 수 있다.

SM-6는 지구 곡률로 함정 레이더가 직접 볼 수 없는 수평선 너머의 저고도 순항미사일을 타격할 수 있다.

CEC를 갖춘 함정은 전방에 있는 아군 함정이나 조기경보기 등이 포착한 표적 데이터를 실시간 공유받아, SM-6로 먼 거리에서 발사해 요격한다.

CEC가 없다면 SM-6는 제 성능을 온전히 발휘하기가 어렵다는 의미다. 해군도 “저고도 접근 순항미사일에 대해선 교전 거리가 줄어든다”고 설명했다.

이는 유사시 한·미 연합 해상작전에서 중대한 문제가 된다.

해군 이지스구축함 대호김종서함이 HD현대중공업 울산조선소에 정박해있다. HD현대중공업 제공

각 함정은 자기 위치와 방향에 따라 오차가 발생한다.

레이더 방향이 0.1도만 달라도 100㎞ 거리의 표적은 100m 이상의 오차가 발생한다. 시속 1000㎞로 비행하는 순항미사일은 시각 기록이 1초만 달라도 200m 이상의 오차가 난다.

한·미 이지스함이 CEC를 갖고 있으면, CEC로 오차를 보정해서 단일 상황도를 만들 수 있으므로 교전 효율성이 극대화된다.

그런데 한국 해군 이지스함이 CEC를 갖추지 못한다면, 한·미가 서로 다른 전투상황도를 지니게 되는 셈이다. 교전 효율이 크게 떨어질 수밖에 없다.

CEC를 보유한 일본 해상자위대와 비교하면, 한·미·일 해상방공 협력 논의 과정에서 한국이 일본보다 뒤질 수 있다는 우려도 커지게 된다.

따라서 해군의 비교분석 실험에서 CEC로 미국·일본 함정 및 공중정찰자산과 연결됐을 때와 기존 방식의 차이까지 확인하고, 이를 토대로 관련 대책을 수립해야 한다는 지적도 나온다.

해군 이지스구축함 정조대왕함이 해군제주기지를 향해 힘차게 항진하고 있다. 세계일보 자료사진

◆CEC, 일반 무기도입처럼 하면 실패

CEC는 하드웨어와 더불어 암호 장비, 소프트웨어, 미군망 접속 권한이 패키지처럼 묶여있다. 미군의 핵심 데이터와 기술이 집약된 만큼 미국이 엄격하게 통제하는 기술이다.

하지만 북한과 중국 등 주변국 해상위협이 높아지고 있는 상황에서 이지스함의 전투 효율성을 높이려면 CEC를 확보해야 한다는 목소리가 나온다.

이를 두고 대미 접근 방식을 바꿔야 한다는 지적이 제기된다. 일반적인 무기체계 도입이 아닌, 연합작전과 동맹 고도화 차원에서 바라봐야 한다는 것이다.

한반도 유사시 한·미 연합 함대가 작전을 펼칠 때, 북한 순항·탄도미사일에 함께 대응하려면 단일 상황판과 데이터의 즉각적인 공유가 필수다.

한·미 해군은 이지스함을 보유하고 있으므로, CEC를 활용하면 작전 효율성이 극대화된다.

해군 이지스구축함 세종대왕함이 항해를 하고 있다. 세계일보 자료사진

미 해군 이지스함도 한국 해군 함정이 포착한 표적 데이터를 실시간으로 공유받아 전장 인식의 정확도를 끌어올릴 수 있다.

이처럼 한·미 연합작전 효율 및 미국에도 이익이 되는 이슈를 함께 제기하면서, 기술보호에 민감한 미 행정부의 기조에 부응하는 방안도 제시할 필요가 있다는 지적이다.

이는 해군보다는 국방부 차원에서 추진해야 할 사안이다.

다음달 열릴 한·미 국방장관 회담이나 내년초쯤 개최될 한·미 안보협의회의(SCM)처럼 장관급 회의체에서 논의가 이뤄져야 할 필요가 있다.

기술적으론 CEC 도입에 대비하는 작업이 필요하다.

세종·정조대왕급 이지스함 성능개량이나 창정비 과정에서 CEC 탑재를 염두에 두고 전원과 냉각 용량을 확충하고, 함교와 마스트에 여유 공간을 미리 확보해야 한다는 지적이다.

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