보이저 1호가 지구에서 약 260억㎞ 떨어진 우주공간에서 보낸 신호를 미국 항공우주국(NASA·나사)이 수신하며 ‘1광일’(빛의 속도로 하루 이동한 거리) 지점 통과가 공식화됐다.

19일(현지시간) 로이터통신에 따르면 이날 보이저 1호가 보낸 전파 신호는 심우주 통신망을 통해 스페인 마드리드에 도달했다. 전파가 빛과 동일한 초속 약 30만킬로미터의 속도로 우주공간을 통과해 꼬박 하루가 걸려 지구에 도착한 것이다.

보이저 1호 컨셉 이미지. 로이터연합뉴스

계산 결과 보이저 1호는 지난 18일 지구에서 약 260억㎞ 떨어진 1광일 지점을 통과한 것으로 확인됐다. 나사는 전파 수신 뒤 “보이저 1호가 1광일 거리를 확인했다”며 “미지의 세계를 향한 여정을 이어간다”고 설명했다.

1977년 발사된 무인 우주탐사선 보이저 1호는 1979년에는 목성을 지났고 1980년에는 토성을 지나며 지구에서 지속적으로 멀어지는 중이다. 1998년부터 지구에서 가장 먼 곳까지 나아간 인공물체가 됐고, 2012년에는 태양영향권을 벗어나 성간 우주에 접어들었다. 여기에 마침내 ‘1광일’을 넘어서며 또 한번의 이정표를 만들었다. 현재도 시속 6만1000㎞ 속도로 비행을 이어가며, 태양 폭풍과 성간 우주 고에너지 입자에 대한 데이터를 수집하고 있다.

다만, 지구와 교신이 언제까지 이어질지는 미지수다. 발사 후 약 50년의 세월이 지나면서 많은 기능을 상실한 탓이다. 사진 촬영 기능은 오래전에 멈췄고, 지난주말에는 과학과 공학 데이터 전송도 중단됐다. 특히, 전력 부족 역시 문제다. 절전 조치를 했지만 향후 3∼4년 정도까지만 더 지구와 교신할 수 있을 것으로 보인다. 나사는 보이저1호의 데이터 전송이 재개될 것으로 기대하고 있지만 실현이 될지는 불확실하다.

지구와 교신이 끊어지더라도 보이저 1호의 의미 있는 여행은 계속된다. 보이저 1호에는 지구의 자연과 인간 사회를 담은 이미지 115장과 55개 언어 인사말, 자연의 소리와 음악 등을 수록한 ‘골든 레코드’가 실려있기 때문이다. 언젠가 다른 문명과 마주칠 가능성에 대비한 인류의 메시지다. 이에 니콜라 폭스 나사 과학 미션 본부장은 “우리가 보이저 1호와 교신할 수 없게 되더라도 임무는 끝나지 않을 것”이라고 말했다.

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