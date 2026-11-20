이재명 대통령은 20일 “사소한 정치적, 사적 이익 때문에 서로 다투다가 국가와 국민의 운명이 걸린 국익을 훼손하는 우를 범해서는 안 된다”고 강조했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 “한반도를 둘러싼 주요 현안들을 직접 당사자인 우리가 주도적으로 풀어갈 수 있도록 국가 역량을 하나로 모아나가야 한다”며 이같이 말했다.

이재명 대통령이 20일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

이번 발언은 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안)·아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 순방에 대해 언급하던 중 나왔다. 이 대통령은 “국제 정세의 변화가 야기할 파장을 면밀하게 사전 분석하고, 모든 가능성에 철저히 대비해 나가야 한다”고 지시했다.

미·중·러 3국 정상회담에 앞서 주요 현안에 대한 우리 정부의 입장을 적극적으로 피력했다는 점도 소개했다. 이 대통령은 “에이펙 정상회의 기간에 사상 최초로 미·중·러 3국 정상회담이 개최됐다. 이러한 움직임이 우리에게 줄 영향에 대비해서 중국 선전에서 미·중·러를 상대로 선제적이고 능동적인 외교 활동을 전개했다”고 말했다.

이 대통령은 한국의 국력이 확대된 만큼 대외 환경 변화에 능동적으로 대처해나가겠다는 뜻도 분명히 했다. 이 대통령은 “대한민국은 이제 더 이상 강대국의 일방적 결정에 운명을 의탁했던 80여 년 전의 약소국가가 아니다. 세계인이 환호하는 문화와 선진 경제, 세계 5위의 군사력과 막강한 방위 산업에 기반한 자력 방위 역량을 자랑하는 선도 국가”라고 강조했다. 이어 “(한국은) 든든한 국력을 바탕으로 다양한 국가와의 협력을 강화하고, 세계 평화와 공동 번영의 길을 앞서 개척해 나가야 할 나라”라며 “정부는 어떤 대외 환경 변화에도 흔들림 없이 국민의 삶을 지키고, 국익을 수호하며, 대한민국의 더 나은 미래를 확고하게 열어나가겠다”고 밝혔다.

이번 순방 성과에 대해선 “우리는 아시아태평양 지역 국가들과 인공지능, 공급망, 초국가 범죄 대응 등 다방면에 걸친 협력 관계를 공고하게 만들었다”며 “한·중 자유무역협정(FTA) 서비스·투자 분야 후속 협상 타결도 매우 중요한 성과”라고 평가했다. 이어 “앞으로도 빠르게 변화하는 세계 질서 속에서 대한민국의 평화와 번영을 위한 노력을 계속 이어가야 한다”고 당부했다.

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