수학 문제를 푸는 과정 없이 답안지에 숫자를 옮겨 적던 수험생 A(20대·고졸)씨의 손길이 안경테를 향했다. 전날 치러진 2027학년도 대학수학능력시험(수능) 2교시 수학 영역 시간 동안 화장실을 두 차례나 다녀온 A씨는 시험 종료 후 후드 모자를 깊게 눌러쓰고 책상에 엎드린 채 무언가를 주머니에 황급히 밀어 넣었다. 이상한 낌새를 눈치 챈 감독관이 안경 제출을 요구하자 A씨는 태연하게 일반 뿔테안경을 내밀었다. 그러나 동의를 얻어 이어진 몸수색에서 숨겨져 있던 스마트안경이 덜미를 잡혔다. A씨는 결국 수학 시험 중 스마트안경 사용 사실을 시인했고, 시험장 측은 오후 1시56분쯤 경찰에 신고했다. 충남경찰청은 A씨를 위계에 의한 공무집행방해 혐의로 입건해 조사에 나섰다.

2027학년도 대학수학능력시험이 실시된 지난 19일 서울 용산구 용산고등학교에서 한 감독관이 금속탐지기를 들고 있다. 뉴스1

◆스마트기기 적발 111건…재난문자·탐지망에 줄줄이 걸려

20일 교육부에 따르면 19일 치러진 2027학년도 수능에서 스마트기기 등 전자기기 관련 부정행위는 총 111건으로 집계됐다. 전날 4교시 종료 기준 잠정 집계(98건)보다 13건 늘어난 수치다.

적발 유형을 보면 위급재난문자 발송으로 적발된 사례가 54건으로 가장 많았다. 발송 시각별로는 1차(오전 8시30분) 31건, 2차(오후 2시21분) 11건, 3차(오후 2시57분) 12건이었다. 시도별로는 서울이 20건으로 최다였고 경기 8건, 인천 6건, 충북 4건, 전남광주·경남 각 3건, 부산·대전·대구·경북 각 2건, 울산·제주 각 1건 순이었다. 세종과 강원, 충남, 전북에서는 재난문자로 인한 적발이 없었다.

와이파이 신호 탐지 등 재난문자 외 다른 방법으로 적발된 스마트기기 사례도 52건에 달했다. 마찬가지로 서울이 18건으로 가장 많았고 경기 12건, 인천 6건, 대전·충북·충남·경북 각 3건, 대구 2건, 부산·경남 각 1건으로 뒤를 이었다. 울산과 세종, 강원, 전북, 전남광주, 제주는 적발 사례가 없었다.

2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 지난 19일 전남광주 서구 광덕고(전남광주특별시교육청 26지구 제20시험장)에서 한 수험생이 조끼에 달린 단추에 부정행위 방지용 스티커를 붙이고 있다. 뉴스1

◆실제 기기 활용 5건…초소형 카메라·블루투스 이어폰까지

시험 도중 스마트기기를 직접 활용하다 적발된 사례는 모두 5건으로 파악됐다. 기기별로 스마트안경 사용 1건(충남), 소형카메라·무선이어폰 사용 1건(경기), 스마트폰으로 문제 촬영 1건(서울)이다. 나머지 2건은 화장실에서 스마트폰을 사용한 경우(서울·경기)다.

경기 용인시의 한 시험장에서는 20대 남성 수험생이 반입 금지 물품인 소형 카메라와 블루투스 이어폰을 옷 속에 숨긴 채 2교시 수학 영역 시험에 응시하다 감독관에게 적발됐다. 경기남부경찰청 사이버범죄수사대는 이 수험생을 위계에 의한 공무집행방해 혐의로 입건해 조사 중이다. 조사 과정에서 시험장 복도에 둔 가방에서도 전원이 켜진 상태의 태블릿PC가 추가로 발견됐다.

2027학년도 대학수학능력시험 다음날인 20일 서울 시내 한 대학교에 논술 고사장 안내문이 게시돼 있다. 뉴시스

◆주말 수시 논술 앞두고 대학가도 ‘비상 지침’

수능 직후 이번 주말부터 주요 대학의 수시모집 논술고사가 줄줄이 이어지면서 대학가에도 인공지능(AI) 활용 부정행위를 차단하기 위한 비상이 걸렸다.

21일 인문계열 논술시험을 치르는 성균관대는 시험 이틀 전인 19일 응시자들에게 ‘대학 제공 필기구 외 사용금지’를 골자로 한 변경 지침을 공지했다. 수험생들은 대학이 지급하는 샤프·흑색 볼펜 겸용 필기구만 써야 하며, 보안검색과 함께 장신구·귀마개·아날로그 시계 등 개인물품 착용도 금지된다.

다른 대학들도 발 빠르게 대응 수위를 높이고 있다.

서울대는 이달 말 시작되는 수시 면접·구술고사 응시자들에게 면접용 가운을 지급하기로 했다. 경희대는 초소형 카메라 부착 등을 막기 위해 논술고사 응시생에게 일회용 앞치마를 나눠줄 계획이다. 동국대는 수능과 마찬가지로 응시자 옷 단추에 스티커를 부착하도록 했고, 숙명여대는 귀마개 착용을 금지하고 귀가 드러나도록 머리를 묶게 할 방침이다.

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