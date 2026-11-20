도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 19일 중국 선전 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 행사장에서 함께 에스컬레이터를 타고 이동하는 영상이 공개돼 화제가 되고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)이 19일 중국 선전 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 행사 도중 에스컬레이터를 타고 이동하며 시진핑 중국 국가주석에 손을 내밀고 있다. 사회관계망서비스(SNS) 캡처

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)이 19일 에이펙 행사장 에스컬레이터에서 시진핑 중국 국가주석에 손을 내민 뒤 시 주석은 트럼프 대통령 옷 소매를 잡았다. 사회관계망서비스(SNS) 캡처

백악관 신속대응팀이 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X)에 올린 영상은 두 정상이 걸어가 에스컬레이터를 타고 올라가는 상황이 담겼다. 양복 위에 파란색과 자주색 기념 스카프를 두른 것으로 보아 본회의 전후로 추정된다.

걸어가면서 시 주석은 트럼프 대통령을 안내하듯 팔을 살짝 잡았다. 이어 시 주석은 에스컬레이터에 트럼프 대통령을 먼저 태운 뒤 뒤따라 발을 올렸다. 트럼프 대통령은 한 계단 아래 있던 시 주석에게 손을 내밀며 자신의 옆에 오라고 손가락으로 가리켰다. 이에 시 주석은 트럼프 대통령의 팔꿈치 쪽을 살짝 잡으며 올라섰다. 두 정상은 나란히 올라갔다.

해당 영상에 대한 반응은 우호적이다. 백악관은 “트럼프 대통령이 에이펙 정상회의 에스컬레이터에서 시 주석을 돕고 있다”며 두 정상의 우호적인 태도를 부각했다. 뉴욕타임스(NYT)도 트럼프 대통령이 에스컬레이터 탑승 중 ‘친구’ 시 주석에게 도움의 손길을 내밀었다고 했다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석이 19일 에이펙 행사장 에스컬레이터 타기 직전 상황. 시 주석이 트럼프 대통령의 팔을 잡고 먼저 에스컬레이터를 타도록 안내하고 있다. 사회관계망서비스(SNS) 캡처

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석이 19일 에이펙 행사장에서 나란히 에스컬레이터를 타고 이동하고 있다. 트럼프 대통령이 시 주석에게 손짓해 한 계단 올라오면서 비슷한 위치에 있게 됐다. 사회관계망서비스(SNS) 캡처

온라인에선 세계 정상들 사이에서 흔히 볼 수 있는 딱딱함이 아닌 매우 격의 없는 사이에서 볼 수 있는 몸짓이라는 평가가 나왔다. 트럼프 대통령과 시 주석의 만남은 올해 들어서만 세 번째다.

이 장면을 두고 정반대 해석도 나오고 있다. 트럼프 대통령이 시 주석의 손을 잡으려 했고, 시 주석이 이를 피해 어색하게 트럼프 대통령의 소매를 잡았다는 것이다. 트럼프 대통령의 태도도 자연스럽지 않았다고 봤다. 시 주석이 ‘몸이 약한 고령자’처럼 트럼프 대통령의 팔을 잡았다고 보는 시각도 있었다. 트럼프 대통령은 80세, 시 주석은 73세다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석이 19일 중국 광둥성 선전 치린산장에서 오찬장으로 이동하던 중 연주하는 음악가들에게 인사하고 있다. 공동사진취재단, 로이터연합뉴스

영국 인디펜던트는 트럼프 대통령이 일정 중 유독 에스컬레이터에서 ‘화제의 순간’을 보여준다고 전했다. 지난해 트럼프 대통령은 유엔 총회 기간 영부인 멜라니아와 에스컬레이터를 막 탑승하려는 순간 에스컬레이터가 멈춰 난처한 상황에 놓인 적이 있었다.

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