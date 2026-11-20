지방 일부 지역에서 신축 아파트 분양가가 기존 아파트 평균 시세의 2배를 넘는 것으로 나타났다. 공사비 상승으로 새 아파트 분양가는 높아졌지만 기존 아파트 가격은 상대적으로 낮은 수준에 머물면서 지방 미분양 해소가 내년에도 쉽지 않을 것이라는 전망이 나온다.

20일 부동산리서치랩이 부동산114 데이터를 분석한 결과, 올해 1월부터 11월까지 전국 아파트의 3.3㎡당 평균 분양가는 2201만원으로 기존 아파트 평균 시세(2173만원)보다 28만원 높았다. 전국적으로는 분양가와 기존 아파트 가격의 차이가 크지 않지만 지역별로 상당한 격차를 보였다. 전국 아파트 분양가는 2024년 기존 아파트 시세를 역전한 이후 3년째 높은 수준을 유지하고 있다.

지난 16일 오후 경북 포항시 북구 장량동 주변에 있는 아파트 단지로 안개가 밀려들고 있다. 뉴스1

지방에서는 새 아파트를 분양받는 데 드는 비용이 기존 아파트를 구입하는 비용의 2배를 넘는 지역도 있었다. 경북의 3.3㎡당 평균 분양가는 1642만원으로 기존 아파트 시세(710만원)의 2.31배에 달했다. 전남·광주도 분양가가 1934만원으로 기존 시세(902만원)의 2.14배였다. 경남과 강원 역시 분양가가 기존 아파트 가격의 약 2배 수준이었다.

반면 수도권은 분양가와 기존 아파트 가격의 차이가 상대적으로 작았다. 서울의 3.3㎡당 평균 분양가는 5462만원으로 기존 시세(5336만원)보다 2.4% 높았다. 경기도 분양가가 2385만원으로 기존 시세(2067만원)보다 15.4% 비쌌다. 기존 아파트 가격이 높은 수도권과 달리 지방은 상대적으로 낮은 시세 탓에 신축 아파트 가격 부담이 더욱 크게 나타나는 것이다.

인건비와 자재비, 금융비용 등이 오르면서 새 아파트를 공급하는 비용은 높아졌지만 지방 기존 아파트 가격은 이를 따라가지 못하고 있다. 분양가상한제 적용 주택의 분양가격 산정 기준인 ‘기본형건축비’는 2021년부터 올해까지 33% 이상 올랐다. 기본형건축비는 매년 3월과 9월 정기적으로 조정되며 건축비가 급등할 경우 추가 인상될 수 있다.

부동산리서치랩 제공

문제는 이러한 가격 차이가 지방의 신규 주택 수요를 위축시킬 수 있다는 점이다. 기존 아파트를 상대적으로 저렴하게 구입할 수 있는 상황에서 수요자들이 높은 분양가를 감수하고 새 아파트를 선택할 유인이 줄어들 수 있기 때문이다. 그렇다고 건설사들이 공사비 부담을 안고 분양가를 낮추기도 쉽지 않다. 결국 기존 아파트 가격이 회복되지 않으면 신축 아파트의 가격 경쟁력이 떨어지고, 미분양 물량을 줄이는 데도 시간이 걸릴 수 있다는 분석이 나온다.

윤지해 부동산 평론가는 “지방 기존 아파트 시세가 신축 분양가와의 격차를 좁히지 못할 경우 내년에도 미분양 주택 해소가 어려울 것”이라고 내다봤다.

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