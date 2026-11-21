조선시대 과거시험을 재현하는 ‘제9회 1593 전주별시’가 21일 전주전통문화연수원과 전주한옥마을 일원에서 열린다. 올해는 어린이 사생대회와 택견대회를 새롭게 마련해 시민 참여를 확대하고, 전통문화 체험과 과거급제자 행렬 등 다양한 볼거리를 선보인다.

지난 2025년 전북 전주한옥마을에서 열린 전주별시 유가행렬에서 과거급제자가 취타대, 풍물패가 함께 거리 행진을 하고 있다. 전주시 제공

전주별시는 임진왜란으로 나라가 위기에 처했던 1593년 당시 세자였던 광해군이 전주에서 직접 시행한 과거시험이다. 조선왕조실록에는 당시 문과에서 9명, 무과에서 1000여 명을 선발한 기록이 남아 있다. 전주시는 이 같은 역사적 의미를 알리기 위해 2017년부터 매년 재현 행사를 열고 있다.

올해 처음 선보이는 어린이 사생대회는 초등학교 저학년부와 고학년부로 나눠 오전 10시부터 진행한다. 참가 어린이들은 전주한지로 만든 도화지에 ‘전주한옥마을’을 주제로 그림을 그리면 된다. 크레파스와 물감, 색연필 등 표현 재료와 방법에는 제한이 없으며, 당일 현장 신청도 가능하다. 입상작은 내년 중 특별 전시를 통해 일반에 공개할 예정이다.

택견대회도 올해 처음 열린다. 오전 9시부터 초등학교 저학년부부터 성인부까지 7개 부문에서 토너먼트 방식으로 진행한다. 대한체육회 동호인 등록 시스템에 올해 선수 등록을 마친 사람은 사전 신청을 통해 참가할 수 있다.

지난 13일 사전 심사를 마친 한시 지상백일장은 행사 당일 시상식을 진행한다. 오후 4시부터 열리는 시상식은 ‘살롱드국악 선율모리’의 축하공연으로 시작한다. 국악과 서양 선율악기가 어우러지는 공연으로 전통음악의 색다른 매력을 전할 예정이다.

각 과목 성적 우수자에게는 전주시장상을 수여하며, 내년 열리는 1박2일 가족 캠프 참가 기회도 주어진다. 시상식이 끝나면 과거급제자와 취타대, 풍물패가 함께하는 유가행렬과 왕에게 감사 인사를 올리는 ‘사은숙배례’가 한옥마을 전통문화연수원과 경기전 일원에서 펼쳐진다.

시민과 관광객을 위한 체험 행사도 마련된다. 자개 공예 달항아리 열쇠고리 만들기, 떡을 활용한 마카롱 만들기, 우리 농산물 친환경 핫팩 만들기, 민화 파우치와 한복 향주머니 만들기, 전통차 체험 등을 즐길 수 있다.

전주시 관계자는 “전주별시가 올해로 9회를 맞은 만큼 어린이 사생대회와 택견대회 등 새로운 프로그램을 통해 더 많은 시민이 지역의 역사와 전통문화를 경험할 수 있도록 할 것”이라고 말했다.

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