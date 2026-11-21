오세훈 서울시장은 20일 각계 전문가로 구성된 민선9기 시정고문 13명을 위촉하고, 시장실에서 첫 오찬 간담회를 열었다.

20일 시에 따르면 관련 조례에 따라 운영하는 시정고문은 시 비전·목표·전략 설정, 주요 시책 추진 방향 및 시정 현안, 정책 건의 및 제도 개선 등 시정 전반에 관해 자문하는 역할을 맡는다. 위촉 기간은 이날부터 2028년 11월19일까지 2년이다.

오세훈 서울시장이 20일 서울시청 본관 6층 시장실에서 민선9기 시정고문들과 함께 기념 촬영하고 있다. 서울시 제공

이날 위촉된 시정고문은 정치·행정, 학계, 언론 등 각계에 걸쳐있다. 학계에서는 박진 KDI 국제정책대학원 교수, 김미라 서울여대 학부대학학장, 김여립 울산과학기술원(UNIST) 부교수 등이 참여했고, 정치·행정 분야에서는 김선동 전 국회의원을 비롯해 김상한 전 서울시 행정1부시장, 유창수 전 서울시 행정2부시장, 김의승 전 서울시 행정1부시장 등이 이름을 올렸다. 배종찬 인사이트케이 연구소장, 윤태곤 의제와 전략 그룹 더모아 정치분석실장, 이동수 세대정치연구소 대표 등도 포함됐다.

언론계에서는 이정민 전 중앙일보 논설실장이, 환경·도시 분야에서는 임삼진 녹색도시연구원장이, 법조계에서는 정진용 변호사가 참여한다.

오 시장은 “민선9기에는 그간의 성과를 바탕으로 시민이 일상에서 변화를 체감할 수 있는 ‘삶의 질 특별시’를 만들어 가겠다”며 “서울의 미래와 시민 삶의 질을 높일 수 있는 다양한 아이디어와 아낌없는 조언을 주시길 부탁드린다”고 말했다.

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