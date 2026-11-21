지난해 산불로 생태계가 훼손된 경북 영양군 장구메기습지에서 멸종위기 야생생물 Ⅱ급 하늘다람쥐가 번식에 성공했다.

기후에너지환경부 산하 국립생태원은 경북 영양군 석보면 포산리 일대의 산불 피해 지역에 설치한 인공둥지에서 하늘다람쥐의 서식과 번식을 확인했다고 20일 밝혔다. 올해 7월부터 10월까지 인공둥지를 이용하는 하늘다람쥐는 최대 6마리인 것으로 나타났다.

멸종위기 야생생물 Ⅱ급 하늘다람쥐 모습. 뉴시스

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영양군 석보면 포산리에는 2024년 9월 국가습지보호지역으로 지정된 장구메기습지가 위치해 있다. 장구메기습지는 하늘다람쥐와 담비, 삵 등 멸종위기 야생생물을 포함해 다양한 생물이 살아가는 산지 내 묵논습지로 지난해 3월 경북 지역에서 발생한 대형산불로 이곳 습지 주변 산림이 피해를 입었다.

일반적으로 산불로 훼손된 숲이 다시 예전 모습을 갖추기까지는 30년 이상, 생태계가 안정되기까지는 100년 이상의 긴 시간이 걸린다. 특히 하늘다람쥐는 딱따구리류가 뚫어놓은 나무구멍을 보금자리로 이용하기 때문에 산불로 나무가 훼손되면 둥지 확보에 어려움을 겪게 된다.

이에 국립생태원 멸종위기종복원센터는 2025년 10월 지역주민과 함께 인공둥지 65개를 설치했다. 산불 등으로 훼손된 숲이 회복되는 동안 하늘다람쥐에게 대체 보금자리를 제공하는 서식지 환경개선 활동의 일환으로 진행됐다.

강재신 국립생태원 멸종위기종복원센터장은 “이번 활동이 하늘다람쥐의 안정적인 서식에 보탬이 되고, 산불 피해지역에 다시 생명이 깃드는 희망적인 변화로 이어지기를 기대한다”라고 밝혔다.

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