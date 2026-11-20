도널드 트럼프 미국 대통령이 시상 최초의 미·중·러 3국 정상회담에 호응하지 않는 유럽에 대해 회담이 끝난 뒤 ‘뒤끝’을 보여주고 있다고 외신들이 보도했다. 트럼프 대통령은 회담 뒤 유럽 정상들과 통화에서 우크라이나에 대한 재정 지원 중단을 정면으로 요구하기까지 한 것으로 알려졌다.

19일(현지시간) 영국 텔레그래프의 보도에 따르면 트럼프 대통령은 이날 유럽이 주도하는 우크라이나 지원국 모임 ‘의지의 연합’ 회의에 전화로 참석해 우크라이나를 재정적으로 지원하는 대신 자신의 평화 구상에 집중하라고 유럽 정상들을 압박했다. 트럼프 대통령은 유럽연합(EU)과 우크라이나의 다른 국제적 지원국들이 우크라이나의 2027년 재정 부족분 700억유로(약 103조원)를 메워주려는 계획을 비판한 것으로 알려졌다. 또한, 전쟁이 끝나 우크라이나에 더는 재정 지원을 하지 않아도 되면 지원국이 얼마나 많은 돈을 절약할 수 있을지도 강조했다.

사진=UPI연합뉴스

텔레그래프는 소식통을 인용해 트럼프 대통령이 북대서양조약기구(NATO·나토) 동맹국 정상들에게 ‘장황한 비난’을 늘어놓았다고 당시 분위기를 전하기도 했다. 폴리티코 유럽판도 트럼프 대통령이 미·중·러 정상회담 뒤 깜짝 전화를 걸어 러시아와 전쟁을 끝내면 인명뿐 아니라 재정 지출도 줄일 수 있다고 유럽 동맹국에 말했다고 보도했다.

이에 대해 미국 당국자는 트럼프 대통령이 각국 정상들에게 우크라이나 지원을 중단하라고 요구했다는 주장은 “정확하지 않다”고 부인하며 이 전쟁을 끝내고 싶다는 그의 오래된 견해를 분명히 밝혔을 뿐이라고 해명했다.

이번 3자 정상회담에서는 유럽 국가들과 직접적으로 연관된 우크라이나전도 의제에 올랐지만 핵 군축, 이란전쟁과 마찬가지로 즉각적인 돌파구를 마련하지는 못했다는 평가를 받고 있다.

트럼프 대통령과 통화한 영국·프랑스·독일 정상은 오히려 우크라이나 지원 의지를 다지는 상황이다. 이들은 같은 날 독일 베를린에서 열린 우크라이나 지원국 모임인 ‘의지의 연합’ 회의에서 “‘의지의 연합’은 그 어느 때보다 단결돼 있다”며 러시아에 맞서 우크라이나를 계속 지원할 뜻을 강조했다. 이 회의에는 영국·프랑스·독일과 우크라이나 정상을 포함해 37개국 정상과 EU·나토 수장이 참석해 전후 우크라이나 안전보장과 겨울철 지원 방안을 논의했다.

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 3자 정상회담에서 나온 공동성명이 “세계의 재편으로 이어지지는 않는다”며 “우리는 우크라이나의 나토 가입 문제를 다시 논의해야 한다”고 강조했다. 영국은 이날 회의에서 우크라이나에 사거리 1000㎞ 이상의 장거리 공격용 드론 1000대를 제공하겠다고 밝히기까지 했다.

이번 ‘의지의 연합’ 회의에는 스티브 윗코프 미국 특사와 트럼프 대통령 사위 재러드 쿠슈너도 참가했다. 쿠슈너는 회의가 끝난 뒤 기자회견에서 우크라이나에 나토 집단방위식 안전보장을 제공하는 방안과 관련해 러시아가 수용할 수 있을 것으로 믿는다고 말했다고 AP통신이 전했다.

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