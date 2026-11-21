전북 5개 지역 예술단체 공연단 150여명이 순창에 모여 농악과 전통연희, 취타대 등 지역 고유의 공연을 한데 엮은 통합 퍼레이드를 선보인다.

전북도문화관광재단은 순창발효관광재단과 함께 22일 오후 5시 순창발효테마파크에서 ‘거리극축제노상놀이야 통합 퍼레이드’를 개최한다고 21일 밝혔다.

지난해 11월 전북 순창발효테마파크 일원에서 열린 '2025 순창 코리아 떡볶이 페스타'를 찾은 방문객들이 분식 부스를 찾아 다양한 떡볶이 등을 즐기느라 분주하다. 순창군 제공

이번 공연은 순창코리아떡볶이페스타 방문객에게 전북 각 지역의 문화예술 공연을 한자리에서 선보이기 위해 마련됐다. 합굿마을 문화생산자 협동조합(전주), 국악예술원 소리뫼(익산), 필봉농악보존회(임실), 아트컴퍼니 고풍(고창), 포스아트컴퍼니(부안) 등 5개 단체가 참여한다.

공연은 농악과 전통연희, 취타대, 기접놀이, 퍼포먼스 등을 결합해 진행한다. 지역별 전통문화와 공연예술을 하나의 무대로 엮어 단체 간 협업을 확대하고, 축제와 지역 문화예술 콘텐츠를 연계해 관람객에게 다양한 볼거리를 제공한다.

‘거리극축제노상놀이야’는 올해 전주·익산·고창·부안·임실 등 5개 시군의 대표 관광지에서 지역 특색을 살린 거리극과 풍물, 퍼포먼스 등 모두 74회 공연을 펼쳤다. 재단은 이를 통해 35만명의 관람객이 공연을 즐긴 것으로 집계했다.

통합 퍼레이드는 다음 달 6일 전주월드컵경기장에서도 전북현대모터스와 연계해 한 차례 더 열릴 예정이다.

순창코리아떡볶이페스타 포스터.

전북도문화관광재단 관계자는 “전북의 대표 거리극 축제인 노상놀이야 통합 공연을 도내외 관객에게 선보이는 뜻깊은 자리”라며 “전북의 우수한 공연 콘텐츠가 전국 관객과 만날 수 있도록 콘텐츠 유통과 교류를 확대할 계획”이라고 말했다.

한편, 순창 코리아 떡볶이페스타는 떡볶이와 분식을 주제로 21일부터 22일까지 이틀간 전북 순창군 발효테마파크와 전통고추장민속마을 일원에서 열린다. 순창의 대표 특산품인 고추장과 떡볶이를 접목해 지역의 맛을 알리기 위해 행사로 순창 읍·면을 비롯해 전국 골목 떡볶이 가게, 인기 분식집 등이 35개의 먹거리 부스를 마련하고 다양한 맛을 선보인다.

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