배우 한고은과 남편 신영수 부부가 무속인인 만신 고춘자를 만나 생애 첫 신점을 봤다. 고춘자는 영화 ‘파묘’에서 배우 김고은이 연기한 무속인 화림의 모델로 알려졌다.

지난 19일 한고은의 유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’에는 ‘결혼하고도 자꾸 외로움을 느끼는 한고은에게 무당이 건넨 충격적 한마디(첫 신점, 부부상담)’라는 제목의 영상이 공개됐다.

유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’ 캡처

영상에서 한고은은 “요즘 이런저런 일이 너무 많아서 우스갯소리로 점이나 보러 갈까 했는데 실제로 이뤄졌다”며 “40년 경력의 고춘자 선생님을 만나게 됐다”고 말했다.

고춘자는 한고은의 사주를 두고 “어릴 때부터 어깨에 짐이 너무 무거웠던 여자다. ‘나 아니면 안 된다’는 생각이 강하고 늘 마음이 쫓겼다”고 풀이했다. 이어 “사주 자체가 굉장히 세다”며 “연예인 쪽으로 가지 않았다면 우리처럼 신의 밥을 먹어야 했을 것”이라고 말했다.

유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’ 캡처

그는 한고은이 연예계 활동을 하면서도 주기적으로 외로움과 허무함을 느끼는 이유 역시 사주와 관련이 있다고 설명했다. 고춘자는 “연예인으로 빠졌기 때문에 한 번씩 슬럼프가 찾아온다”며 “왠지 모르게 외롭고 허무하고 슬퍼서 허공을 쳐다보게 된다”고 말했고, 한고은도 이에 공감했다.

고춘자는 신영수를 향해서는 “큰 스님이 될 사주”라며 고집이 세고 완벽주의적인 성향이 있다고 설명했다. 또 신영수가 52세 무렵부터 운이 좋아질 것이라고 전망하면서 “잘되더라도 아내에게 거짓말하면 안 된다. 거짓말을 하면 눈을 피하고 사람을 피한다”고 조언해 웃음을 자아냈다.

유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’ 캡처

특히 두 사람의 자녀운을 언급한 대목도 눈길을 끌었다. 고춘자는 “사주 자체가 스님 사주이고 무당 팔자라 미안하지만 자식이 없다”고 말했다. 이어 “말 못 하는 짐승을 자식이라고 생각하고 살아야 한다”고 덧붙였다. 반려동물을 가족처럼 여기라는 의미로 풀이된다.

한편 고춘자는 2024년 개봉한 영화 ‘파묘’ 제작 과정에서 무속 관련 자문을 맡았으며, 40년 경력의 만신으로 소개된 바 있다.

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