한국과 중국의 자유무역협정(FTA) 후속 협상 타결로 한한령(한류 제한령) 완화 기대감이 커지고 있다. 증시에서는 엔터테인먼트와 항공, 유통 업종이 수혜주로 거론되며 관심이 쏠린다. 다만 업종별 실적 여건과 기업별 중국 사업 비중이 제각각인 만큼 신중한 옥석 가리기가 필요하다는 분석이 나온다.

인천국제공항에서 중국발 항공기의 이용객이 입국장을 나오고 있다. 연합뉴스

◆엔터·항공, 대형사 중심 실질 수혜 기대

20일 금융투자업계에 따르면 한·중 양국은 지난 18일 2018년 3월 협상 개시 이후 8년8개월 만에 FTA 서비스·투자 2단계 후속 협상의 실질 타결을 선언했다. 합의안에는 중국이 영화·게임 등에 최혜국 대우와 사전심사 비차별 원칙을 보장하고, 시청각 공동제작 범위를 기존 영화에서 드라마·애니메이션·예능·다큐멘터리로 넓히는 내용이 담겼다. 한국 여행사가 중국 현지에서 단체 관광객을 직접 모집하고 개별 여행상품을 판매할 수 있는 길도 열렸다.

증권가에서는 엔터테인먼트 업종 가운데 중국 본토 공연이 가능한 대형 기획사를 유력 수혜주로 꼽는다. 황지원 iM증권 연구원은 이날 보고서에서 “문화·콘텐츠 교류 정상화의 방향성이 통상협정을 통해 구체화됐다”며 “엔터 업종 실적에 가장 직접적인 영향을 미치는 변수는 중국 본토 공연 재개 여부”라고 진단했다.

iM증권은 K팝 그룹이 중국 본토 단일 투어로 10만명을 모객하면 티켓 총매출이 약 220억원에 달하고, 기획사 영업이익은 20억∼45억원 늘어날 수 있다고 추산했다. 올해 10월 누적 대중국 음반 수출액이 1억2000만달러로 전년 동기 대비 약 160% 급증해 단일 국가 기준 최대 비중을 기록하는 등 현지 팬덤 수요도 견조하다. 황 연구원은 “음악·공연 분야의 구체적 개방 범위는 추가 확인이 필요하고 공식 해제 선언보다 비공식 인허가 제약의 실질적 완화가 핵심”이라면서도 투어 가능한 아티스트 라인업을 다수 보유한 에스엠(SM)과 하이브의 수혜가 클 것으로 내다봤다.

인천 영종도 인천국제공항 활주로와 주기장에 대한항공-아시아나항공 여객기가 보이고 있다. 연합뉴스

◆KB “LCC 보다 아시아나가 수혜”

항공업계에서는 중국 노선 비중이 높은 대형 항공사를 중심으로 차별화된 수혜가 예상된다. 지난 1∼9월 중국인의 방한(31.4%)과 한국인의 방중(19.3%) 수요가 이미 상당 부분 회복된 만큼, 규제 완화에 따른 추가 수요 증가 폭은 제한적이라는 분석이다. 강성진 KB증권 연구원은 “이번 규제 완화가 항공사들에 긍정적이지만 급진적인 수요 개선을 의미하지는 않는다”며 “중국 노선 수익성이 개선되면 전통적으로 노출도가 높은 아시아나항공과 이를 합병할 대한항공이 혜택을 볼 가능성이 높다”고 밝혔다.

실제 지난 6월 기준 한중 노선 좌석의 66.7%는 양국 대형 항공사 5곳이 차지하고 있고, 다음달 17일 합병을 앞둔 대한항공(18.5%)과 아시아나항공(15.0%)의 합산 점유율은 33.5%에 달한다. 아시아나항공은 올해 3분기 홍콩·대만·몽골 등을 포함한 중국 관련 노선 매출 비중이 19%를 기록했다. 반면 저비용항공사(LCC)인 제주항공과 트리니티항공의 올해 3분기 전체 여객 매출 중 중국 노선 비중은 각각 7.7%, 9.0%에 그쳤다.

서울 중구 롯데면세점으로 중국인 단체 관광객들이 들어가고 있다. 뉴스1

◆유통업은 ‘신중론’, 업종별 옥석 가리기 필요

유통 업종에 대해서는 한한령 완화 기대감이 실적 개선으로 직결되기 어렵다는 신중론이 제기된다. 전날 증시에서 중국인 매출 비중이 높은 면세점과 백화점 관련주가 일제히 강세를 보였지만, 업태별 구조 변화와 거시경제 변수를 함께 따져봐야 한다는 지적이다.

박상준 키움증권 연구원은 “한한령 해제 가능성은 유통 업종에 긍정적인 소식이지만 거시 환경이 복잡하고 외국인 매출 외에도 고려할 변수가 많다”며 유통 업종에 대한 투자의견 ‘중립’을 유지했다. 면세점은 단체관광보다 개별여행(FIT)을 선호하는 흐름이 자리 잡으며 과거보다 중국인 관광객 증가에 따른 수혜가 줄어든 상태다. 백화점은 최근 원화 강세에 따른 구매력 변화로 외국인 매출 성장세가 둔화하고 있고, 편의점은 외국인 방문 효과가 커지고 있으나 전체 매출에서 차지하는 비중이 아직 작다.

결국 한한령 완화 국면에서도 단기 기대감에 편승하기보다 실질적인 실적 기여도를 가려내야 한다는 조언이 나온다. 박 연구원은 “실제 수혜 강도와 주가에 미치는 영향력은 지켜볼 필요가 있어 신중한 접근이 필요하다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지